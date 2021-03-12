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Masum 356. Bölüm bölüm fragmanı ve 13 Mart 2021 Cumartesi özeti Kanal 7

Masum 356.bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Masum izleyicileri Kanal 7 Masum 13 Mart 2021 Cumartesi özetini araştırıyor.

12 Mart 2021 Cuma 19:44
Masum 356. Bölüm bölüm fragmanı ve 13 Mart 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
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Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 356.bölümüyle 13 Mart Cumartesi günü izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin 356.bölümünde Gaura ile torunu Shravan’ın odada konuşmasıyla başladı. Dedesine Vidya’ya mesaj yazacağını söyleyen Shravan’ın bu teklifine Gaura sinirlenir. Odadan çıkan Shravan yazacağı mektubu düşünmeye çalışır.

Ahem ve Gopi arasında ise kızları Vidya’nın evlenmesi gündemdedir. Ahem kızı ile evlilik konusunda bir daha konuşmaya karar verir. Ancak Vidya ile Shravan’ın mesajlaştığı anlayan Gopi, konuşmadan odadan çıkar. Gaura durumu düzeltmek ister. Ucuz bir hediye almak ister. Ancak alınan ucuz hediye daha büyük sorun olur. Vidya alınan hediyeye karşı mutlu olur ve hediyenin maneviyatının önemli olduğunu söyleri. Mera’nın kıskandığını fark eden Gaura Meera ile dalga geçer ve ufak kardeşinden bir şeyler öğrenmesi gerektiğini söyler. Kokila ve Ahem Gaura’ya tepki gösterir. Gaura vazgeçer ve şaka yaptığını söyleyerek ortalığı yumuşatır.

Gaura Shravan ve Vidya’nın yemeğe çıkmalarını yönünde görüş belirtir. Kokila ise evlenmeden önce böyle bir durumun hoş olmayacağını söyleyip, buna izin vermeyeceklerini söyler. Gopi ve büyükanne bundan farklı düşünür ve dışarıya çıkabileceklerini söyler. Aheem ve damat Shravan yalnız bir şekilde dışarda konuşmak için bahçeye çıkar. Shravan bahçedeki konuşmada Vidya’yı asla üzmeyeceğini söyler.




Son Güncelleme: 12.03.2021 19:44
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Anahtar Kelimeler:
MasumKanal 7Dizi
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