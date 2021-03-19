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Masum 363. bölüm fragmanı ve 20 Mart 2021 Cumartesi özeti Kanal 7

Masum 363.bölüm 20 Mart 2021 Cumartesi günü Kanal 7 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Dizinin sevenleri Masum 363.bölüm fragmanı ve özetini araştırıyor.

19 Mart 2021 Cuma 22:45
Masum 363. bölüm fragmanı ve 20 Mart 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
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Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi 363.bölümüyle 20 Mart Cumartesi günü ekranlara gelecek. Masum dizisinin bu bölümünde heyecan devam ederken, Gopi annesi ve kardeşini eve kabul etmeleri için ev halkını ikna etmeye devam ediyor.

Masum 363.bölüm fragman

Mera Gopi’ye saygısızlık yaptı ve Gopi artık buna dayanamayıp kızına tokat attı. Vidya ve Hetal Gopi’yi sakinleştirmeye çalıştı. Gopi kızına vurduğu için çok üzüldü. Gaura ise fırsattan istifade edip Vidya’yı doldurmaya çalışır.

Shravan Vidya’nın güvenini kazanmak için Vidya’yı dansa kaldırdı. Vidya ise bunu kabul etmedi. Dharam’ı ise Mera dansa davet etti.

Işıklar kapandığında Mera Dharam’ı sahneye çıkardı ve moden dans etmeye başladı. Ancak ikilinin moden dansı Modi ailesi tarafından hoş karşılanmadı. Bu sırada Koki ve Gaura da sahneye gelir ve iki çift arasında dans yarışı başlar. İddialı olan iki çiftin yarışı giderek kızışır. Modi ailesi dansta galibiyet aldıkları için mutludur ancak Mera mutsuz olurken, Gaura adeta rezil olmuştur.

Bu sırada Madhu ve Sona Modi evine soymaya hazırlanıyordu ancak ikili bu fikirden vazgeçti. Diğer tarafta Koki ise Gaura’ya Vidya’nın kolundaki morluklar için kızar. Ayrıca Mera’nın da buna göz yumması büyük tepki toplar. Ancak Vidya ortalığı sakinleştirerek ailesini geri yollar.




Son Güncelleme: 19.03.2021 22:45
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Kanal 7MasumDiziFragman363.bölüm
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