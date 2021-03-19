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Masum 362. Bölüm bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle

Masum 362.bölüm izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sevenleri 19 Mart Cuma son bölüm, Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

19 Mart 2021 Cuma 12:39
Masum 362. Bölüm bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
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Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 362.bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen dizi 19 Mart Cuma günü 362.bölümüyle Kanal 7 ekranlarında olacak.

Masum 362.bölüm

Masum’un bu bölümünde Kokila Madu’nun Rashi’yi öldüreceğini ve onu evinde istemediğini söyler. Gopi ise annesinin iyi biri olduğu konusunda onlarla konuşur. Madu’nun diğer kızı Sona ise davranışlarıyla ev halkını rahatsız eder.

Vidya Gora’yı gelinlerine iyi davranması konusunda uyarır bu sırada Gora Mira’yı Vidya’ya karşı doldurur ve onu kendisine inandırmaya çalışır.

Masum konusu

İki farklı karaktere sahip olan Gopi ve Rashi kuzendir. Gopi, ailesinin vefat etmesinin ardından dayısı onu yanına alır. Ancak Gopi’nin yengesi Urmila ve Rashi onu istemez. Gopi, saf ve temiz kalpli biriyken, Urmila ve Rashi, aç gözlü ve hırslı bir kişiliğe sahiptir.

Dayısının yanında yaşamaya başlayan Gopi’yi bir gün Modi görür ve onu oğlu Aham ile evlendirmek ister. Aham ise Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersiz evlenmeyi kabul eder.

Masum oyuncuları

Hafta içi her gün saat 15:30’da Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Masum dizisinin başrollerinde  Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım, Vishal Singh, Rupal Patel gibi sevilen isimler eşlik etmektedir.

Masum 362.bölüm izlemek için tıklayınız.

 



Son Güncelleme: 19.03.2021 12:39
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MasumKanal 7362.bölümIzle
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