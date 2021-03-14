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Masum 357. bölüm izle - 14 Mart Pazar son bölüm Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle

Masum 357.bölüm izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizinin sevenleri 14 Mart Pazar son bölüm Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

14 Mart 2021 Pazar 17:35
Masum 357. bölüm izle - 14 Mart Pazar son bölüm Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
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Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 357.bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 14 Mart Pazar günü yayınlanacak olan 357.bölümünde Ahem Mira’yı evlatlıktan reddedecek ve tansiyon daha da yükselecek.

357.bölümde neler olacak?

Aheem Mira’yı kötü bir durumda bırakması nedeniyle öfkelenir. Öfkesine hakim olamayan Aheem adını bile duymak istemediği Mira’yı eve almayacağını söyler. Bu tavrı nedeniyle Aheem’e Gopi ve Kokila karşı çıkar. Gopi yaşadığı müddetçe Mira’yı terk etmeyeceğini söyler ve işler tamamen çıkmaza girer. Kokila ise yaşanan bu olaylardan kendisini sorumlu tutar.

Tüm bu olanların yanı sıra Gora, Mira’ya işkence eder ve çığlıklarını kayda alıp Kokila’ya dinletir.

Masum konusu nedir?

Orijinal adı Saathiya olan Hint dizisi ülkemizde Masum adıyla yayınlanıyor. Dizide iki karşıt karaktere sahip olan Gopi ve Rashi’nin hikayesi anlatılıyor. Gopi sevecen, iyi kalpli biri iken ailesi öldükten sonra dayısı onu evlatlık olarak alır. Evlatlık geldiği evde kuzeni Rashi ve Urmila tarafından istenmeyen Gopi, zor bir hayat geçirmektedir. Rashi ve Urmila aç gözlü ve paragözdür. Gopi ise köyden gelip, okuma yazma bilmemesine rağmen, sevgi ve iyiliğin her şeyin önünde olduğunu düşünen saf ve temiz bir genç kızdır.

Masum oyuncuları kim?

Masum dizisinin oyuncu kadrosunda Giaa Manek, Rucha Hasabnis , Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım, Vishal Singh, Rupal Patel yer almaktadır.

Masum 357.bölüm tek parça ve canlı izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 14.03.2021 17:35
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