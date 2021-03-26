Masum 369. Bölüm bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle

Kanal 7 ekranlarının popüler dizisi Masum, 368. Yeni bölümü ile Perşembe günü ekranlara geldi. Dizinin hayranları, 369. Yemi bölümünü merakla bekliyor. Yayınlanacak olan bu yeni bölümü izlemek isteyen izleyiciler, intenet üzerinden canlı yayın linkini araştırmaya başlamış durumda.

Masum 368. bölüm özeti

Gora bir yol bulur ve Ahem'i alevlerin arasında bırakır. Gopi, Ahem'i kurtarmak için çabalar. Kokila bilinci yerine geldiğinde ne olduğunu öğrenir ve Gora'nın evine gider. Kokila ve Gopi, Ahem'i kurtarır ve onu hastaneye götürür. Öte yandan, Gora ile savaşan Mira, onu üzmek için her şeyi yapacaktır. Kokila, Gora'nın evine gider ve çocukları için onunla barışmak ister.

Masum dizisinin konusu

Evlilikleri sırasında pek çok sıkıntı yaşayan Ahem ve Gopi'nin romantik hikayesi Masum dizisiyle seyircilerin karşısında.

Asıl adı Saath Nibhaana Saathiya olan Masum, Devoleena Bhattacharjee ve Muhammed Nazım’ın başrollerini aldığı dizi ekranlarda fırtına estiriyor. Bhagwan Yadav ve Pawan Kumar yönetmen koltuğunda oturmaktadır.

Birbirlerini körü körüne seven Gopi ve Ahem'in hikayesi izleyicilere masum saflığı, aşkı ve gerçek sevgiyi hissettirecek. Gopi'nin ailesi öldüğünde, amcası onu evlat edinir ve onu kendi çocuklarından ayıramaz. Gopi, sevgi dolu kalbiyle herkesin dikkatini çekmektedir. Okuma yazma bilmeyen Gopi, nezaket ve sevginin tüm engelleri aşacağına inanıyor. Hikaye, Kokila Modi'nin oğlu Ahem için mükemmel bir gelin arayışıyla başlar. Kokila, karısı olarak Gopi'yi seçer. Ahem, Gopi'nin okuma yazması olmadığının farkında olmadan bu evliliği kabul eder. İlk başta bir zorunluluk olan bu evlilik, daha sonra her iki genç için de büyük bir aşka dönüşür.

Masum dizisi oyuncuları

Senaryosunda Gautam Hegde, Jyoti Tandon, Ved Raj, Bhavna Vyas, Akash Derin’in bulunduğu, t-yönetmen koltuğunda Bhagwan Yadav, Pawan Kumar’ın oturduğu dizisinin oyuncu kadrosunda Devoleena Bhattacharjee, Muhammed Nazım, Vishal Singh, Rupal Patel gibi isimler rol almaktadır.

Masum 369. Bölüm izle

Masum 369. bölüm canlı izlemek için tıklayınız...