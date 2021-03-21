Masum 365. bölüm fragmanı ve 22 Mart 2021 Pazartesi özeti Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum’un 365.bölümü merakla bekleniyor. Haftanın her günü ekranlara gelen dizinin 365.bölümü 22 Mart Pazartesi günü ekranlara gelecek.

Masum 365.bölüm fragmanı

Masum’um yeni bölümünde kuzu kurban etme geleneği yerine getirilecek. Gopi, kuzunun kesilmesini istemez ve Modi kılıcı tam kuzuya getirecekken araya girer. Gopi eliyle kılıcı tutar ancak elinden kan gelir. Ahem Gora’yı uyarır ancak Gora kendi evinde istediğini yapacağını söyler.

Bu sırada dışarıda kuzunun kesilmesini istemeyen aktivistler vardır. Aktivistler Mira’nın ceza almasını ister ancak Gopi ve Koki onlarla konuşur. Ancak sakinleşmeyen aktivistler Gora’ya saldırmak ister onlara Vidya engel olur. Modi ailesi saygın kişiler olduğu için aktivistler dağılır.

Gora, intikamını almak için yeni planlarını ortaya koymaya hazırlanır. Koki ise Gora’ya onlara zarar gelirse kendisini kılıçla öldüreceğini söyler. Gora planlarına devam edecektir. Kızları alığ visarjan etkinliğine götüren Gora, Koki ve kızları arabayla alır. Koki karşısına kızları görür ancak kafasına aldığı darbe sonucu yere yığılır. Gora ve Daram onu kapalı bir kutuya koyar ve nehre atmak ister. Gopi yanlarındaki sandığı görür ve bu sırada kendine gelen Koki ellerini sandıktan dışarı çıkarır. Gopi, sandığın içinde Koki olduğunu anlar ve onu kurtarır.