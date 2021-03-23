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Masum 366. bölüm izle 23 Mart Salı son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle

Sevilerek izlenilen ve oldukça popüler olan Hint dizilerinden biri olan Masum, Kanal 7 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Masum dizisinin 23 Mart Salı 366. son bölümünü izlemey isteyen dizi tutkunları, internet üzerinden canlı yayın linki araştırmaya başladı.

23 Mart 2021 Salı 11:40
Masum 366. bölüm izle 23 Mart Salı son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
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Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 23 Mart Salı günü yayınlanan 366. bölümü ile İzle 7.com’da

Masum 366. Bölüm özeti

Gora Kokila’yı kilitli bir sandık ile nehre atar. Kokila’nın başına gelenlerin farkına varan Gopi ve Mira suya atlayarak onu kurtarmak için çabalar. Sudan çıkarılmış olan Kokila’ysa hızlı bir şekilde hastaneye götürülür. Kokila hayatta kalmak için mücadele verirken Gora ve Daram hastanede belirir. Karşısında onları görmekte olan Gopi çok öfkelenerek Gora’ya saldırmaya çalışır. Ahem annesinin intikamını alabilmek için Daram’ı darp eder. Oğlunun düşmüş olduğu duruma çok kızan Gora ne planlıyor?

Masum konusu

Birbirlerinin tamamen zıttı olan iki kuzen Gopi ve Rashi'nin hikayesinin konu alındığı Masum saflık, sevgi ve gerçek aşkı seyirciye hissettirecek. Gopi'nin ailesi öldüğünde, amcası onu evlat edinir ve onu kendi çocuklarından ayırmadan sever. Gopi, sevgi dolu kalbiyle herkesin dikkatini çekmektedir. Okuma yazma bilmeyen Gopi, iyiliğin ve sevginin tüm engelleri aşacağını düşünmektedir. Diğer yandan Rashi, annesi Urmila gibi çok zeki ve açgözlüdür. Hikaye, Kokila Modi'nin oğlu Aham için mükemmel bir gelin arayışıyla başlamaktadır. Kokila, gelini olarak Gopi'yi seçer. Aham, Gopi'nin okuma yazma bilmediğinin farkında olmadan bu evliliğe razı olur. Gopi ile başlayan bu macera, Rashi için bambaşka sürprizleri doğurur.

Masum oyuncu kadrosu

Senaryo koltuğunda Gautam Hegde, Jyoti Tandon, Ved Raj, Bhavna Vyas, Akash Derin, yönetmen koltuğunda Bhagwan Yadav, Pawan Kumar, oyuncu kadrosunda Giaa Manek, Rucha Hasabnis , Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım, Vishal Singh, Rupal Patel gibi isimlerin rol aldığı Masum dizisi Kanal 7 ekranlarında seyirciler ile buluşmaya devam ediyor.

Masum canlı izle

Masum dizisini canlı izlemek için tıklayınız...



Son Güncelleme: 23.03.2021 11:40
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MasumDizi366. Bölüm23 Mart SalıCanlıIzleKanal 7
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