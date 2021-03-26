İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak? İlk sırada kimler var?
Son Dakika
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak?...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...

Masum 370. bölüm fragmanı ve 27 Mart 2021 Cumartesi özeti Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum'un 370. yeni bölümü merakla bekleniyor. 27 Mart 2021 Cumartesi ekranlara gelecek olan 370. bölümde nelerin olacağı ve dizinin canlı yayın linki araştırılmaya başlandı.

26 Mart 2021 Cuma 15:45
Masum 370. bölüm fragmanı ve 27 Mart 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Takip Et:

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Masum dizisinin 370. yeni bölümü merak edilmeye başlandı. 27 Mart 2021 Cumartesi günü ekranlara gelecek olan Masum dizisinin 370. yeni bölümünün linki araştırılmaya başlandı.

Masum 370. bölüm özeti

Gaura ve Meera arasındaki bir sohbetle başlar. Gora, Mera'yı yenmeye gelmediğini, Vidya'ya düştüğü için kızdığını ve aklını kullanması gerektiğini söylüyor.

Modi'nin malikanesinde, Gopi'nin annesi Madhu, kendi odasında Sona ile konuşur. Madhu, bunca zamandır hırsızlık yaptıklarını ve şimdi okyanus gibi zengin modlardan çalabileceklerini ve zengin olabileceklerini söylüyor. Bu arada Madhu, Gopi'nin odaya girdiğini fark eder, hemen tavrını değiştirir ve Sona'yı okşar. Kokili'ye saygı duyması gerektiğini söylüyor.

Sona, Madhu'nun ani fikir değişikliğini anlayamaz. Gopi'nin sesini duyduktan kısa bir süre sonra, Madhu'nun oyunculuk yaptığını ve çevresine uyum sağladığını fark eder.

Gora’nın tek bir sorunu var. Vidya ve Meera'nın birbirlerini öldürdüğünü düşünüyor, bu da kardeşinin intikamını alacak ve Kokila'yı cezalandıracak. Gora Meera'nın odasına gider ve yaralarını krema ile bulaştırır. Hala Kokila ve Gopi etrafında dönüyor. Meera geriliyor. Gora'yı odasına götürür.

Madhuben Gopi'ye gider ve Meera ile Vidya'nın aynı aileye gittiğini, neden iki kızını aynı aileye verdiğini öğrenmesini ister. Gopi ayrıca Madhu'ya yalan söylemek zorunda kalır. Her iki kardeş de onu birbirini korumak için verdiğini söylüyor. Madhu'nun ayrılmasından sonra Kokila neden yalan söylediğini sorar. Gopi, şimdilik gerçeği bilmemenin daha iyi olduğunu söylüyor.

Gopi, kızına kafa yorar. Vidya ağlayarak Gora'nın evindeki tapınağı temizliyor. Bu sırada annesinin aradığını anlayınca hemen ayağa kalkar. Gopi, kızının nasıl olduğunu sorar. Vidya ayrıca iyi olduğunu söylüyor, ancak kendisi ile Meera arasında hala bir boşluk var. Gopi ayrıca, tüm sorunların yakında çözüleceğine inanmasını istiyor. Madhuben bu çağrıları kapıdan dinleyeceğini ve ne olduğunu öğreneceğini söylüyor.

Gor Vidya'nın konuştuğunu duyar. Kardeşine ihanet etmediği için akıllı ve sadık olduğunu söylüyor. Widya, bir gün kardeşiyle çok yakında tanışacaklarını söyleyerek Góra'yı kızdırır. Gora, iki kardeşi birbirine düşürmek için onları farklı yerlerde överek aralarındaki mücadeleyi yoğunlaştırmaya çalışır.

Moderatör kahvaltı masasında toplanır. Tolu, Sona'ya aşık olur. Önüne oturur ve onu izler. Sona, aşkı anlayan biri değil. Değilse, daha kötüsü. Ancak Madhuben, Tolu'nun Sona'ya sevgi dolu gözlerle baktığını fark etti ve onu kullanabileceğini düşündü.

Meera, keçiyi bahçeden çıkarır ve evin içindeki tapınağın kenarındaki Gora bitkilerini beslemeye çalışır. Meera keçiyi saklayıp izlerken Gora gelir. Keçinin bitkileri yemeye çalıştığını görünce ona doğru koşar. Bastonu kenara alıp keçiye vurmak istiyor. Widya son anda keçiyi Dağ'dan kurtarır.

Gora, Vidya'nın keçiyi bırakmasına kızıyor. Ancak Vidya keçiyi bırakmayınca Gora keçiye çarpacak olan sopayla Vidya'ya vurmaya başlar. Vidya sırtı dönük olarak sopayı yerken Meera uzaktan izliyor. Vidya "abla" deyip yardım isterken, Meera saçını bile kıpırdatmıyor. Durga, Vidja'yı kurtarmak istese de Gora, Durga'yı zorlar. Durga'nın kafası yere çarpıyor.

Vidya, Meera'nın yardım etmeyeceğini anlayınca keçiyi eline düşürür ve Gora'nın ona çarptığı asayı tutar. Onu dövmeye devam ederse Kokila'yı arayacağını ve onu çağıracağını söylüyor. Gora, Kokila'nın onu elinde bıçakla ve korkuyla tehdit ettiği anları düşünür. Ancak Vidia'ya iyi bir ders vermek isteyen Gora, bastonu Shravan Gora'nın elinde tutuyor, sopayı kaldırıyor ve hemen Vidia'ya vuruyor.

Gora, ona karşı çıkan Sharavan'a kızar. Hemen telefonla Dharam'ı arar. Ancak ulaşamaz. Meera'dan annesini aramasını ister. Meera Gopi'yi arar ve gümüş bir ayak bileği zincirine ihtiyacı olduğunu söyler. Gopi'nin gözleri dolu.

Kokila ve Gopi, Meera'nın ricasından çok memnun. Çünkü uzun bir süre sonra Meera onları ikamete davet etti. Gopi ayrıca Sona'yı da almak istiyor. Ancak Madhunben'in onunla bitirmesini istiyor. Ama Madhu duymuyormuş gibi yapıyor. Çünkü planı evde kimse yokken hırsızlık yapmak. Sona ve Madhu evde kalır.

Meera, Vidya'nın odasına gider ve Gopi ile Kokila'nın geleceğinin müjdesini verir. Vidya Gopi'nin geleceğini duyduğu için mutlu olmasına rağmen, bunu Meera Gora'nın planı için yaptığı için hayal kırıklığına uğrar.

Konağa bir modelci gelir. Vidya annesini görünce kucaklaşmaya koşar. İşte Durga geliyor. Gora, Durga'yı işaret eder ve Gopi'den ayaklarına dokunmasını ister. Durga, Gopi'nin ayaklarına dokunmak istese de Gopi buna izin vermeyecektir. Meera ve Gora bu konuda gergindir.

Modiler kapıdan geçtikten sonra Dharam girer. Garba, rekabete rakiplerini yendiğini, kupa kazandığını ve gösteriş yaptığını anlatıyor. Gora oğlunu da övüyor. Meera Dharam geri döner ve kendine kızar.

Gopi bir bileklik verir. Ancak Meera ondan bunu ayağa kaldırmasını ister ve Gopi'nin itibarını yok etmek ister. Gopi ayrıca çocukken çok ayakkabı giydiğini ve artık aldırmayacağını söylüyor. Meera annesine hakaret ettiğinde Gopi, Mera'ya vurur.

Dandinya'nın dansı Gora'nın evinde başlar. Gopi, Meera'nın hala aynı olmasına üzülürken, Sona ve Madhuben vazoları ve değerli eşyaları çalmaya başlar.

Masum 370. bölüm izle

Masum 370. yeni bölümü izlemek için tıklayınız...



Son Güncelleme: 26.03.2021 15:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal 7IzleCanlı370. Bölüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meleklerin Koruyucusu filmi konusu nedir? Meleklerin Koruyucusu fragmanı, oyuncuları ve konusu
Meleklerin Koruyucusu filmi konusu nedir? Meleklerin Koruyucusu fragmanı, oyuncuları ve konusu
Yaralı Kalbim 50. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Yaralı Kalbim 50. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
The Irregulars dizi konusu ve oyuncuları
The Irregulars dizi konusu ve oyuncuları
Emanet 145. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 145. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Bu akşam hangi diziler var? 26 Mart 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 26 Mart 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı
Müge Anlı Emel Şimşek olayı nedir? Fatih Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli?
Müge Anlı Emel Şimşek olayı nedir? Fatih Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli?

Popüler Haberler

Akrep dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Akrep dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Seni Çok Bekledim dizisi izlendi mi? Seni Çok Bekledim beğenildi mi, dizi devam eder mi?
26 Mart 2021 Cuma spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? 26 Mart 2021 Cuma maç takvimi
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli kredi sunan banka hangisi? Mart 2021
Akıncı dizisi reyting sonuçları nasıl sonuçlandı? Dizi izlendi mi? reyting detayları
Genç girişimci destek kredisi şartları 2021
Bebeğin göz rengi kime benzer? Bebeğin göz rengi nasıl anlaşılır?
Bim mağazalarında satışa çıkarılan Heifer sterilizasyon spreyi incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
Rüyada büyük fare görmek ne demek, büyük fare görmek ne anlama gelir?
Kırmızı Oda dizisine katılan Esra Ronabar kimdir? Nihal karakteri kimdir?
TV yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Android System Webview sorunu nedir? Android uygulamaları çöktü mü? Android uygulama çökme sorunu nasıl çözülür?
Süper Lig 31. hafta puan durumu ve maç sonuçları 21 Mart Pazar - Süper Lig'de 30. hafta kalan maçlar
Diş ipi kullanma etkileri nelerdir? Diş ipi faydaları ve kullanım şekli
TRT 1 canlı yayın akışı 25 Mart 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Akrep dizisi Merve kimdir? Müge Su Şahin yer aldığı dizi ve film yapımları
Akrep dizisi Ferda karakteri kimdir? Evrim Alasya kimdir, nereli, kaç yaşında?
Akıncı Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
Seni Çok Bekledim dizisi Kadir (Özcan Deniz) kimdir?
Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan kimdir? Gerçek adı nedir? Vildan Atasever nereli, yaşı kaç?
Akrep Fikret kimdir? Bekir Aksoy biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.