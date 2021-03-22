Masum 365. bölüm izle 22 Mart Pazartesi son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle

Masum dizisinde bugün Gora Kokila’yı bir sandığa hapsederek o sandığı suya bırakır. Her yerde Kokila’yı aramak için uğraş veren Gopi ve Ahem onu bulabilecek midir? Kana 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 22 Mart Pazartesi günü yayınlanan 365. Bölümü ile İzle 7.com’da

Masum 365. Bölüm özeti

Gora Modi ailesini festival alanına davet eder. Gopi’ye festival esnasında başlarına büyük bir felaketin geleceğini ifade eden Gora onları resmen tehdit etmektedir. Arabayı park yerine koyan Kokila geç kalınca Gopi endişe duymaya başlar. Gora adamlarından hazırlatmış olduğu sandığı getirmelerini emreder. Gopi her yerde Kokila’yı ararken Kokila sandığın içinde baygın bir durumda yatmaktadır. Kokila’nın başının dertte olduğunu anlamış olan Gopi Ahem’i arar ve durumdan haberdar eder. Gopi ve Ahem Kokila’yı bulabilecek midir?

Masum konusu

Masum oyuncu kadrosu

Birbirlerinin tamamen zıttı olan iki kuzen Gopi ve Rashi'nin hikayesinin konu alındığı Masum saflık, sevgi ve gerçek aşkı seyirciye hissettirecek. Gopi'nin ailesi öldüğünde, amcası onu evlat edinir ve onu kendi çocuklarından ayırmadan sever. Gopi, sevgi dolu kalbiyle herkesin dikkatini çekmektedir. Okuma yazma bilmeyen Gopi, iyiliğin ve sevginin tüm engelleri aşacağını düşünmektedir. Diğer yandan Rashi, annesi Urmila gibi çok zeki ve açgözlüdür. Hikaye, Kokila Modi'nin oğlu Aham için mükemmel bir gelin arayışıyla başlamaktadır. Kokila, gelini olarak Gopi'yi seçer. Aham, Gopi'nin okuma yazma bilmediğinin farkında olmadan bu evliliğe razı olur. Gopi ile başlayan bu macera, Rashi için bambaşka sürprri doğurur.

Senaryo koltuğunda Gautam Hegde, Jyoti Tandon, Ved Raj, Bhavna Vyas, Akash Derin, yönetmen koltuğunda Bhagwan Yadav, Pawan Kumar, oyuncu kadrosunda Giaa Manek, Rucha Hasabnis , Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım, Vishal Singh, Rupal Patel gibi isimlerin rol aldığı Masum dizisi Kanal 7 ekranlarında seyirciler ile buluşmaya devam ediyor.

Masum canlı izle

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