İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak? İlk sırada kimler var?
Son Dakika
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak?...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...

Masum 369. Bölüm bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle

Kanal 7ekranlarında yayınlanan ve sevilerek izlenilen Masum'un 26 Mart Cuma günü ekranlarda yerini alan 369. yeni bölümünün canlı yayın linki dizinin hayranları tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlandı.

26 Mart 2021 Cuma 12:31
Masum 369. Bölüm bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Takip Et:

Kanal 7 ekranlarının popüler dizisi Masum, 368. Yeni bölümü ile Perşembe günü ekranlara geldi. Dizinin hayranları, 369. Yemi bölümünü merakla bekliyor. Yayınlanacak olan bu yeni bölümü izlemek isteyen izleyiciler, intenet üzerinden canlı yayın linkini araştırmaya başlamış durumda.

Masum 368. bölüm özeti

Gora bir yol bulur ve Ahem'i alevlerin arasında bırakır. Gopi, Ahem'i kurtarmak için çabalar. Kokila bilinci yerine geldiğinde ne olduğunu öğrenir ve Gora'nın evine gider. Kokila ve Gopi, Ahem'i kurtarır ve onu hastaneye götürür. Öte yandan, Gora ile savaşan Mira, onu üzmek için her şeyi yapacaktır. Kokila, Gora'nın evine gider ve çocukları için onunla barışmak ister.

Masum dizisinin konusu

Evlilikleri sırasında pek çok sıkıntı yaşayan Ahem ve Gopi'nin romantik hikayesi Masum dizisiyle seyircilerin karşısında.

Asıl adı Saath Nibhaana Saathiya olan Masum, Devoleena Bhattacharjee ve Muhammed Nazım’ın başrollerini aldığı dizi ekranlarda fırtına estiriyor. Bhagwan Yadav ve Pawan Kumar yönetmen koltuğunda oturmaktadır.

Birbirlerini körü körüne seven Gopi ve Ahem'in hikayesi izleyicilere masum saflığı, aşkı ve gerçek sevgiyi hissettirecek. Gopi'nin ailesi öldüğünde, amcası onu evlat edinir ve onu kendi çocuklarından ayıramaz. Gopi, sevgi dolu kalbiyle herkesin dikkatini çekmektedir. Okuma yazma bilmeyen Gopi, nezaket ve sevginin tüm engelleri aşacağına inanıyor. Hikaye, Kokila Modi'nin oğlu Ahem için mükemmel bir gelin arayışıyla başlar. Kokila, karısı olarak Gopi'yi seçer. Ahem, Gopi'nin okuma yazması olmadığının farkında olmadan bu evliliği kabul eder. İlk başta bir zorunluluk olan bu evlilik, daha sonra her iki genç için de büyük bir aşka dönüşür.

Masum dizisi oyuncuları

Senaryosunda Gautam Hegde, Jyoti Tandon, Ved Raj, Bhavna Vyas, Akash Derin’in bulunduğu, t-yönetmen koltuğunda Bhagwan Yadav, Pawan Kumar’ın oturduğu dizisinin oyuncu kadrosunda Devoleena Bhattacharjee, Muhammed Nazım, Vishal Singh, Rupal Patel gibi isimler rol almaktadır.

Masum 369. Bölüm izle

Masum 369. bölüm canlı izlemek için tıklayınız...



Son Güncelleme: 26.03.2021 12:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MasumDiziKanal 7CanlıIzle
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Temizlik Benim İşim 26 Mart Cuma günü kim birinci oldu? Fox TV Temizlik Benim İşim 350. bölüm puan durumu
Temizlik Benim İşim 26 Mart Cuma günü kim birinci oldu? Fox TV Temizlik Benim İşim 350. bölüm puan durumu
Doya Doya Moda ALL STAR 26 Mart Cuma günü kim birinci oldu, kim elendi? TV8 Doya Doya Moda 10. bölüm puan durumu
Doya Doya Moda ALL STAR 26 Mart Cuma günü kim birinci oldu, kim elendi? TV8 Doya Doya Moda 10. bölüm puan durumu
Gelinim Mutfakta 26 Mart Cuma günü kim birinci oldu, kim elendi, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Gelinim Mutfakta 670. bölüm puan durumu
Gelinim Mutfakta 26 Mart Cuma günü kim birinci oldu, kim elendi, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Gelinim Mutfakta 670. bölüm puan durumu
Beni Bırakma 580. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle ATV
Beni Bırakma 580. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle ATV
Bugün gazete manşetlerinde neler var? 26 Mart 2021 Cuma bugünkü gazete manşetleri oku
Bugün gazete manşetlerinde neler var? 26 Mart 2021 Cuma bugünkü gazete manşetleri oku
Acemi Anneler 115. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Acemi Anneler 115. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1

Popüler Haberler

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu Creature in The Well’in konusu ve sistem gereksinimleri
Temizlik Benim İşim 26 Mart Cuma günü kim birinci oldu? Fox TV Temizlik Benim İşim 350. bölüm puan durumu
Doya Doya Moda ALL STAR 26 Mart Cuma günü kim birinci oldu, kim elendi? TV8 Doya Doya Moda 10. bölüm puan durumu
Gelinim Mutfakta 26 Mart Cuma günü kim birinci oldu, kim elendi, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Gelinim Mutfakta 670. bölüm puan durumu
Rüyada et görmek ne demektir? Rüyada et görmek anlamı, tabiri nedir?
Beyaz Show tekrar başlayacak mı? Beyaz'dan canlı yayında ilk açıklama
Emanet dizisinde Zuhal karakterine Hilal Yıldız hayat veriyor
TJK 26 Mart 2021 Cuma at yarışı sonuçları
Beni Bırakma 580. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle ATV
Masum 369. Bölüm bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Kuzey Yıldızı dizisinin çekim yerleri neresi? Kuzey Yıldızı çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor
Temizlik Benim İşim 19 Mart Cuma günü kim birinci oldu, kim elendi? Fox TV Temizlik Benim İşim 345. bölüm puan durumu
Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl?
Neler Oluyor Hayatta 17 Mart 2021 Çarşamba Kanal D
İlk emekli aylığı ne kadar sürede bağlanır? İlk emekli maaşı ne zaman yatar?
Aylık 40 TL ödeme yapın, 12 yıl erken emekli olun! SGK uzmanları açıkladı! İşte erken emeklilik için şartlar
Türk Telekom şikayeti nereye yapılır? Türk Telekom resmi intenet sitesi ile şikayet
Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Mart 2021
Ek5 tarım sigorta prim ödemesi nasıl yapılır? 2021
Halkbank’tan KOSGEB ve TESKOMB’un destekleri ile faizsiz kredi avantajları 26 Mart 2021 Cuma
Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Mart 2021 Cuma ATV canlı yayın ve tekrarı izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.