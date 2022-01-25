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Masum 403. bölümünde neler oluyor? Masum dizisinin 403. bölüm özeti

Sevilen Hint Dizisi olan Masum dizisinde son yaşanan gelişmeler nelerdir? Masum 403. bölümünde geçen haftaya göre hangi gelişmeler yaşandı? Günden güne vatandaşlarımız tarafından daha da sevilerek izlenilen Hint dizilerinden birisi olan Masum dizisinin 403. bölümün de neler yaşandı? Kanal 7'de yayınlanan dizinin 403. bölüm özeti araştırılmaya devam ediliyor.

25 Ocak 2022 Salı 01:01
Masum 403. bölümünde neler oluyor? Masum dizisinin 403. bölüm özeti
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Masum dizisinde Daram, Durga, Şaravan ve Naiya, Gora'yı suçlamaktadır. Gora, Modi ailesi ayrılırken Koki'ye bıçakla saldırır. Ahem onu ​​son anda yakalar. Kokila, Gora'ya ailesini bir silah olarak kullandığını ve şimdi büyük bir evde hizmetçilerle kaldığını der ve Modi ailesi evinden ayrılır. Masum 29 Nisan Özeti başlıyor.

Masum 403. bölüm özeti

Daram, annesi adına tüm Modi'den özür diler. Koki, Modi'nin evinde kalmasını ister. Daram, akraba olmadıkları için aynı evde bulunmanın uygun olmadığını dile getirir. Urmi, kendi evinde yaşayabileceğini anlatır. Vidya zili duyar ve coşkuyla açar. Mira'yı görünce ona sarılır. Mira, Şaravan'dan gelmesini ister. Vidya onu görünce sinirleri alt üst olur. Şaravan, Vidya'dan çocuğu için affetmesini ister. Vidya, Mira işkence görse bile sessiz kalan Şaravan'a tepki gösterir.

Urmila Daram, Durga ve Naya ile birlikte Çawlu'daki evine gider. Sıkışmadan dolayı kapı zor açılır. İçeri girdiklerinde elektriklerinin kesildiğini fark ederler. Daram, yakında bu evi yaşanacak bir yer haline getireceğinden endişelenmemesini söyler. Urmila ona teşekkür eder. Şaravan, Vidja'yı çok sevdiğini söylerken, Şaravan Mira'ya işkence görürken bana aşık olup olmadığını sorar ve Şaravan'ı kapıdan atıp kapıyı kapatır.

Daram ve ekibi evi temizler. Kinjal, çok açgözlü olmanıza rağmen Urmi'yi nasıl evi verdiği konusunda alay eder. Urmi, Gora'nın ölümünden sonra Daram'ı evlat edineceğini ve tüm mirası alacağını anlatır. Şaravan, eve üzgün gider. Daram, Vidya'nın neden gelmediğini sorar. Şaravan benden nefret ediyor şeklinde yanıt verir. Daram, Vidia ve Mira'yı getireceğini anlatır. Bu sırada kapı zili çalar. Daram ve ailesi kapıda Gora’yı görünce şok olur. Gora onlara eve dönmelerini yalvarır, ancak boşunadır. Gora kapı dışı edilir.

Sonra Gora, Modi evine gider. Ahem, hangi yüzle geldin burada diyerek bağırır. Gora, Kokila ve tüm Modi’ye neler çektirdiğimi biliyorum, ama buraya hatalarım için af dilemeye geldim der. Mira seni affedecek olursa, bizi tekrar öldürmeye çalışacaksın diyerek tepki verir. Gopi, yaşlı insanlarla bu şekilde konuşmamasını tavsiye eder. Ancak, ne Mira ne de Vidya bu tavsiyeden memnun değildir. Son bir kez Gora, Vidya ve Şaravan'ın barışması için Koki'ye yalvarır.

Mira, Gora'dan gitmesini ister. Hatta iterek onları zorlar. Koki'nin Gora'ya bu kadar hakaret etmemesini vurgular. Ahem hak ettiğini anlatır. Daram Mira’yı düşündüğü esnada Naiya onu izlemektedir. Vidya’nın çocuğunu almayı düşündüğü sırada babasının Mira’yı düşünmesine sinir olur. Mira da Daram’ın onu nasıl kurtardığını düşünmektedir. Ahem ve Gopi 25. evlilik yıl dönümlerini kutlamaktadırlar. Gora, elinde zehir şişesi ile Daram’a mektup yazar. Hizmetçi Daram’a mektubu götürür. Daram ailesi olmadan yaşamanın anlamı olmadığı yazılı olan annesinin mektubunu okumaktadır. Masum 29 Nisan Özeti bitti.

 


Son Güncelleme: 25.01.2022 01:01
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Anahtar Kelimeler:
MasumşaravanGORANaiyaModiAhemDaramDurga
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