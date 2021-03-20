Masum 364. bölüm fragmanı ve 21 Mart 2021 Pazar özeti Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 364.bölümüyle ekranlara geliyor. 21 Mart Pazar günü yayınlanacak olan 364.bölüm fragmanı yayınlandı.

Masum 364.bölüm fragmanı

Dizinin bu bölümünde Gaura yeni planlarıyla ortalığı karıştırmaya devam edecek. Vidya’nın telefonunu alan Gaura, Modi ailesini korkutacak. Modi ailesinde bir yandan da kuzu sarmalama geleneği heyecanı yaşanmaktadır. Gaura elindeki kılıcı Mera’ya verir ve kuzuyu kurban etmesini ister. Ancak Mera bunu yapamaz.

Gaura kılıcı geri alır ve kuzuya kılıcı savurur. Bu sırada Gopi araya girer ve kuzunun kesilmesini engeller. Gopi’nin eli yaralansa da, kılıcı alır. Gaura konak boş kalınca kardeşinin fotoğrafının olduğu odaya gider ve burada Dharam ile intikam planı hazırlar.

Bu planlardan habersiz olan Modi’ler konakta mutlu bir şekilde dolaşmaktadır. Gaura, planının devreye sokar ve Koki’yi arayıp törene davet eder. Gopi Koki’yi törene gitmemesi konusunda uyarsa da o gideceğini söyler. Koki törene tek gitmemesi için Gopi ve Urmi’de onunla gelir. Gaura, Modi’lere yanlış adres vermiştir. Gopi, Urmi ve Koki kendilerini yanlış yere gitmekten kurtarır ve törene giderler.

Gopi ve Urmi araçtan inerken saldırıya uğrar. Elleri bağlanan Koki, Gaura’ya götürülür. Dharam ve Gaura Koki’yi bir sandığın içine koyar. Baygın halde sandığa koyulan Koki kendine gelir. Gaura ve adamları sandığı nehre götürecektir. Bu sırada Gopi sandığı fark eder. Koki ellerini sandıktan çıkarmayı başarır. Gopi Koki’nn sandıkta olduğunu anlar.