Masum 370. bölüm fragmanı ve 27 Mart 2021 Cumartesi özeti Kanal 7

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Masum dizisinin 370. yeni bölümü merak edilmeye başlandı. 27 Mart 2021 Cumartesi günü ekranlara gelecek olan Masum dizisinin 370. yeni bölümünün linki araştırılmaya başlandı.

Masum 370. bölüm özeti

Gaura ve Meera arasındaki bir sohbetle başlar. Gora, Mera'yı yenmeye gelmediğini, Vidya'ya düştüğü için kızdığını ve aklını kullanması gerektiğini söylüyor.

Modi'nin malikanesinde, Gopi'nin annesi Madhu, kendi odasında Sona ile konuşur. Madhu, bunca zamandır hırsızlık yaptıklarını ve şimdi okyanus gibi zengin modlardan çalabileceklerini ve zengin olabileceklerini söylüyor. Bu arada Madhu, Gopi'nin odaya girdiğini fark eder, hemen tavrını değiştirir ve Sona'yı okşar. Kokili'ye saygı duyması gerektiğini söylüyor.

Sona, Madhu'nun ani fikir değişikliğini anlayamaz. Gopi'nin sesini duyduktan kısa bir süre sonra, Madhu'nun oyunculuk yaptığını ve çevresine uyum sağladığını fark eder.

Gora’nın tek bir sorunu var. Vidya ve Meera'nın birbirlerini öldürdüğünü düşünüyor, bu da kardeşinin intikamını alacak ve Kokila'yı cezalandıracak. Gora Meera'nın odasına gider ve yaralarını krema ile bulaştırır. Hala Kokila ve Gopi etrafında dönüyor. Meera geriliyor. Gora'yı odasına götürür.

Madhuben Gopi'ye gider ve Meera ile Vidya'nın aynı aileye gittiğini, neden iki kızını aynı aileye verdiğini öğrenmesini ister. Gopi ayrıca Madhu'ya yalan söylemek zorunda kalır. Her iki kardeş de onu birbirini korumak için verdiğini söylüyor. Madhu'nun ayrılmasından sonra Kokila neden yalan söylediğini sorar. Gopi, şimdilik gerçeği bilmemenin daha iyi olduğunu söylüyor.

Gopi, kızına kafa yorar. Vidya ağlayarak Gora'nın evindeki tapınağı temizliyor. Bu sırada annesinin aradığını anlayınca hemen ayağa kalkar. Gopi, kızının nasıl olduğunu sorar. Vidya ayrıca iyi olduğunu söylüyor, ancak kendisi ile Meera arasında hala bir boşluk var. Gopi ayrıca, tüm sorunların yakında çözüleceğine inanmasını istiyor. Madhuben bu çağrıları kapıdan dinleyeceğini ve ne olduğunu öğreneceğini söylüyor.

Gor Vidya'nın konuştuğunu duyar. Kardeşine ihanet etmediği için akıllı ve sadık olduğunu söylüyor. Widya, bir gün kardeşiyle çok yakında tanışacaklarını söyleyerek Góra'yı kızdırır. Gora, iki kardeşi birbirine düşürmek için onları farklı yerlerde överek aralarındaki mücadeleyi yoğunlaştırmaya çalışır.

Moderatör kahvaltı masasında toplanır. Tolu, Sona'ya aşık olur. Önüne oturur ve onu izler. Sona, aşkı anlayan biri değil. Değilse, daha kötüsü. Ancak Madhuben, Tolu'nun Sona'ya sevgi dolu gözlerle baktığını fark etti ve onu kullanabileceğini düşündü.

Meera, keçiyi bahçeden çıkarır ve evin içindeki tapınağın kenarındaki Gora bitkilerini beslemeye çalışır. Meera keçiyi saklayıp izlerken Gora gelir. Keçinin bitkileri yemeye çalıştığını görünce ona doğru koşar. Bastonu kenara alıp keçiye vurmak istiyor. Widya son anda keçiyi Dağ'dan kurtarır.

Gora, Vidya'nın keçiyi bırakmasına kızıyor. Ancak Vidya keçiyi bırakmayınca Gora keçiye çarpacak olan sopayla Vidya'ya vurmaya başlar. Vidya sırtı dönük olarak sopayı yerken Meera uzaktan izliyor. Vidya "abla" deyip yardım isterken, Meera saçını bile kıpırdatmıyor. Durga, Vidja'yı kurtarmak istese de Gora, Durga'yı zorlar. Durga'nın kafası yere çarpıyor.

Vidya, Meera'nın yardım etmeyeceğini anlayınca keçiyi eline düşürür ve Gora'nın ona çarptığı asayı tutar. Onu dövmeye devam ederse Kokila'yı arayacağını ve onu çağıracağını söylüyor. Gora, Kokila'nın onu elinde bıçakla ve korkuyla tehdit ettiği anları düşünür. Ancak Vidia'ya iyi bir ders vermek isteyen Gora, bastonu Shravan Gora'nın elinde tutuyor, sopayı kaldırıyor ve hemen Vidia'ya vuruyor.

Gora, ona karşı çıkan Sharavan'a kızar. Hemen telefonla Dharam'ı arar. Ancak ulaşamaz. Meera'dan annesini aramasını ister. Meera Gopi'yi arar ve gümüş bir ayak bileği zincirine ihtiyacı olduğunu söyler. Gopi'nin gözleri dolu.

Kokila ve Gopi, Meera'nın ricasından çok memnun. Çünkü uzun bir süre sonra Meera onları ikamete davet etti. Gopi ayrıca Sona'yı da almak istiyor. Ancak Madhunben'in onunla bitirmesini istiyor. Ama Madhu duymuyormuş gibi yapıyor. Çünkü planı evde kimse yokken hırsızlık yapmak. Sona ve Madhu evde kalır.

Meera, Vidya'nın odasına gider ve Gopi ile Kokila'nın geleceğinin müjdesini verir. Vidya Gopi'nin geleceğini duyduğu için mutlu olmasına rağmen, bunu Meera Gora'nın planı için yaptığı için hayal kırıklığına uğrar.

Konağa bir modelci gelir. Vidya annesini görünce kucaklaşmaya koşar. İşte Durga geliyor. Gora, Durga'yı işaret eder ve Gopi'den ayaklarına dokunmasını ister. Durga, Gopi'nin ayaklarına dokunmak istese de Gopi buna izin vermeyecektir. Meera ve Gora bu konuda gergindir.

Modiler kapıdan geçtikten sonra Dharam girer. Garba, rekabete rakiplerini yendiğini, kupa kazandığını ve gösteriş yaptığını anlatıyor. Gora oğlunu da övüyor. Meera Dharam geri döner ve kendine kızar.

Gopi bir bileklik verir. Ancak Meera ondan bunu ayağa kaldırmasını ister ve Gopi'nin itibarını yok etmek ister. Gopi ayrıca çocukken çok ayakkabı giydiğini ve artık aldırmayacağını söylüyor. Meera annesine hakaret ettiğinde Gopi, Mera'ya vurur.

Dandinya'nın dansı Gora'nın evinde başlar. Gopi, Meera'nın hala aynı olmasına üzülürken, Sona ve Madhuben vazoları ve değerli eşyaları çalmaya başlar.

Masum 370. bölüm izle