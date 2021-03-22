Masum 366. bölüm fragmanı ve 23 Mart 2021 Salı özeti Kanal 7

Masum dizisinin 366. Bölüm özeti merakla araştırılmaya başlandı. Masum dizisinin 366. Yeni bölümünü izlemek isteyen dizi severler, intenet üzerinden dizinin canlı linkini araştırmaya başladı.

Masum 366. bölüm özeti

Ahem ve Dharam kavgaya tutuşmuştu. Ahem bu kavga sonrasında Gopi ile baş yalnız kalınca tüm olanlardan dolayı onu suçlamaktadır. En başta Vidya’nın o aileye gelin olarak gitmesinden tutun yaşanan olayların tümünün Gopi’nin hatası olduğunu ifade eder. Ahem öfkesinden dolayı o kadar ileri gider ki Gopi’ye tokat bile atacak duruma gelir ancak bu aşırı davranışını uygulamaz.

Vidya dışarı çıkamasa da Koki hakkında bilgi almak için Gopi'yi arar. Kokili ile ilgili son durumu annesinden öğrenir. Vidya, Koki'nin ameliyat olduğunu öğrenince gözyaşlarını tutamaz. Shravan Vidya’nın bu durumu görünce hemen ona gider. İkisi de birbirine sarılır. Vidya ve Shravan bu şekilde yaklaşırken, çok güzel bir görüntü ortaya çıkarken, arka planda Gaura hiç memnun değildir.

Her zaman olduğu gibi, Gaura iblislik peşine düşmeye devam ediyor. Koki'nin durumunu öğrenmek için temizlikçi kılığında hastaneye gitmeye karar verir. Amacı Kokila'ya ulaşmaktır. Ancak Modiler, Koki'nin kapısının önünde olduğu için Gaura serbestçe hareket edemez. Yere su dökmek Gopi'nin kaymasına ve yere düşmesine neden olur. Ahem, Gopi'yi son dakikada tutarak bunu engeller.

Gaura, kılık değiştirmiş olarak Koki'ye ulaşma fırsatını beklerken, beklediği fırsat nihayet gelmiştir. Madhu, Modiler için yiyecek hazırlar ve getirir. Modi bir şeyler yemek için kafeteryaya gider. Jigar Koki'nin başında beklemektedir. Kısa bir süre sonra Kokila'ya ilaç almak için Jigar ayrılır. Bir fırsat bulan Gaura odaya girer.

Gaur Koki'den intikamını aldığını belirterek, eline aldığı kesici aletle isterse Koki'nin işini hemen bitirebileceğini ifade eder. Ama Koki'nin yavaşça ölmesini istiyordur. Bu nedenle oksijen tüpünün vanasını kapatır. Gaura Koka'nın ölmesini beklerken, onun bu hareketi Koki'yi tekrar şoka sokarak anlık olarak uyanmasına neden olur. Gaura odadan çıkmaya çalışırken Koki eliyle kıyafetlerini tutar. Bu sırada Ahem ve Gopi odaya vardıklarında Gaura, kapının arkasına saklanarak hastaneden kaçar.

Masum 366. bölüm canlı izle

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