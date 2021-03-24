Masum 367. bölüm izle 24 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle

Masum dizisinin 367. Bölümü merak içerisinde araştırılmaya başlamış durumda. Dizi tutkunları, sevilen Hint dizisi Masum’un 367. Yeni bölümünün canlı yayın linkini araştırmaya başlamış durumda.

Masum 367. Bölüm özeti

Kokila hastanede hayata tutunmak için mücadele verir. Gora ise evde büyük bir parti düzenlemeyi amaçlar. Vidya’ya anne ve babasını çağırmasını ifade eden Gora, istediğini yapmadığı takdirde onu evden kovacağını dile getirir. Vidya annesini arayarak partiye gelmesini ister ancak gelmelerini de istememektedir. Gora Ahem için düşündüğü tuzağın gerçekleştiremeyeceği için çok kızar. Gopi Ahem’i de ikna ederek kızları için partiye gelir. Bir anda karşısında Ahem’i gören Gora’nın planı nedir?

Masum konusu

Masum oyuncu kadrosu

Birbirlerinin tamamen zıttı olan iki kuzen Gopi ve Rashi'nin hikayesinin konu alındığı Masum saflık, sevgi ve gerçek aşkı seyirciye hissettirecek. Gopi'nin ailesi öldüğünde, amcası onu evlat edinir ve onu kendi çocuklarından ayırmadan sever. Gopi, sevgi dolu kalbiyle herkesin dikkatini çekmektedir. Okuma yazma bilmeyen Gopi, iyiliğin ve sevginin tüm engelleri aşacağını düşünmektedir. Diğer yandan Rashi, annesi Urmila gibi çok zeki ve açgözlüdür. Hikaye, Kokila Modi'nin oğlu Aham için mükemmel bir gelin arayışıyla başlamaktadır. Kokila, gelini olarak Gopi'yi seçer. Aham, Gopi'nin okuma yazma bilmediğinin farkında olmadan bu evliliğe razı olur. Gopi ile başlayan bu macera, Rashi için bambaşka sürprri doğurur.

Senaryo koltuğunda Gautam Hegde, Jyoti Tandon, Ved Raj, Bhavna Vyas, Akash Derin, yönetmen koltuğunda Bhagwan Yadav, Pawan Kumar, oyuncu kadrosunda Giaa Manek, Rucha Hasabnis , Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım, Vishal Singh, Rupal Patel gibi isimlerin rol aldığı Masum dizisi Kanal 7 ekranlarında seyirciler ile buluşmaya devam ediyor.

Masum 367. bölüm canlı izle

Masum dizisini canlı izlemek için tıklayınız...