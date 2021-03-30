Masum 374. bölüm fragmanı ve 31 Mart 2021 Çarşamba özeti Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum’un 374. Bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor. Dizinin canlı yayın linki ve 374. bölümde neler olacağı merak içerisinde araştırılmaya başlandı.

Masum 374. bölüm özeti

Gora Vidya’yı tehdit eder. Vidya, hastaneye giderse eve geri dönmeyeceğini söylüyor. Sharavan ayrıca Kokila'yı görme hakkına sahip olduğunu söylüyor ancak Vidya, Sharavan ile Gora arasında tartılmanın yaşanmaması için odasına gidiyor.

Vidya odasında Gopi'yi arar ve Kokila hakkında bilgi alır. Gopi, Kokila'nın ameliyat olduğunu ve 2 saat içinde uyanmazsa komaya gireceğini söylüyor. Vidya çok üzülürken Gora kapıdan Kokila'nın sağlığı hakkında bilgi alır.

Vidya telefonu kapatmadan önce, Gopi, Meera'nın önce kendi tarafında olduğunu, ancak daha sonra Gora'nın onu aldattığını ve Gora'nın yanında olduğunu duyduğunda şaşkına döner.

Gora, Kokila'nın sağlığı hakkında bilgi almak için hastaneye gider ve kendini temizlikçi kılığına sokar. Gopi'nin ayaklarına su dökerek kaymasına neden olur. Ancak Ahem, Gopi'yi son dakikada tutmayı başarır.

Modi konağında, Sona ile Tolu arasında yakınlaşma planı başarısız olur. Rashi Kokila'nın hastanede olduğunu öğrenir. Hastaneye gitmek isteyince Tolu Raşi'yi hastaneye götürür.

Meera Gora'nın evinde Vidya ile konuşuyor. Aralarındaki buzun eridiğini fark eden Dharam, hemen annesi Gora’yı çağırır. Ancak Gora, hastane hizmetçisi gibi giyindiği için telefona cevap veremez. Vidya ayrıca Gora'nın Kokila'yı öldürdüğünü söylüyor. Ancak, Meera Gora'nın suçlanmayacağına inanıyor. Öfkeyle Vidya'nın odasından çıkar.

Masum 374. bölüm canlı izle

Masum 374. bölüm canlı izlemek için tıklayınız...