Masum 364. Bölüm bölüm izle 21 Mart Pazar son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 364.bölümüyle 21 Mart Pazar günü izleyici karşısına çıkıyor.

Masum 364.bölüm

Dizinin bu bölümünde Madu, Kokila’dan intikam almak için Gopi’yi kullanacaktır. Gora’nın tehlikeli olduğunu bilen Gopi ve ailesini endişelidir.

Konakta Madu Rada’nın fotoğrafını salona koymak ister ve Kokila bunu görünce sinirlenir. Madu’yu evde istemediğini her fırsatta dile getiren Kokila, annesinin oyunu karşısında ona inanan Gopi’yi durmamaya çalışır.

Masum konusu

Madu Kokila’dan intikamını Gopi ve Kokila’nın arasını bozarak yapmak istemektedir. Bu sırada Vidya ise gece ailesini arar ancak ulaşamaz. Gopi de Vidya’yı aramaktadır ancak oda ulaşamaz.

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.

Masum haftanın her günü saat 16:10’da Kanal 7 ekranlarından izleyiciyle buluşmaktadır.

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