Masum 354. Bölüm bölüm fragmanı ve 11 Mart 2021 Perşembe özeti Kanal 7

Modiler, Mera'nın planının ne olduğunu bilmese de düğün eğlencesi çok coşkulu bir şekilde devam ediyor. Bu sırada Molu ve Tolu, Modi'nin konağında Mera'nın kıyafetlerini arabaya koyup Gaura'nın konağına götürmek için odaya giderler. Tolu ve Molu aldıkları valizin bu kadar ağır olmasına şaşırırken, zor olsa da ikisini de arabaya götüreceklerdir. Burada valizin ucundan sarkan gelinlik çiftin ilgisini çekmez. Ancak o kişi valizin içine girerek düğüne girmeye çalışan Mera'dır. Modi konağında ani bir elektrik kesintisi sırasında Mera valizin içine saklanmış ve bu planı tasarlamıştır.

Araç Gaur'un konağına geldiğinde Dharam tarafından karşılanır. Başka bir deyişle, Mera'nın sinsi planı Dharam'ı da içerir. Dharam ve Mera bavulun içinde gizlenirken, Jigar durumu anlayamaz. Öte yandan konakta düğün hazırlıkları hızla sürmektedir. Bu sırada Dharam, Gaura'yı arar ve ona planlarının oldukça iyi gittiğini söyler.

Masum 354. bölüm özeti – Vidya ve Shravan evlendi!

Vidya ve Shravan düğün ritüellerini peş peşe gerçekleştirmeye devam ediyor. Peder çift evlendikten sonra ateşin etrafında dolaşarak evliliği tamamlar. Sindur, sürülmesinin ardından Gopi, kızını ve damadını tebrik eder. Öte yandan, gelin olan Vidya, tüm Modilere üzüntü yaşatır. Özellikle Ahem, kendisine çok yakın olan kızından ayrılmanın üzüntüsünü yaşar. Vidya, Modi konğına yaptığı son defa giderken kardeşi Mera'ya veda etmek ister. Ancak Gopi, Mera'nın kapısına gitse bile kapıyı açamaz. Mera ne cevap verir ne de kapıyı açar. Bu durum Vidya'yı çok üzer.

Mera’ya rağmen Vidya tüm Modilere veda ederek konağı terk eder. Shravan ve Vidya yeni evlerine gider. Gelin, konağa girerek bir ritüel gerçekleştirirken, Dharam gelir ve onları durdurur. Dharam'ın boynuna bir evlilik kolyesi ve yanında gelin ile gelir. Bu durum Vidya ve Shravan'ı şok eder. Özellikle Shravan, evliliğinin gölge edilmesine çok kızar. Dharam ondan daha yaşlı olduğu için eve getirdiği gelin kıdem olarak daha önce yer alır. Böylece Dharam ve gelini, Shravan ve Vidya'nın gerçekleştireceği bir ritüel gerçekleştirir.

Masum 354. bölüm özeti -Mera’nın kardeşine hain planı!

Bu ritüeller Gaura konağında, Modi konağında gerçekleşirken Gopi, Mera'nın yokluğunu fark eder ve büyük bir panik yaşanır. Ancak, büyük sürpriz henüz gelmedi. Dharam'ın getirdiği gelinin yüzü henüz açılmadı. Vidya'nın önünde ritüelleri yapan yeni gelin yüzünü açınca herkes şok oluyor. Bu kişi, tahmin ettiğiniz üere Mera’dır. Vidya şaşkınlıkla Mera'ya baktığında Mera intikam zamanının geldiğini söyler. Mera Vidya'ya tokadın, onu dışlayan Gopi ve Koki'nin intikamını alacağını söylüyor.

Vidya ve Shravan büyük bir saygısızlıkla karşılanırken, Modi'nin konağında büyük bir panik yaşanır. Gopi hemen polise gider ve kızının kayıp olduğunu anlatır. Ancak olaydan bu yana 24 saatten az bir süre geçtiği için polis yardımcı olmaz. Gopi çaresizce eve döner. Tüm bu saçmalıkları yaşayan Vidya annesine haber vermek ister. Ancak Gaura buna izin vermez. Vidya'nın telefonunu ateşin içine düşürür, sabit hattı keser, kızı bir odaya kilitler ve ona ilaç vererek bayıltır. Vidya ne olduğunu annesine anlatamaz.