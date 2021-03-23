Masum 366. bölüm izle 23 Mart Salı son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 23 Mart Salı günü yayınlanan 366. bölümü ile İzle 7.com’da
Masum 366. Bölüm özeti
Gora Kokila’yı kilitli bir sandık ile nehre atar. Kokila’nın başına gelenlerin farkına varan Gopi ve Mira suya atlayarak onu kurtarmak için çabalar. Sudan çıkarılmış olan Kokila’ysa hızlı bir şekilde hastaneye götürülür. Kokila hayatta kalmak için mücadele verirken Gora ve Daram hastanede belirir. Karşısında onları görmekte olan Gopi çok öfkelenerek Gora’ya saldırmaya çalışır. Ahem annesinin intikamını alabilmek için Daram’ı darp eder. Oğlunun düşmüş olduğu duruma çok kızan Gora ne planlıyor?
Masum konusu
Masum oyuncu kadrosu
Senaryo koltuğunda Gautam Hegde, Jyoti Tandon, Ved Raj, Bhavna Vyas, Akash Derin, yönetmen koltuğunda Bhagwan Yadav, Pawan Kumar, oyuncu kadrosunda Giaa Manek, Rucha Hasabnis , Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım, Vishal Singh, Rupal Patel gibi isimlerin rol aldığı Masum dizisi Kanal 7 ekranlarında seyirciler ile buluşmaya devam ediyor.