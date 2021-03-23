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Masum 367. bölüm fragmanı ve 24 Mart 2021 Çarşamba özeti Kanal 7

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Masum dizisinin 24 Mart 2021 Çarşamba 367. yeni bölüm özeti ve canlı yayın linki merak edilmeye başlandı. Sevilen dizi Masum'un 367. yeni bölüm canlı yayın linki araştırılmaya başlandı.

23 Mart 2021 Salı 12:26
Masum 367. bölüm fragmanı ve 24 Mart 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
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Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masun’un 24 Mart 2021 Çarşamba 367. yeni bölümü dizi tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Çoğu Hint dizisi severler, son bölümün canlı yayın linkini araştırmaya başlamış durumda.

Masum 367. bölüm özeti

Ahem ve Gopi, Gaura'nın zorunlu davetiyle eğlenmek için dışarı çıktı. Gopi kızları güzel hediyeler getirirken Gaura, Mera'yı bu hediyeler konusunda yeniden aklını karıştırır. Ahem bir an önce konağı terk etmek istese de, Gaura onları çay içip bir süre oturmaya ikna eder. Oyunu oynamak için Gopi ve Ahem burada olmalıdır. Bu sırada Ahem, tuvalete gider. Gaura planını hemen uygulamaya koyar. Adamları aracılığıyla tuvalete giden Ahem'e kendisini etkileyecek bir gaz verir.

Ahem, Gaura tarafından tuzağa düşürüldüğü anlarda Koki'nin durumu iyileşir. Koki komada türlü rüyalardan sonra korku içerisinde uyanır ve bilincine kavuşur. Koki uyandığında, ilk soru yönelttiği kişi oğlu Ahem'dir.

Öte yandan, Gaura ve Dharam'ın planları tüm hızıyla devam ediyor. Ahem'in verdiği gaz miktarını artıran Gaura, sonunda Ahem'in bayılmasına neden olur. Ahem bayıldığı an Dharam ve adamları işe koyulmaktadır. Ahem'i samanla çevreliyorlar. Dharam samanı ateşe vererek Ahem'i ateşe verir. Gopi ve kızlar koşup gelirken, Ahem bilinçsizdir ve onlara cevap veremez. Vidya ve Mera, suyu bir kova ile dökmeye çalışır.

Ahem ve Gopi alevler içinde savaşırken, Koki artık hastanede dayanamaz ve Gaura konağına gider. Koki, konağa geldiğinde gördüğü manzara karşısında şok olur. Alevler Koki'nin gözlerinin önünde yükseliyor ve ahşap platformu çevreliyordur.

Koki hemen Ahem'i kollarına alır. Oğluyla gözyaşları içinde konuşan Koki, ondan uyanmasını ister. Ahem'i öper ve koklar. Bu sırada Ahem kendine gelir. Gopi, Gaura'yı hedef alarak, polise ihbar edeceğini söyler.

Ancak Kokila, Gopi'yi susturur ve polise haber verilmeyeceğini söyler. Koki'nin kararı Gopi'yi şaşırtırken Modiler hastaneye gitmektedir. Shravan ve Ahem'in yanıkları bir doktor tarafından tedavi edilir. Gopi, hayatlarını kurtardığı için Shravan'a teşekkür eder.  Modiler hastanesindeki işlemden sonra eve döner.

Öte yandan Vidya ve Shravan arasında romantik anlar yaşanıyor. Shravan'ın elleri yandığı için yemeği tek başına yiyemiyordur. Vidya, Shravan'ı elleriyle beslediğinde ikisi de oldukça mutludur. Vidya ve Shravan romantik anlar yaşarken Koki derin bir sessizliğe düşer.

Koki hediyelerle Gaura konağına gider. Vidya Koki'yi gördüğüne çok mutlu olurken, Koki'nin gelişinin amacı farklıdır. Koki'nin amacı Gaura ile konuşmak ve bu işi bitirmektir. Ancak Gaura, Koki'nin talebini reddeder.

Masum 367. bölüm canlı izle

Masum 367. yeni bölümü izlemek için tıklayınız...



Son Güncelleme: 23.03.2021 12:26
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Masum24 Mart 2021 Çarşamba367. Yeni BölümDiziCanlıIzleKanal 7
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