Masum 410. bölüm Kanal 7 canlı izle – 6 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Masum yeni son bölüm izle

Kanal 7’nin sevilen Hint dizisi Masum 410.bölümü bugün izleyiciyle buluşuyor. Masum yeni bölüm canlı yayın 6 Mayıs Perşembe günü Kanal 7’den yayınlanacak. Hafta içi her gün ekranlara gelen dizi son bölümüyle çok beğenilmişti.

Belli bir izleyici kitlesi olan ve ülkemizde çok sevilen Hint dizisi Masum 410.bölüm saat 16:00’da yayınlanacak. Masum yeni bölümde ne olacak, Masum son bölüm canlı izle ve merak edilen tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Masum 410.bölüm tek parça ve HD izlemek için tıklayınız.

Masum 410.bölüm özeti

Gopi, Shekar ile evlenmek üzereyken bir anda kendine gelir ve evlenmekten vazgeçer. Gopi bilincinin yerinde olmadığı anlaşıldığında herkes şoktadır. Kokila onu durdurur ve tüm ritüellerin yapıldığını söyleyerek onu evlenmeye zorlar.

Gopi evlenmeyi kabul etmese de Kokila onu tehdit ettiği eder. Bunlar olurken Doktor, zor bir durumdadır. Gopi Ahem’i sevdiğini evlenmek istemediği söylemiştir. Doktor bu durumla çok üzülür. Koki Gopi’yi evlenmesi konusunda ikna etmeye çalışır. Ancak Kokila dışında kimse Koki’yi anlamaz. Gopi Ahem’in yasını sonsuza dek tutmak ister. Pari ve Modilerde olanlara tepki göstermektedir. Gopi Kokila’ya yalvarır ancak Kokila kararlıdır.

Gopi daha fazla direnemez ve Doktor ile evlenir. Gopi evlenmelerinin ardından yıllardır yaşadığı Modi konağında gider. Gopi’nin gidişinin ardından konaktakiler Kokila’ya büyük laflar eder, ona kızarlar. Bu sırada Gopi Doktor ile yeni evine gider. Doktor ritüelleri yapmayı teklif eder ancak Gopi kabul etmez.

Gopi ve Doktor yatak odasına gider ancak Gopi Doktor’a kendisine dokunmamasını söyler. Doktor kendisinin başka bir odada kalacağını söyler ve Gopi’nin yanından gider.

Masum son bölümde ne oldu?

Alevlerin arasında kalan Gopi’yi Shekar kurtarır. Bu durumun ardından Gopi ile evlenmek isteği kabul görecek olan Shekar çok mutlu olur. Kokila ilk önce izin vermediği bu evliliğe Shekar’ın cesur hareketinin ardından izin verecektir.

Kokika kararını vermiş ve Gopi ile doktorun evlenmesini onaylamıştır. Koki doktorun yanında ayrılı ve Modi konağında giderek herkese olayı anlatır. Bu durum Modiler tarafından iyi karşılanmaz. Kokila’nın verdiği karara en büyük tepki Jigar’dan gelir. Yanlış olan bu karar tepki gösteren Jigar’ı Koki görmezden gelir. Koki Gopi’nin doktorla evlenmesi halinde çok mutlu olabileceği yönünde herkesi ikna etmeye de devam eder.

Her şey çok hızlı bir şekilde hazırlanır ve düğün hazırlıkları başar. Mera annesinin evlenmesini istemese de Kokila onu da susturur. Koki arkasında Hetal ve Büyükannenin de desteğini almıştır. Evlilik sabahı gelip çatar. Doktor damatlığını giyer ve Gopi’nin resimlerine bakmaktadır. Gopi de gelinliğini giymiştir.

Düğün başlar ve geleneksel düğün ritüelleri yapılır. Peder ikilinin nikahını kıyar ve tek yapılması gereken sindurun sürülmesidir. Bu sırada Gopi bir anda adeta irkilir ve hiçbir şeyden haberi olmamış gibi ne olduğunu sorar. Gopi evlenmek üzere olduğu adamı ve düğünü bilemez. Korku dolu anlara herkes şahit olur.

Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.

Masum haftanın her günü saat 16:10’da Kanal 7 ekranlarından canlı yayın, ful HD olarak izleyiciyle buluşmaktadır. Masum yeni bölüm canlı ve kesintisiz olarak 5 Mayıs Çarşamba günü Kanal 7’de.