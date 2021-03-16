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Masum 360. Bölüm bölüm fragmanı ve 17 Mart 2021 Çarşamba özeti Kanal 7

Masum dizisi 360.bölüm fragmanı izle? Masum 360.bölüm özeti izle? 17 Mart Çarşamba Masum dizisinde neler olacak? Masum 360.bölümde neler yaşanacak? Kanal 7 ekranlarında yayınlanan AMsum adlı dizinin izleyicileri dizinin 360.bölümünün özetiyle yeni bölümde neler yaşanacağını merakla araştırıyorlar.

16 Mart 2021 Salı 17:57
Masum 360. Bölüm bölüm fragmanı ve 17 Mart 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
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Kanal 7 ekranlarında uzun bir süredir yayın hayatına devam Eden Masum adlı dizinin 17 Mart Çarşamba gününde yayınlanacak 360.bölümünde neler olacağı dizinin izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor.

Masum 360. Bölüm özeti

360.bölümde Ahem, Gopi ile törene katılmak istemese de Koki ve Hetal’in isteğiyle bu kararından vazgeçer. Koki Ahem’in bozuk ruh halinden endişelendiği için Jigar’dan ikiliyle beraber gitmesini ister. Nitekim Ahem’in oldukça agresif araba kullanışı Koki’nin bu konuda ne kadar haklı olduğunu kanıtlar niteliktedir.

Madhu ve yeni kızı ortaya çıktı!

Diğer tarafta Gaura ise erken saatte Mera’yı uyandırır. Mera bu kadar erken uyandığı için huysuzlanırken Gaura Mera’ya gidip Vidya’yı uyandırmasını ve tören için onu çalıştırmasını söyler. Mera Vidya’ya eziyet etmek için bunun iyi bir fırsat olduğunu düşünse de çoktan uyanmış ve sunağı süsleyen Vidya’yı görünce hayal kırıklığına uğrar. Arabadaki yolculukta Ahem işi oldukça abartmış ve arabayı hızlı kullanmaya başlamıştır. Gopi ve Jigar Ahem’e arabayı yavaşlatmasını isteseler de Ahem onları dinlemiyor. Maalesef Ahem’in hızlı araba kullanmasının sonucu kazayla bitmektedir. Gopi büyük bir şokla arabadan inerken, Ahem’in arabayla çarptığı kadına yarım etmeye gitse de araba çarpan kadın kazanın yaşandığı yerden kaçar. Kaçarken yüzünü saklayan bu kadın dizinin ilerleyen bölümlerinde ekranlarda görünecektir.

Vidya oyunları bozacak!

Gaura konağında ise iki kız kardeş törene katılmış ve tören başlamıştır. Planlarıyla ortalığı sürekli karıştırma peşinde olan Gaura bu sefer Mera’yı kışkırtır. Vidya’nın töreni çok iyi yaptığını ve sorumlulukları layıkıyla yerine getirdiğini söyler. Mera bu sözlerden sonra Vidya’ya daha çok kinlenir. Ne yapıp edip onu alt etmenin planını kurar. Gaura’da Mera’ya sabırlı olmasını söyler Bugün için onun da bir planı vardır ve bu planla Vidya’yı hem aşağılayacağını söyler. Bu sırada Ahem, Gopi ve Jigar’da tapınağa gelmişlerdir. Gopi kızlarına dua ettiği sırada Ahem Gopi’ye sinirlenir. Kızlarının ondan dolayı gittiğini söyleyerek Gopi’e hakaret ederek tapınaktan çıkmak ister. Gopi bu duruma çok üzülürken esrarengiz birinin kendilerini takip ettiğini hisseder. Gopi bu kişinin peşinden gitmeye başlar. Onları gizlice takip eden kişi kim diye merak eder. Bu kişi ormana doğru kaçarken Gopi’de peşinden koşar. Sıkı orman örtüsü yüzünden Gopi takılıp yere düşerken takip ettiği kişinin bir fotoğraf düşürdüğünü fark eder. Gopi fotoğrafa baktığında annesi Madhu’nun resmini görünce şaşırır. Bu arada Jigar ve Ahem’de Gopi’nin peşinden gelip neler olduğunu sorarlar.

Nereden çıktı bu Madhu?

Gopi ne olduğunu anlayamamıştır. Ancak tapınağa döndüğünde Gopi yine oldukça esrarengiz bir olayla karşılaşır. Bir kadın tapınağın merdivenlerinde bayılıp düşer. Gopi koşarak kadının yanına gidip yüzünü açınca bu kadının annesi Madhu olduğunu görür. Ahem ve Jigar hemen Madhu’yu hastaneye götürmeleri gerektiğini söyleyerek arabaya atlarlar.

Diğer tarafta Gaura ise yine enteresan adetlere imza atar. Tören için gelen misafirler Vidya’nın yüzüne bir bir kara çalarlar. Vidya bu aşağılanma yüzünden çok üzülür. Ancak elinden bir şey gelmez. Gaura işi epey ilerletip bu seferde Mera’dan Vidya’nın yüzüne inek pisliği sürmesini ister. Vidya bu kadarına dayanamayıp Mera’nın elindeki tabağı itince tüm pislik Gaura’nın suratına yapışır. Dharam Mera’ya saldırarak bu durumdan onu suçlar. Bir nevi suç Mera’ya kalır.

Radha gitti, Sona Geldi!

Gaura rezil olmaya devam ederken Gopi annesini acil bir şekilde araba koyar. Fakat yine esrarengiz olayların arkasından koşmaya devam eder. Bu sefer bir kadın elinde sapanla arabaya taş fırlatır. Fırlayan taş arabanın camını kırarken Gopi ve diğerleri oldukça korkarlar. Kadın arabaya doğru ilerlerken Ahem kadının ne yapmak istediğini sorarken kadın annesini ne hakla kaçırmaya çalıştıklarının hesabını sorar. Gopi kadının söylediklerini anlayamaz. Madhu’nun kendi annesi olduğunu söyler. Tam o anda Madhu kendine gelir ve durumu açıklar Bu esrarengiz kadın Madhu’nun en büyük kızı ve Gopi’nin ablası Sona’dır. Gopi yıllar sonra kardeşi ve annesi ile karşılaşmıştır. Gopi annesini Modi konağında götürmek ister. Sona Koki’nin buna müsaade etmeyeceğini söylerken Gopi ısrarcı davranır. Ancak Sona’nın dediği gibi Koki, Madhu’nun Modi konağına gelmesini kabul etmeyecektir. Diğer tarafta ise Gaura Mera’nın kapısının önüne inek pisliği döker. Mera Buna basarak yere düşer. Gaura ardından bu pisliği Vidya’nın üzerine de bulaştırır. Bir nevi bu suçu Vidya’nın üzerine atmaktadır. Bunun sonucunda Mera hemen bu tuzağa düşerek kardeşini suçlayacaktır.

 


https://youtu.be/37rqOGGZhn8


Son Güncelleme: 16.03.2021 17:57
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