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Masum 363. Bölüm bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle

Masum 363.yeni bölümüyle 20 Mart Cumartesi günü ekranlara geliyor. İzleyiciler Kanal 7 Masum 363.son bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

19 Mart 2021 Cuma 15:00
Masum 363. Bölüm bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
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Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 363.bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor.

Masum 363.bölüm

Dizinin bu bölümünde Kokila güvendiği kişilerin kendisine kurduğu tuzakla sarsılır. Ahem kızlarını alıp evine dönmek isterken karşısına Mira’nın babasını bulur. Ahem ev gitmek için Gopi ve Mira’yı ikna etmeye çalışacak.

Gopi, Gora ile konuşur ve ailesinden uzak durması yönünden onu uyarır. Vidya ise ailesiyle birlikte eve dönmek ister. Mira Gora’nın evinde kalmak istediğini söyler ve herkes buna şaşırır. Mira ise istenmediği eve dönmek istemediğini söyler.

Masum konusu

İki farklı karaktere sahip olan Gopi ve Rashi kuzendir. Gopi, saf ve temiz biriyken, Rashi tam tersine açgözlü ve kötü biridir. Gopi’nin ailesi vefat ettikten sonra dayısı onu alır ve eve getirir. Rashi ve annesi Gopi’yi istemez.

Bir gün Modi Gopi’yi görür ve gelini olmasını ister. Gopi’yi oğlu Aham ile evlendirmek ister ancak Aham Gopi’nin okuma yazma dahi bilmediğinden habersiz bunu kabul eder.

Masum künye

Orijinal adı Saath Nibhaana Saathiya olan Hint dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım, Vishal Singh gibi isimler eşlik etmektedir.

Masum haftanın her günü Kanal 7 ekranlarında saat 16:10’da ekranlara gelmektedir.

Masum 363.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.




Son Güncelleme: 19.03.2021 15:00
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MasumKanal 7363.bölüm
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