İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

Masum 364. Bölüm bölüm izle 21 Mart Pazar son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle

Masum 364.yeni bölümüyle 21 Mart Pazar günü izleyiciyle buluşuyor. Dizinin sevenleri Kanal 7 Masum 364.son bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

21 Mart 2021 Pazar 14:30
Masum 364. Bölüm bölüm izle 21 Mart Pazar son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Takip Et:

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 364.bölümüyle 21 Mart Pazar günü izleyici karşısına çıkıyor.

Masum 364.bölüm

Dizinin bu bölümünde Madu, Kokila’dan intikam almak için Gopi’yi kullanacaktır. Gora’nın tehlikeli olduğunu bilen Gopi ve ailesini endişelidir.

Konakta Madu Rada’nın fotoğrafını salona koymak ister ve Kokila bunu görünce sinirlenir. Madu’yu evde istemediğini her fırsatta dile getiren Kokila, annesinin oyunu karşısında ona inanan Gopi’yi durmamaya çalışır.

Madu Kokila’dan intikamını Gopi ve Kokila’nın arasını bozarak yapmak istemektedir. Bu sırada Vidya ise gece ailesini arar ancak ulaşamaz. Gopi de Vidya’yı aramaktadır ancak oda ulaşamaz.

Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.

Masum haftanın her günü saat 16:10’da Kanal 7 ekranlarından izleyiciyle buluşmaktadır.

Masum 364.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.



Son Güncelleme: 21.03.2021 14:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MasumKanal 7364.bölüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu akşam hangi diziler var? 21 Mart 2021 Pazar dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 21 Mart 2021 Pazar dizileri ve tv yayın akışı
TV yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
TV yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Fox TV Savaşçı yeni ne zaman başlayacak? Savaşçı 5. Sezon yeni bölüm hangi gün, saat kaçta?
Fox TV Savaşçı yeni ne zaman başlayacak? Savaşçı 5. Sezon yeni bölüm hangi gün, saat kaçta?
Gönül Dağı TRT1 yeni bölüm izle 20 Mart 2021 Cumartesi son bölüm, Gönül Dağı 21. bölüm canlı izle
Gönül Dağı TRT1 yeni bölüm izle 20 Mart 2021 Cumartesi son bölüm, Gönül Dağı 21. bölüm canlı izle
Kardeşlerim ATV yeni bölüm izle 20 Mart 2021 Cumartesi son bölüm, Kardeşlerim 5. bölüm canlı izle
Kardeşlerim ATV yeni bölüm izle 20 Mart 2021 Cumartesi son bölüm, Kardeşlerim 5. bölüm canlı izle
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Show TV yeni bölüm izle 20 Mart 2021 Cumartesi son bölüm, Kuzey Yıldızı İlk Aşk 36. bölüm canlı izle
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Show TV yeni bölüm izle 20 Mart 2021 Cumartesi son bölüm, Kuzey Yıldızı İlk Aşk 36. bölüm canlı izle

Popüler Haberler

Masum 364. Bölüm bölüm izle 21 Mart Pazar son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Resmi gazete 21 Mart 2021 Pazar kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
Kripto paralarda son durum ne? 21 Mart 2021 Pazar BTC ve güncel kripto para fiyatları
TJK 21 Mart 2021 Pazar at yarışı sonuçları
Bugün 21 Mart 2021 Pazar kimin maçı var? 21 Mart hangi maçlar var?
Bu akşam hangi diziler var? 21 Mart 2021 Pazar dizileri ve tv yayın akışı
Acemi Anneler dizisi Ceren (Yağmur Öztürk) kimdir?
Halil Umut Meler kimdir? Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin Hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? Bjk - FB maçı derbi hakemi hakkında bilgiler
Acemi Anneler dizisinde Beyza karakterini Melis Yıldıran canlandırıyor
Acemi Anneler dizisindeki Tarık karakteri kimdir?
2021 Grammy ödüllüleri kazananlar kimler oldu?
BluTV Doğu dizisi ne zaman başlıyor? Doğu dizisi yayın tarihi
Masum 363. Bölüm bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
SGK'ya prim iadesi başvurusu nasıl yapılır? Şartları nelerdir? Kimler SGK prim iadesi hakkından yararlanabilir? 2021 prim ödemesi için bilgiler
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Mart 2021 Geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır?
Rüyada et görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? et görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Acemi Anneler dizisi Aleyna kimdir? Aslı Babayiğit'in yer aldığı diziler
Türk Telekom'dan 10 GB hediye internet kampanyası 21 Mart 2021 Pazar
ÇSGB torun maaşı başvuru adımları nelerdir? 2021 torun bakım maaşı ne kadar?
Brütten nete maaş hesaplaması 2021
Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Merve Üçer rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.