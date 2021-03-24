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Masum 368. bölüm fragmanı ve 25 Mart 2021 Perşembe özeti Kanal 7

Ülkemizde giderek artan Hint dizileri ile beraber çoğu kişinin severek izlediği Masum dizisinde nelerin olacağı her gün merakla bekleniyor. Kanal 7 ekranlarında seyircilerin karşısına çıkan Masum dizisinin 25 Mart Perşembe 2021 368. yeni bölümünde nelerin olacağı ve son bölüm fragmanı ile beraber dizinin canlı yayın linki araştırılan konular arasında yerini aldı.

24 Mart 2021 Çarşamba 15:45
Masum 368. bölüm fragmanı ve 25 Mart 2021 Perşembe özeti Kanal 7
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Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Masum’un yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizinin 25 Mart Perşembe 2021 368. yeni bölümünün canlı yayın linki ve fragmanı araştırılan konular arasında yerini aldı.

Masum 368. bölüm özeti

Ahem, dumanın etkisiyle bahçede hava almak için dışarı çıkar. Dışarıda Gora ve Daram, Ahem'in ayaklarına havai fişek atar. Daha fazla dumana maruz kaldığında ahem yere serilir.

Ahem baygın yatınca Koki, Ahem küçük bir çocukken yaptığı gibi alnını öper ve Ahem kendine gelir. Gopi, Gora ve Daram'ın Ahem'i öldürmekten tutuklanacağını söylerken Koki, Gopi'den artık Ahem ve Sharavan'ı hastaneye götüreceklerini söyleyerek durmasını ister.

Modi'nin ailesi hep beraber hastaneye giderken Mira da gelmek ister. Ahem gelebileceğini söylediğinde mutludur. Doktor Ahem ve Şaravan'ı kontrol eder ve iyi olduklarını söyler.

Gora'nın konukları onun ne kadar acımasız olduğundan bahsederken Mira içeri gelir ve babamı öldürmeye nasıl cüret edersiniz diye bağırır. Daram, Mira'yı saçlarından yakalar ve annesine saygı göstermesini ister.

Gopi onu dinler ve Koki hakkında böyle konuşamayacağını yoksa evi terk etmek zorunda kalacaklarını söyler. Gopi gider. Urmi ve Kinjal daha sonra gelir ve Madu'yu Gopi'nin beynini Koka'ya karşı yıkamakla suçlar.

Koki, hizmetçiyi diwali konusunda uyarır ve ortadan kaybolmak istemediğini söyler. Koka'nın sessizliğine bakılırsa, Hetal bunun fırtınadan önceki sessizlik olduğunu söylüyor. Ahem Koka'nın evde olmadığını söylüyor. Her yere bakıyorlar ama Koki görünmüyor. Koki hediyelerle Gora'nın evine gider ve onunla barışmak istediğini söyler.

Gora, Mira'yı aile üyelerine karşı kullanacağını ve her aile üyesini yok edeceğini söylüyor. Mira onları dinliyor. Kokila eve gelir ve Dağı fethetmek için bir planı olduğunu söyler.

Masum 368. bölüm canlı izle

Masum 368. yeni bölümü canlı izlemek için tıklayınız...



Son Güncelleme: 24.03.2021 15:45
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368. BölümCanlıIzleMasum
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