İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi...
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, yanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı
Son Dakika
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid,...
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!

Masum 361. Bölüm bölüm fragmanı ve 18 Mart 2021 Perşembe özeti Kanal 7

Masum 361.bölüm fragmanı merak konusu oldu. İzleyiciler Masum Kanal 7 18 Mart 2021 Perşembe özetini araştırıyor.

17 Mart 2021 Çarşamba 15:36
Masum 361. Bölüm bölüm fragmanı ve 18 Mart 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Takip Et:

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 361.bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Masum 18 Mart 2021 Çarşamba günü 361.bölümüyle Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak.

Masum 361.bölüm özeti

Modi konağında işler iyice karıştı. Gopi yıllar sonra bulduğu annesi ve kardeşini alıp konağa geldi. Madhu’yu konağa yerleştirmek isteyen Gopi’nin bu planı Koki tarafından iyi karşılanmadı.

Bu sırada Gaura Dharam’dan odadaki herkesi çıkartmasını ister ve herkes çıktıktan sonra Dharam’a kızar. Durga meselesinde çok ileri gittiğini söyleyen Gaura, intikam peşinde koşmaması için onu uyarır. Gopi’nin anne ve kardeşini kabul ettirmek istemesine karşı gelen Koki, Gopi’y Radha’nın ölümünden sorumlu tuttuğu için ona olan öfkesi bir türlü dinmez. Gopi ise kendisine tepki gösteren Madhu’nun bebeği kaçırdığını hatta onu öldürmeye çalıştığını açıklar. Gopi bunların açıkladıktan sonra Madhu çok pişman olduğunu söyler ve herkesten özür diler. Ağlamaya başlayan Madhu olanların bir hata olduğunu ve bir daha yapmayacağını söylese de kimse ona inanmaz. Gopi annesi ve kardeşinin konakta kalması için onları ikna eder.

Tüm bunların yanı sıra Vidya, Gaura’nın elindeki inek pisliğini fark eder. Mera ona inanmasa dahi, Vidya tüm olanları kanıtlayacağını söyler. Mera Vidya’nın Gaura ile arasını bozmak istediğini düşünür ve Mera kızgın bir şekilde odasına gider. Bu sırada Durga Mera’nın yanına gider ve ona Vidya’nın haklı olduğu konusunda bir konuşma yapar. Ancak Durga’nın söyledikleri Mera’yı ikna etmez.

Durga konuşması yüzünden başının belaya gireceğini anlar ve Mera’nın bunları kimseye anlatmaması konusunda ona yalvarır. Bu sırada Gaura onları izlemektedir. Modi konağında ise Koki, yeniden haklı olduğunu kanıtlayan bir olay ortaya çıkar. Madhu Koki’yi merdivenlerde görür ve yanına giderek özür diler. Yaptıkları için pişman olduğunu söylese de Koki bu durumu hemen kabullenmez. Bu sırada Madhu kendisini merdivenlerden aşağı bırakır. Madhu’nun amacı Koki’nin onu attığını sanmalarıdır.

Masum dizisi 361.bölüm fragmanını izlemek için tıklayınız.



Son Güncelleme: 17.03.2021 15:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MasumKanal 7Fragman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu akşam hangi diziler var? 17 Mart 2021 Çarşamba dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 17 Mart 2021 Çarşamba dizileri ve tv yayın akışı
Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosunda kimler var? KV Kaos ne zaman başlıyor?
Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosunda kimler var? KV Kaos ne zaman başlıyor?
Emanet 138. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Emanet yeni bölüm canlı izle
Emanet 138. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Emanet yeni bölüm canlı izle
Yaralı Kalbim 41. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Yaralı Kalbim 41. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Beni Bırakma 573.Bölüm bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - ATV Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle
Beni Bırakma 573.Bölüm bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - ATV Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle
Savaşçı ne zaman başlayacak? Fox TV Savaşçı dizisinin yeni bölüm tanıtım fragmanı
Savaşçı ne zaman başlayacak? Fox TV Savaşçı dizisinin yeni bölüm tanıtım fragmanı

Popüler Haberler

Masum 361. Bölüm bölüm fragmanı ve 18 Mart 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Gelinim Mutfakta Kömbe nasıl yapılır? Kömbe yapılışı, tarifi ve malzemeleri
TV'de bugün hangi maç hangi kanalda? 17 Mart 2021 Çarşamba
Valorant oyun ve genel terimleri
A101'de satılan Huawei band 4 nasıl, alınır mı? Huawei band 4 kullanıcı yorumları
Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır, nasıl ayırt edilir? Bilet alırken nelere dikkat etmeli?
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir, nereli yaşı kaç?
18 Mart Çanakkale şehitleri hatıra künyesi nasıl oluşturulur? İstiklalden istikbale Çanakkale künyesi oluşturma
Bu akşam hangi diziler var? 17 Mart 2021 Çarşamba dizileri ve tv yayın akışı
Xiaomi Mi Wireless Power Bank 30W fiyatı ve özellikleri
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcıları 2021 yılında ne kadar maaş alıyor? Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevleri nelerdir?
Kırımızı Oda dizisinin Tarık'ı Tansel Öngel'in hayat hikayesi!
Menajerimi Ara Barış kimdir? Deniz Can Aktaş kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Dilek kimdir? Gülsim Ali İlhan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
30.000 tl ye hangi ikinci el arabalar var? 2021
Bugün hangi maçlar var? 17 Mart 2021 Çarşamba hangi maç, hangi kanalda?
Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne oyuncuları ve konusu
Halil Umut Meler kimdir? Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin Hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? Bjk - FB maçı derbi hakemi hakkında bilgiler
Acemi Anneler dizisi Sevda’yı kim canlandırıyor? Begüm Topçu'nun biyografisi
İstenmeyen ve reklam sms iptali nasıl yapılır? 2021
Süt alerjisi nedir? Bebeklerde inek sütü alerjisi nasıl anlaşılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.