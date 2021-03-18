Masum 361. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 361.bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hafta için her gün yayınlanan dizi 18 Mart Perşembe günü 361.bölümüyle ekranlara olacak.

Masum’un son bölümünde uzun süredir Gopi’den ayrı olan annesi gelecek. Gopi, annesinin görünce çok şaşıracak. Gopi annesinin yanı sıra Sona adında bir kız kardeşinin de olduğu öğrenecek. Gopi, annesi ve kardeşini konağa götürmek isteyecek ancak Kokila Gopi’yi dahi konakta istemezken, annesi ve kardeşinin gelmesine karşı çıkacak.

Masum 361.bölüm fragmanı

Masum 18 Mart canlı izle

Masum dizisinin 361.bölümünde Gopi, aniden ortaya çıkan annesi ve kardeşini konağa kabul ettirmek için uğraşacak. Gopi’nin yıllar sonra ortaya çıkan annesi her şeyin değişmesine neden olacak. Bu sırada Gora, Mira ve Vidya’nın arasını bozmak için yeni planlarını devreye sokacak.

2010 ve 2017 yılları arasında Hindistan’da ekranlara gelen Masum dizisi Kanal 7 ekranlarından Türk seyircinin karşısına çıktı. Dizi yayınlandığı her bölümle ülkemizde çok sevildi. Dizinin sevenleri yeni bölümleri heyecanla bekliyor.

Masum 361.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.