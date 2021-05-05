Masum 409. bölüm Kanal 7 canlı izle – 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Masum yeni son bölüm izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 409.yeni bölüm merakla bekleniyor. Masum yeni bölüm canlı yayın 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak. Hafta içi ger gün saat 16:00’da yeni bölüm tek parça ve canlı olarak yayınlanan Masum son bölüm çok beğenilmişti.

Her bölümü ilgiyle takip edilen Masum 409.son bölüm bugün ekranlara gelecek. Masum yeni bölüm özeti ve yeni bölümde ne olacak haberimizde bulabilirsiniz.

Masum 409.bölüm tek parça ve HD izlemek için tıklayınız.

Masum 409.bölüm özeti

Alevlerin arasında kalan Gopi’yi Shekar kurtarır. Bu durumun ardından Gopi ile evlenmek isteği kabul görecek olan Shekar çok mutlu olur. Kokila ilk önce izin vermediği bu evliliğe Shekar’ın cesur hareketinin ardından izin verecektir.

Kokika kararını vermiş ve Gopi ile doktorun evlenmesini onaylamıştır. Koki doktorun yanında ayrılı ve Modi konağında giderek herkese olayı anlatır. Bu durum Modiler tarafından iyi karşılanmaz. Kokila’nın verdiği karara en büyük tepki Jigar’dan gelir. Yanlış olan bu karar tepki gösteren Jigar’ı Koki görmezden gelir. Koki Gopi’nin doktorla evlenmesi halinde çok mutlu olabileceği yönünde herkesi ikna etmeye de devam eder.

Her şey çok hızlı bir şekilde hazırlanır ve düğün hazırlıkları başar. Mera annesinin evlenmesini istemese de Kokila onu da susturur. Koki arkasında Hetal ve Büyükannenin de desteğini almıştır. Evlilik sabahı gelip çatar. Doktor damatlığını giyer ve Gopi’nin resimlerine bakmaktadır. Gopi de gelinliğini giymiştir.

Masum son bölümde ne oldu?

Düğün başlar ve geleneksel düğün ritüelleri yapılır. Peder ikilinin nikahını kıyar ve tek yapılması gereken sindurun sürülmesidir. Bu sırada Gopi bir anda adeta irkilir ve hiçbir şeyden haberi olmamış gibi ne olduğunu sorar. Gopi evlenmek üzere olduğu adamı ve düğünü bilemez. Korku dolu anlara herkes şahit olur.

Shekar Gopi ile evlenmek istediği söyler ve Kokila buna çok sinirlendir. Onu evde kovar. Tüm aile Shaker’in isteğine çok öfkelenmiştir. Ancak Vidya bu evlilik sayesinde yıllardır içine kapanık olarak duran annesine iyi gelebileceğini düşünür. Kokila bu sırada Gopi için bir doktor arayışındadır. Ancak bir türlü uygun bir doktor bulunmaz. Kokila Gopi için Cigar’dan yardım ister ancak Cigar’ın başka planları vardır.

Gopi odasında uyurken eve bir şekilde girmeyi başaran Shekar Gopi’nin odasına girer. Bu sırada çıkan yangın herkesi korkutur. Shekar ise Gopi’yi yangından kurtarmaya çalışacaktır.

Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.

Masum haftanın her günü saat 16:10’da Kanal 7 ekranlarından canlı yayın, ful HD olarak izleyiciyle buluşmaktadır. Masum yeni bölüm canlı ve kesintisiz olarak 5 Mayıs Çarşamba günü Kanal 7’de.