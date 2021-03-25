Masum 368. bölüm izle 25 Mart Perşembe son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 368.yeni bölümüyle 25 Mart Perşembe günü ekranlara geliyor. Her bölümü büyük ilgiyle takip edilen dizinin yeni bölümü de merakla bekleniyor.

Masum 368.bölüm

Dizinin bu bölümünde Gora Aheem’i yangının ortasında terk eder. Gopi ise Ahem’i kurtarmaya çalışır. Baygın olan Kokila ilse kendine gelir ve yaşananları öğrendikten sonra Gora’nın evine gider. Kokila ve Gopi Ahem’i kurtarır ve onu hastaneye götürür. Mira ise Gora’ya karşı açtığı savaşta planlarını devreye sokar. Kokila, Gora’nın evine yeniden gider ve çocukları için onunla barışacağını söyler.

Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken, ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım, Vishal Singh gibi sevilen isimler eşlik ediyor.

Masum haftanın her günü saat 15:30’da Kanal 7 ekranlarında yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Masum 368.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.