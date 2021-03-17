Masum 361. Bölüm bölüm fragmanı ve 18 Mart 2021 Perşembe özeti Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 361.bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Masum 18 Mart 2021 Çarşamba günü 361.bölümüyle Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak.

Masum 361.bölüm özeti

Modi konağında işler iyice karıştı. Gopi yıllar sonra bulduğu annesi ve kardeşini alıp konağa geldi. Madhu’yu konağa yerleştirmek isteyen Gopi’nin bu planı Koki tarafından iyi karşılanmadı.

Bu sırada Gaura Dharam’dan odadaki herkesi çıkartmasını ister ve herkes çıktıktan sonra Dharam’a kızar. Durga meselesinde çok ileri gittiğini söyleyen Gaura, intikam peşinde koşmaması için onu uyarır. Gopi’nin anne ve kardeşini kabul ettirmek istemesine karşı gelen Koki, Gopi’y Radha’nın ölümünden sorumlu tuttuğu için ona olan öfkesi bir türlü dinmez. Gopi ise kendisine tepki gösteren Madhu’nun bebeği kaçırdığını hatta onu öldürmeye çalıştığını açıklar. Gopi bunların açıkladıktan sonra Madhu çok pişman olduğunu söyler ve herkesten özür diler. Ağlamaya başlayan Madhu olanların bir hata olduğunu ve bir daha yapmayacağını söylese de kimse ona inanmaz. Gopi annesi ve kardeşinin konakta kalması için onları ikna eder.

Tüm bunların yanı sıra Vidya, Gaura’nın elindeki inek pisliğini fark eder. Mera ona inanmasa dahi, Vidya tüm olanları kanıtlayacağını söyler. Mera Vidya’nın Gaura ile arasını bozmak istediğini düşünür ve Mera kızgın bir şekilde odasına gider. Bu sırada Durga Mera’nın yanına gider ve ona Vidya’nın haklı olduğu konusunda bir konuşma yapar. Ancak Durga’nın söyledikleri Mera’yı ikna etmez.

Durga konuşması yüzünden başının belaya gireceğini anlar ve Mera’nın bunları kimseye anlatmaması konusunda ona yalvarır. Bu sırada Gaura onları izlemektedir. Modi konağında ise Koki, yeniden haklı olduğunu kanıtlayan bir olay ortaya çıkar. Madhu Koki’yi merdivenlerde görür ve yanına giderek özür diler. Yaptıkları için pişman olduğunu söylese de Koki bu durumu hemen kabullenmez. Bu sırada Madhu kendisini merdivenlerden aşağı bırakır. Madhu’nun amacı Koki’nin onu attığını sanmalarıdır.

Masum dizisi 361.bölüm fragmanını izlemek için tıklayınız.