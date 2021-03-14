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Masum 358. Bölüm bölüm fragmanı ve 15 Mart 2021 Pazartesi özeti Kanal 7

Kanal 7 ekranlarında izleyici ile buluşan Masum dizisi, tüm hızıyla devam ediyor. 358. bölümü ile ekranlara gelecek olan Hint dizisini takipçileri merakla bekliyor. 15 Mart 2021 tarihinde yayınlanacak olan 358. bölümün fragmanı ve özeti, haberimizin içerisinde...

14 Mart 2021 Pazar 16:30
Masum 358. Bölüm bölüm fragmanı ve 15 Mart 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
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Kanal 7’nin sevilen Hint dizisi Masum, izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Her gün Kanal 7 ekranlarında izleyici karşısına çıkan dizi, 358. bölümü ile devam ediyor. 15 Mart Pazartesi günü 358. bölümü ekranlara gelecek olan dizi, takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Dizinin takipçileri hem 358. bölümün fragmanını hem de bölümde neler olacağını yani bölümün özetini merak ediyor. İşte 358. bölümün özeti ve fragmanı...

358. bölümün özeti

Mira ile sorun yaşayan Gora ve Daram, Mira’dan kurtulmaya karar verir ve Mira’yı öldürmek için harekete geçer. Mira’nın kardeşi Vidya ise ablasını korumak ister. Kokila ve Gopi ile konuşan Vidya onları yanına alır ve Gora’nın evine gider. Gora ve Daram’ı bağlayıp bir odaya kilitleyen bu üçlü, Mira’ya zarar gelmesini engellemeye çalışır. Öte yandan eve dönen Ahem, olan biteni öğrenir ve bir hayli sinirlenir. Kokila ve Gopi ile tartışan Ahem, Gopi’nin kalbini kırar.




Son Güncelleme: 14.03.2021 16:30
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Kanal 7Masum
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