Masum 369. bölüm fragmanı ve 26 Mart 2021 Cuma özeti Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 369.bölümüyle 26 Mart Cuma günü ekranlara geliyor. Haftanın her günü ekranlara gelen dizi her bölümüyle ilgiyle takip ediliyor.

Masum 369.bölüm özeti

Bu bölümde Gaura bayılır ve herkes onun odasına gelir. Dharam herkesi odadan çıkarır ve annesini uyandırmak için su döker. Dharam Shravan ile tartışma ancak Gaura ona çok kızmıştır. Gaura ona daha iyi planının olduğun söyler.

Gopi, Modi konağında annesinin de kalmasını ister ancak Kokila buna izin vermez. Madhu kızı Sona ile birlikte evden gitmek ister ancak Gopi, Kokila ile konuşacağını ve beklemelerini söyler.

Gaura ise bu sırada kendine gelmiştir. Odasında dinlenen Gaura, odada bir şeyin kokusunu alır. Bu inek gübresidir. Gaura’ya su getiren Vidya inek gübresinin kokusunu alır ve inek gübresinin arkasında Gaura’nın olduğunu anlar. Gopi, annesini uzun yıllardır görmediğini ve onun yanında kalmasını istediğini Kokila’ya söyler ve ona yalvarır. Kokila ise kararından dönmez. Kokila, annesinin masum biri olmadığını Gopi’ye söyler ve olayları anlatır. Gopi, duyduklarının ardından şoka uğrar.

Masum 369.bölüm fragmanı

Masum 369.bölümüyle 26 Mart Cuma günü ekranlara gelecek. Dizinin merakla beklenen 369.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.