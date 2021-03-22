İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...

Masum 365. bölüm izle 22 Mart Pazartesi son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizilerinden birisi olan Masum'un 22 Mart Pazartesi 365. bölüm son bölümü izlemek isteyen dizi tutkunları, internet üzerinden canlı yayın linkini araştırmaya başladı.

22 Mart 2021 Pazartesi 11:00
Masum 365. bölüm izle 22 Mart Pazartesi son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Takip Et:

Masum dizisinde bugün Gora Kokila’yı bir sandığa hapsederek o sandığı suya bırakır. Her yerde Kokila’yı aramak için uğraş veren Gopi ve Ahem onu bulabilecek midir? Kana 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 22 Mart Pazartesi günü yayınlanan 365. Bölümü ile İzle 7.com’da

Masum 365. Bölüm özeti

Gora Modi ailesini festival alanına davet eder. Gopi’ye festival esnasında başlarına büyük bir felaketin geleceğini ifade eden Gora onları resmen tehdit etmektedir. Arabayı park yerine koyan Kokila geç kalınca Gopi endişe duymaya başlar. Gora adamlarından hazırlatmış olduğu sandığı getirmelerini emreder. Gopi her yerde Kokila’yı ararken Kokila sandığın içinde baygın bir durumda yatmaktadır. Kokila’nın başının dertte olduğunu anlamış olan Gopi Ahem’i arar ve durumdan haberdar eder. Gopi ve Ahem Kokila’yı bulabilecek midir?

Masum konusu

Birbirlerinin tamamen zıttı olan iki kuzen Gopi ve Rashi'nin hikayesinin konu alındığı Masum saflık, sevgi ve gerçek aşkı seyirciye hissettirecek. Gopi'nin ailesi öldüğünde, amcası onu evlat edinir ve onu kendi çocuklarından ayırmadan sever. Gopi, sevgi dolu kalbiyle herkesin dikkatini çekmektedir. Okuma yazma bilmeyen Gopi, iyiliğin ve sevginin tüm engelleri aşacağını düşünmektedir. Diğer yandan Rashi, annesi Urmila gibi çok zeki ve açgözlüdür. Hikaye, Kokila Modi'nin oğlu Aham için mükemmel bir gelin arayışıyla başlamaktadır. Kokila, gelini olarak Gopi'yi seçer. Aham, Gopi'nin okuma yazma bilmediğinin farkında olmadan bu evliliğe razı olur. Gopi ile başlayan bu macera, Rashi için bambaşka sürprizleri doğurur.

Masum oyuncu kadrosu

Senaryo koltuğunda Gautam Hegde, Jyoti Tandon, Ved Raj, Bhavna Vyas, Akash Derin, yönetmen koltuğunda Bhagwan Yadav, Pawan Kumar, oyuncu kadrosunda Giaa Manek, Rucha Hasabnis , Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım, Vishal Singh, Rupal Patel gibi isimlerin rol aldığı Masum dizisi Kanal 7 ekranlarında seyirciler ile buluşmaya devam ediyor.

Masum canlı izle

Masum dizisini canlı izlemek için tıklayınız...



Son Güncelleme: 22.03.2021 11:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MasumDizi365. BölümCanlıIzle
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doya Doya Moda yeni jüri üyesi kimdir?
Doya Doya Moda yeni jüri üyesi kimdir?
Emanet 141. bölüm izle 22 Mart Pazartesi son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 141. bölüm izle 22 Mart Pazartesi son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Acemi Anneler 111. bölüm izle 22 Mart Pazartesi son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Acemi Anneler 111. bölüm izle 22 Mart Pazartesi son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Beni Bırakma 576. bölüm izle 22 Mart Pazartesi son bölüm - Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle ATV
Beni Bırakma 576. bölüm izle 22 Mart Pazartesi son bölüm - Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle ATV
İvana Sert Doya Doya Moda All Star'dan ayrıldı mı? Doya Doya Moda Ivana Sert neden yok, geri gelecek mi?
İvana Sert Doya Doya Moda All Star'dan ayrıldı mı? Doya Doya Moda Ivana Sert neden yok, geri gelecek mi?
Müge Anlı Exxen’de yeni program mı yapacak? Müge Anlı Exxen programı nasıl olacak?
Müge Anlı Exxen’de yeni program mı yapacak? Müge Anlı Exxen programı nasıl olacak?

Popüler Haberler

Doya Doya Moda yeni jüri üyesi kimdir?
Türk vatandaşı Cibuti vizesi almak zorunda mıdır?
A101 market indirimli Huawei Y5 nasıl, alınır mı?
Çoban İstihdam Desteklemesi ne zaman yapılacak? 2021 Çoban İstihdam Destek şartları nelerdir?
Emanet 141. bölüm izle 22 Mart Pazartesi son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
1999 Yılı öncesi sigortalılarda erken emeklilik için aranılan şartlar nelerdir? 2021
80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 22 Mart 2021 Pazartesi Hangi banka ne kadar kazanç verir?
TV'de 22 Mart 2021 Pazartesi hangi maç hangi kanalda?
Grip aşısı SGK karşılıyor mu? Grip aşısı SGK ödeme şartları
Borsa İstanbul çalışma saatleri ne? 2021 BİST saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?
Vakıfbank kredi kartı borcu kapatma kredisi ve şartları
Teşkilat dizisindeki Zehra karakteri Kimdir? Deniz Baysal dizideki rolü ve hayatı
Hercai dizisi Dilşah kimdir? Deniz Uğur kimdir, nereli yaşı kaç?
Teşkilat dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Vodafone 2 GB internet destek paketi kampanya detayları nelerdir? 2 GB bedava internet destek paketi nasıl alınır?
Milli Piyango bileti alırken dikkat sahte bilet nasıl ayırt edilir? bileti alırken bunlara dikkat edin
TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümü neden yok, ne zaman yayınlanacak? Uyanış Büyük Selçuklu bu hafta neden yok, neden yayınlanmadı??
Doya Doya Moda All Star 7. Bölüm fragmanı 23 Mart 2021 Salı
Doya Doya Moda Umut Eker kimdir? Yeni juri üyesi Umut Eker kaç yaşında ve nereli? Umut Eker biyografisi
Acemi Anneler 111. bölüm izle 22 Mart Pazartesi son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
EBA canlı dersim var mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.