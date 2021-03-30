Masum 373. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle

Masum dizisinin 30 Mart 2021 Salı günü ekranlarda olacak olan 373. bölümü merakla bekleniyor. Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizileri arasında olan Masun’un 373. bölümünün canlı yayın linki araştırılıyor.
Masum 373. bölüm özeti
Ahem’in göz önünden kaybolmasıyla herkes endişeye kapılır. Gopi her yerde Ahem’i aramaya başlar. Gora’nın evinde ise Urmila kendisini büyük bir tuzağa düşürmenin peşindedir. Goranın kendisinin gizli bir şekilde dinlediğinin farkına varan Urmila, Daram ile Mira’nın buluşacağını ifade eder. Duydukları karşısında dok geçiren Gora, Daram’ı azarlar. Ahem’den ayrılık mesajını alan Gopi, gözyaşlarını tutamaz. Anında Ahem’i arayan Gopi, telefonunun mabet içerisinde kaldığını öğrenmektedir. Ortalıklarda kaybolan Ahem nerededir?
Masum konusu
Masum oyuncuları
Senaryo koltuğunda Gautam Hegde, Jyoti Tandon, Ved Raj, Bhavna Vyas, Akash Derin, yönetmen koltuğunda Bhagwan Yadav, Pawan Kumar, oyuncu kadrosunda Giaa Manek, Rucha Hasabnis , Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım, Vishal Singh, Rupal Patel gibi isimlerin rol aldığı Masum dizisi Kanal 7 ekranlarında seyirciler ile buluşmaya devam ediyor.
Masum 373. bölüm canlı izle
Masum 373. bölümü izlemek için tıklayınız...