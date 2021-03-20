İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

Masum 364. bölüm fragmanı ve 21 Mart 2021 Pazar özeti Kanal 7

Masum 364.bölümüyle 21 Mart Pazar günü ekranlara gelecek. Dizinin sevenleri Kanal 7 Masum 364.bölüm fragmanı ve özetini araştırıyor.

20 Mart 2021 Cumartesi 15:37
Masum 364. bölüm fragmanı ve 21 Mart 2021 Pazar özeti Kanal 7
Takip Et:

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 364.bölümüyle ekranlara geliyor. 21 Mart Pazar günü yayınlanacak olan 364.bölüm fragmanı yayınlandı.

Masum 364.bölüm fragmanı

Dizinin bu bölümünde Gaura yeni planlarıyla ortalığı karıştırmaya devam edecek. Vidya’nın telefonunu alan Gaura, Modi ailesini korkutacak. Modi ailesinde bir yandan da kuzu sarmalama geleneği heyecanı yaşanmaktadır. Gaura elindeki kılıcı Mera’ya verir ve kuzuyu kurban etmesini ister. Ancak Mera bunu yapamaz.

Gaura kılıcı geri alır ve kuzuya kılıcı savurur. Bu sırada Gopi araya girer ve kuzunun kesilmesini engeller. Gopi’nin eli yaralansa da, kılıcı alır. Gaura konak boş kalınca kardeşinin fotoğrafının olduğu odaya gider ve burada Dharam ile intikam planı hazırlar.

Bu planlardan habersiz olan Modi’ler konakta mutlu bir şekilde dolaşmaktadır. Gaura, planının devreye sokar ve Koki’yi arayıp törene davet eder. Gopi Koki’yi törene gitmemesi konusunda uyarsa da o gideceğini söyler. Koki törene tek gitmemesi için Gopi ve Urmi’de onunla gelir. Gaura, Modi’lere yanlış adres vermiştir. Gopi, Urmi ve Koki kendilerini yanlış yere gitmekten kurtarır ve törene giderler.

Gopi ve Urmi araçtan inerken saldırıya uğrar. Elleri bağlanan Koki, Gaura’ya götürülür. Dharam ve Gaura Koki’yi bir sandığın içine koyar. Baygın halde sandığa koyulan Koki kendine gelir. Gaura ve adamları sandığı nehre götürecektir. Bu sırada Gopi sandığı fark eder. Koki ellerini sandıktan çıkarmayı başarır. Gopi Koki’nn sandıkta olduğunu anlar.




Son Güncelleme: 20.03.2021 15:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MasumKanal 7DiziFragman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sen Çal Kapımı Fox TV yeni bölüm izle 20 Mart 2021 Cumartesi son bölüm, Sen Çal Kapımı 36. bölüm canlı izle
Sen Çal Kapımı Fox TV yeni bölüm izle 20 Mart 2021 Cumartesi son bölüm, Sen Çal Kapımı 36. bölüm canlı izle
Yaralı Kalbim 45. bölüm fragmanı 21 Mart 2021 Pazar yeni bölüm özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 45. bölüm fragmanı 21 Mart 2021 Pazar yeni bölüm özeti Kanal 7
Survivor 2021 51. bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Survivor 2021 yeni bölüm canlı izle TV8
Survivor 2021 51. bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Survivor 2021 yeni bölüm canlı izle TV8
Yaralı Kalbim 44. bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Yaralı Kalbim 44. bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
İbo Show yeni bölüm, son bölüm izle Star TV 20 Mart 2021 Cumartesi - İbo Show 18. bölüm canlı izle
İbo Show yeni bölüm, son bölüm izle Star TV 20 Mart 2021 Cumartesi - İbo Show 18. bölüm canlı izle
Günlük burç yorumları; 21 Mart 2021 Pazar burç yorumları
Günlük burç yorumları; 21 Mart 2021 Pazar burç yorumları

Popüler Haberler

Boşanma dilekçeleri nerelere teslim edilir? 2021 Boşanma dilekçesi ücretleri
Sen Çal Kapımı Fox TV yeni bölüm izle 20 Mart 2021 Cumartesi son bölüm, Sen Çal Kapımı 36. bölüm canlı izle
Sen Çal Kapımı Suzi karakterini kim canlandırıyor? Nihan Şahenk kimdir?
Survivor 2021 51. bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Survivor 2021 yeni bölüm canlı izle TV8
Beyaz Futbol Ahmet Çakar ayrılıyor mu? Ahmet Çakar neden hakkınızı helal edin dedi?
Gönül Dağı dizisi Hemşire Elif kimdir? Gerçek adı ne? Zümre Meğreli oynadığı diziler
Gönül Dağı Yaşar kimdir? Faruk Karagül hakkında bilgiler
Kuzey Yıldızı Fahriye karakterini kim canlandırıyor? Ayçin İnci kimdir?
Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti İstanbul'un hangi semtinde
Survivor 2021 yeni bölüm canlı izle TV8 - Survivor 2021 51. bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm
Star TV canlı yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Migros 2021 Ramazan erzak paketi fiyatları
Kıbrıs Ada Kışı dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Çiftçi tarım kredisi nasıl alınır?
Instagramda keşfete düşmek için kullanılan yöntemler rehberi
Gönül Dağı dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?
Gönül Dağı dizisi Selami karakterini kim canlandırıyor? Eser Eyüpoğlu biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı dizisi Prens Seymen kimdir? Mert Öcal rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Yaralı Kalbim 44. bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu, kim vurdu?
Kuzey Yıldızı dizisi Şahika karakteri kimdir? Güneş Emir kimdir, nereli, kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.