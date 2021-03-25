İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...

Masum 368. bölüm izle 25 Mart Perşembe son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle

Masum 368.yeni bölümüyle 25 Mart Perşembe günü izleyiciyle buluşuyor. İzleyiciler Kanal 7 Masum 368.son bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

25 Mart 2021 Perşembe 13:28
Masum 368. bölüm izle 25 Mart Perşembe son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Takip Et:

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 368.yeni bölümüyle 25 Mart Perşembe günü ekranlara geliyor. Her bölümü büyük ilgiyle takip edilen dizinin yeni bölümü de merakla bekleniyor.

Masum 368.bölüm

Dizinin bu bölümünde Gora Aheem’i yangının ortasında terk eder. Gopi ise Ahem’i kurtarmaya çalışır. Baygın olan Kokila ilse kendine gelir ve yaşananları öğrendikten sonra Gora’nın evine gider. Kokila ve Gopi Ahem’i kurtarır ve onu hastaneye götürür. Mira ise Gora’ya karşı açtığı savaşta planlarını devreye sokar. Kokila, Gora’nın evine yeniden gider ve çocukları için onunla barışacağını söyler.

Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken, ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım, Vishal Singh gibi sevilen isimler eşlik ediyor.

Masum haftanın her günü saat 15:30’da Kanal 7 ekranlarında yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Masum 368.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.

 




Son Güncelleme: 25.03.2021 13:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MasumKanal 7Dizi25 Mart Perşembe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sadakatsiz 23. bölüm Kanal D canlı izle - 24 Mart 2021 Çarşamba tek parça Sadakatsiz yeni son bölüm izle
Sadakatsiz 23. bölüm Kanal D canlı izle - 24 Mart 2021 Çarşamba tek parça Sadakatsiz yeni son bölüm izle
Kuruluş Osman 51. bölüm ATV canlı izle - 24 Mart 2021 Çarşamba tek parça Kuruluş Osman yeni son bölüm izle
Kuruluş Osman 51. bölüm ATV canlı izle - 24 Mart 2021 Çarşamba tek parça Kuruluş Osman yeni son bölüm izle
Yaralı Kalbim 48. bölüm izle 24 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Yaralı Kalbim 48. bölüm izle 24 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Masum 367. bölüm izle 24 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Masum 367. bölüm izle 24 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Beni Bırakma 578. bölüm izle 24 Mart Çarşamba son bölüm - Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle ATV
Beni Bırakma 578. bölüm izle 24 Mart Çarşamba son bölüm - Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle ATV
TJK 24 Mart 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
TJK 24 Mart 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları

Popüler Haberler

Masum 368. bölüm izle 25 Mart Perşembe son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Survivor 2021 dün gece elenen isim kim oldu? Survivor adaya kim veda etti?
Kanal D canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
SGK SSK ve BAĞKUR emekli intibak zam yasası çıkarsa ne kadar zam yapılacak? 25 Mart 2021 Perşembe emekli intibak haberleri
Yedek subay olma koşulları nedir? Yedek subaylık için nasıl başvurulur?
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 25 Mart 2021 Perşembe 1 BTC kaç tl oldu?
Sgk geriye dönük borçlanma başvurusu nasıl yapılır? 2021 Sgk borçlanma çeşitleri
IOS cihazlarda instagram gizli hesapları nasıl görülür? İphone instagram gizli hesap görme
Beni Bırakma 579. bölüm izle 25 Mart Perşembe son bölüm - Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle ATV
Kadayıflı muhallebi tatlısı evde yapımı için kolay tarif
Kuruluş Osman dizisi Geyhatu kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Maruf Otajonov kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
ZTK final maçı kimler arasında oynanacak? Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? Türkiye Kupası final maçı ne zaman?
Vergi levhası hangi kurumdan alınır? 2021 vergi levhası kaç günde çıkar?
Son Yaz dizisi Canan kimdir? Funda Eryiğit doğum tarihi
Acemi Anneler 111. bölüm izle 22 Mart Pazartesi son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Çoçuk parası kaç ayda bir veriliyor? 2021 Çoçuk okul parası nereden alınır?
İkici el ve sıfır konut alma planları yapanlar için güncel konut kredisi faiz oranları 25 Mart 2021 Perşembe
Kalıcı makyaj kaç gün dayanır, kalıcı makyajı kimler yapabilir?
İhbar tazminatında dikkat edilmesi gereken noktalar nedir? 2021
Ehliyet sorgulama nasıl yapılır? 2021 tc kimlikle ehliyet sorgulama işlemleri
Milletvekili maaşları ne kadar? Mart 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.