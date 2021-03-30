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Masum 373. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum'un 30 Mart 2021 Salı günü ekranlarda yer alacak olan 373. yeni bölümü merak edilmeye başlandı. Masum dizisinin 373. son bölümünün canlı izlemek isteyen dizi tutkunları, yayın linkini araştırmaya başladı.

30 Mart 2021 Salı 13:40
Masum 373. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
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Masum dizisinin 30 Mart 2021 Salı günü ekranlarda olacak olan 373. bölümü merakla bekleniyor. Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizileri arasında olan Masun’un 373. bölümünün canlı yayın linki araştırılıyor.

Masum 373. bölüm özeti

Ahem’in göz önünden kaybolmasıyla herkes endişeye kapılır. Gopi her yerde Ahem’i aramaya başlar. Gora’nın evinde ise Urmila kendisini büyük bir tuzağa düşürmenin peşindedir. Goranın kendisinin gizli bir şekilde dinlediğinin farkına varan Urmila, Daram ile Mira’nın buluşacağını ifade eder. Duydukları karşısında dok geçiren Gora, Daram’ı azarlar. Ahem’den ayrılık mesajını alan Gopi, gözyaşlarını tutamaz. Anında Ahem’i arayan Gopi, telefonunun mabet içerisinde kaldığını öğrenmektedir. Ortalıklarda kaybolan Ahem nerededir?

Masum konusu

Birbirinden tamamen zıt karakterlere sahip olan iki kuzen Gopi ve Rashi’nin hayatının konu edindiği Masum saflık, aşk ve sevgiyi tüm seyircisine hissettirmektedir. Gopi’nin ailesi vefat edince dayısı onu yanına alır ve onu öz çocukları yerine koyar. Gopi, sevecen kalbi ile herkeslerin dikkatini çekmektedir. Okuma yazması bulunmayan Gopi, iyilik ve sevgi ile tüm engellerin yok olacağını düşünmektedir. Diğer yandan Rashi’yse annesi Urmila gibi çok zeki ve açgözlü olmaktadır. Hikaye, Kokila Modi’nin oğlu Aham için mükemmel bir gelin arayışıyla başlamaktadır. Kokila Gopi’yi gelin olarak belirler. Aham, Gopi’nin okuma yazma bildiğini sanarak bu evliliğe onay verir. Gopi’yle başlamakta olan bu serüven Rashi için de bambaşka sürprizleri doğuracaktır.

Masum oyuncuları

Senaryo koltuğunda Gautam Hegde, Jyoti Tandon, Ved Raj, Bhavna Vyas, Akash Derin, yönetmen koltuğunda Bhagwan Yadav, Pawan Kumar, oyuncu kadrosunda Giaa Manek, Rucha Hasabnis , Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım, Vishal Singh, Rupal Patel gibi isimlerin rol aldığı Masum dizisi Kanal 7 ekranlarında seyirciler ile buluşmaya devam ediyor.

Masum 373. bölüm canlı izle

Masum 373. bölümü izlemek için tıklayınız...

 

 



Son Güncelleme: 30.03.2021 13:40
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Kanal 7CanlıIzleMasum373. Bölüm
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