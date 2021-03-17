Masum 360. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 360.bölümüyle merakla bekleniyor. Masum 360.bölümüyle 17 Mart Çarşamba günü izleyici karşısına çıkacak. Hafta içi her gün saat 17:30’a Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi Türk izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor.

Masum 360.bölüm

Masum dizisinin yeni bölümünde Mira, Vidya’da intikam almak için her yolu dener ve Gora’dan yardım ister. Gopi bu sırada kızları için endişeye kapılır. Ahemm yaşananların sorumlusu olarak Gopi’yi görmektedir. Bu durum Gopi’yi üzer. Gora’nın planı ise Vidya’da festivalde kurtulmaktır.

Masum konusu ne?

Vidya her bulduğu fırsatta Gora ile konuşup, onu iyiye sevk etmeye çalışır. Ancak Gora buna yanaşmaz.

Gopi ve Rashi birbirlerinin tam karşıtı iki kuzendir. Gopi ailesinin vefatının ardından dayısının yanına evlatlık olarak gelir. Ancak Rashi ve annesi Urmila Gopi’yi evde istemez. Gopi, köyde büyümüş, okuma yazması dahi olmayan biri olsa da, saf ve temiz kalbiyle iyiliğin her şeyi düzelteceğine inanır.

Bir gün Gopi bölgenin güçlü ailelerinden birinin oğlu olan Aham ile evlendirilmek istenir. Kokila Gopi’yi gelini olarak istemektedir.

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