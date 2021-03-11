Masum 355. Bölüm bölüm fragmanı ve 12 Mart 2021 Cuma özeti Kanal 7

Masum dizisinin 355. bölüm fragmanı düğün merasimi ile başlamaktadır. Şaravan ve Vidya’nın düğün merasiminin ardından Gaura ailesi ile vedalaşır ancak Mira’yı görmeden gitmek istemez. Gopi Gaura’nın isteğini yerine getirmek için Mira’nın odasının kapısını çalar ancak bir cevap alamaz ve üzülerek ailesinin yanına geri döner. Ağlayarak Vidya’yı yeniden kutsayan Gopi, Vidya, Şaravan ve Gaura’yı hayatının devamını sürdüreceği eve gitmek üzere arabaya uğurlar. Adetler geri Vidya’nın kalaşı (pirinç dolu vazo) devirmesi gerekmektedir. Vidya tam kalaşı devirecekken Daram bir kız ile ailesinin yanına gelerek evlendiğini söyler.

Gaura olanlara şaşkınlıkla bakmaktadır. Şaravan ise olay karşısında sessiz kalamaz ve kızın kim olduğunu sorarak yüzünü açmasını ister. Daram ise sabırlı olmalarını içeri girince öğreneceklerini belirtir. Gaura Daram’ın eşi olan kızdan kalaşı devirerek içeri girmesini ister. Kız kalaşı devirir ardından içeri girer. Vidya başka bir kalaşı devirir ve kızın ardından içeri girer. Yüzündeki duvağı kaldıran kızın Mira olduğunu gören herkes şaşırır. Vidya yaşanılan olaya tepki göstermeye başlar ve Mira onu kontrol edebilmek için yanında olması gerektiğini belirtir. Gaura ise Vidya’ya Mira’yı kabul etmesini söyler. İlk içeri giren kişi Mira olduğu için bahu olarak Vidya’nın ayaklarına dokunmasını söyler. Vidya istemeyerek Mira’nın isteğini yerine getirerek ayaklarına dokunarak kutsamasını alır.

Modi ailesinin evinde ise Mira’nın odasında olmadığı fark edilir ve aile panik içinde Mira’yı aramaya başlar. Gopi ise Ahem’e Mira’nın kaçmaya zorlandığına dair dert yanmaktadır.

Şaravan’ı kenara çeken Gaura her şeyin yolunda gittiğini artık işinin bittiğini ve evi terk etmesini söyler. Mira’yı Vidya’dan uzak tutacağını belirtir. Şaravan düğün elbiselerini çıkararak evden gitmek için kapıya yönelir. Vidya eşinin nereye gittiğini sorar ve Şaravan önemli işleri olduğunu belirtir. Vidya’nın yalvarmalarına rağmen geri adım atmayan Şaravan Gaura’nın Vidya’yı koruyup kollayacağını söyleyerek evden çıkar.

Olaylar aslında Daram ve Gaura’nın planıdır. Vidya’yı tuzaklarına düşürerek Koki’nin intikamını alacaklardır.

Panik içinde olan Modi ailesinin evinde ise Gopi polise haber verilmesi gerektiğini söylerken Ahem sakin olmaları gerektiğini temkinler. Koki Ahem’i destekleyince Gopi daha fazla dayanamayarak Koki’ye bağırmaya başlar. Gopi Jigar ile karakola gitmeye karar verir ancak karakolda 24 saat geçmeden arama yapamayacaklarını belirtir.

Mira ile Vidya kavga ederlerken Gaura ikisine bakarak gülümser. Vidya Mira’ya yaşanılan olayları ailesine anlatması gerektiğini söylerken Mira umursamadığını söyler ve bu teklifi reddeder. Vidya ailesini aramak isterken planlarının ortasına düştüğü Gaura ve Daram tarafından engellenir.

Modi ailesi tarafında ise Gopi Vidya’ya ulaşmak ister ancak bir türlü ulaşamaz. Jigar ise Gaura’yı aramasını ister ancak kimse telefonları açmaz. Gopi ise kötü olayların yaşanacağını hisseder.

Mira ile Daram’ın arası ise gergindir. Mira’ya dokunmak isteyen Daram Mira’nın ters tepkisi ile karşılaşarak bu duruma sinirlenir ve etrafta bulunan süslemeleri dağıtır. Mira ise battaniye vererek yerde yatabileceğini söyler. Bunun üzerine daha fazla sinirlenen Daram Mira’ya bağırarak buna nasıl cüret ettiğini söyler ve yatağa yatar. Mira ise yere uzanır.

Gaura Vidya’ya bir bardak su içmesini söyler ancak ilaç katılan suyu içtikten sonra Vidya bayılır. Uyandığında ise kendini yerde ve kapısının kilitli olduğu bir odada bulur. Gaura’ya kapıyı açmasını söyler ancak Gaura kapının sıkıştığını belirtir. Vidya kapı açıldıktan sonra telefonunu alarak Koki’yi arar. Ancak konuşmaya fırsat bulamadan Mira kelimesiyle beraber Gaura telefonu elinden alır ve Mira’nın yanlarında olduğunu söyleyerek telefonu kapatır. Vidya ise neden telefonu aldığını sorunca Gaura gerçek yüzünü göstererek Vidya’ya bağırmaya başlar.

Koki, Gopi’ye Mira’nın Gauralarda olduğunu söyler. Ardından apar topar arabayla Mira’yı almaya giderler ancak yollarına bir kadın çıkar ve kadına çarparlar. Ardından kadını hastaneye götürürler.

