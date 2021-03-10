İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...

Masum 354. Bölüm bölüm fragmanı ve 11 Mart 2021 Perşembe özeti Kanal 7

Masum’un 354. bölüm özetinde gelin, Modi konağında düğününe hazırlanırken elektrik aniden gider. Bu kesinti sonrasında Gopi ve Ahem, gelini alıp Gaura'nın konağına doğru yola çıkar. Eğlence tüm hızıyla devam ederken gelin konağa gelir. Son bölümde hepimizin düşündüğünün aksine işler beklediğimiz gibi gitmiyor. Son bölümde elektriğin gitmesi, Mera ve Vidya'nın yer değiştirdiği izlenimini verirken, Mera'nın planı daha da korkunç olacak. Masum dizisinin 354. bölümünün özeti devam ediyor.

10 Mart 2021 Çarşamba 15:34
Masum 354. Bölüm bölüm fragmanı ve 11 Mart 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Takip Et:

Modiler, Mera'nın planının ne olduğunu bilmese de düğün eğlencesi çok coşkulu bir şekilde devam ediyor. Bu sırada Molu ve Tolu, Modi'nin konağında Mera'nın kıyafetlerini arabaya koyup Gaura'nın konağına götürmek için odaya giderler. Tolu ve Molu aldıkları valizin bu kadar ağır olmasına şaşırırken, zor olsa da ikisini de arabaya götüreceklerdir. Burada valizin ucundan sarkan gelinlik çiftin ilgisini çekmez. Ancak o kişi valizin içine girerek düğüne girmeye çalışan Mera'dır. Modi konağında ani bir elektrik kesintisi sırasında Mera valizin içine saklanmış ve bu planı tasarlamıştır.

Araç Gaur'un konağına geldiğinde Dharam tarafından karşılanır. Başka bir deyişle, Mera'nın sinsi planı Dharam'ı da içerir. Dharam ve Mera bavulun içinde gizlenirken, Jigar durumu anlayamaz. Öte yandan konakta düğün hazırlıkları hızla sürmektedir. Bu sırada Dharam, Gaura'yı arar ve ona planlarının oldukça iyi gittiğini söyler.

Masum 354. bölüm özeti – Vidya ve Shravan evlendi!

Vidya ve Shravan düğün ritüellerini peş peşe gerçekleştirmeye devam ediyor. Peder çift evlendikten sonra ateşin etrafında dolaşarak evliliği tamamlar. Sindur, sürülmesinin ardından Gopi, kızını ve damadını tebrik eder. Öte yandan, gelin olan Vidya, tüm Modilere üzüntü yaşatır. Özellikle Ahem, kendisine çok yakın olan kızından ayrılmanın üzüntüsünü yaşar. Vidya, Modi konğına yaptığı son defa giderken kardeşi Mera'ya veda etmek ister. Ancak Gopi, Mera'nın kapısına gitse bile kapıyı açamaz. Mera ne cevap verir ne de kapıyı açar. Bu durum Vidya'yı çok üzer.

Mera’ya rağmen Vidya tüm Modilere veda ederek konağı terk eder. Shravan ve Vidya yeni evlerine gider. Gelin, konağa girerek bir ritüel gerçekleştirirken, Dharam gelir ve onları durdurur. Dharam'ın boynuna bir evlilik kolyesi ve yanında gelin ile gelir. Bu durum Vidya ve Shravan'ı şok eder. Özellikle Shravan, evliliğinin gölge edilmesine çok kızar. Dharam ondan daha yaşlı olduğu için eve getirdiği gelin kıdem olarak daha önce yer alır. Böylece Dharam ve gelini, Shravan ve Vidya'nın gerçekleştireceği bir ritüel gerçekleştirir.

Masum 354. bölüm özeti -Mera’nın kardeşine hain planı!

Bu ritüeller Gaura konağında, Modi konağında gerçekleşirken Gopi, Mera'nın yokluğunu fark eder ve büyük bir panik yaşanır. Ancak, büyük sürpriz henüz gelmedi. Dharam'ın getirdiği gelinin yüzü henüz açılmadı. Vidya'nın önünde ritüelleri yapan yeni gelin yüzünü açınca herkes şok oluyor. Bu kişi, tahmin ettiğiniz üere Mera’dır. Vidya şaşkınlıkla Mera'ya baktığında Mera intikam zamanının geldiğini söyler. Mera Vidya'ya tokadın, onu dışlayan Gopi ve Koki'nin intikamını alacağını söylüyor.

Vidya ve Shravan büyük bir saygısızlıkla karşılanırken, Modi'nin konağında büyük bir panik yaşanır. Gopi hemen polise gider ve kızının kayıp olduğunu anlatır. Ancak olaydan bu yana 24 saatten az bir süre geçtiği için polis yardımcı olmaz. Gopi çaresizce eve döner. Tüm bu saçmalıkları yaşayan Vidya annesine haber vermek ister. Ancak Gaura buna izin vermez. Vidya'nın telefonunu ateşin içine düşürür, sabit hattı keser, kızı bir odaya kilitler ve ona ilaç vererek bayıltır. Vidya ne olduğunu annesine anlatamaz.



Son Güncelleme: 10.03.2021 15:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MasumModiToluMoluGaurDharamMera
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teşkilat dizisi 2. yeni bölüm 2. fragmanı
Teşkilat dizisi 2. yeni bölüm 2. fragmanı
Gökhan Özbolat kimdir, kaç yaşında, nerelidir? Gökhan Özbolat darp videosu ile gündemde!
Gökhan Özbolat kimdir, kaç yaşında, nerelidir? Gökhan Özbolat darp videosu ile gündemde!
Teşkilat dizisi tekrar bölümleri hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Teşkilat dizisi tekrar bölümleri hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Baraj Nazım ile Nehir yeniden evlenecek mi?
Baraj Nazım ile Nehir yeniden evlenecek mi?
Adalet Birliği filmi konusu, oyuncu kadrosu ve fragmanı
Adalet Birliği filmi konusu, oyuncu kadrosu ve fragmanı
TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs dizi konusu ve oyuncu kadrosu
TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs dizi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Kuruluş Osman dizisi Bayhoca kimdir? Gerçek adı ne? Yağızhan Dikmen oynadığı diziler
Sadakatsiz dizisi Selen kimdir? Dora Dalgıç kimdir, nereli yaşı kaç?
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın hayatı ve özgeçmişi
Kuruluş Osman dizi oyuncusu Bala Hatun kimdir? Özge Törer hakkında bilgiler
Sadakatsiz dizisindeki Sinan karakteri kimdir?
Zatürre aşısı devlet tarafından karşılanır mı? 2021
Sadakatsiz dizisi Haluk karakterini kim canlandırıyor? Burak Sergen kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu Livya kimdir? Buçe Buse Kahraman biyografisi
Sadakatsiz dizisi Demir karakterini kim canlandırıyor? Doğan Can Sarıkaya kimdir?
Sadakatsiz dizisi izlendi mi? Sadakatsiz beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Hazal Subaşı Diriliş Osman'a transfer oldu! Burak Özçivit'in partneri Hazal Subaşı!
2020 Engelli Öğretmen ataması sonucu oluşan alan bazında taban puanlar belli oldu!
Börü 2039 dizisi, konusu nedir? BLu TV BÖRÜ 2039 ne zaman yayınlanacak?
Kanalların yayın akışları 1 Şubat Cumartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Kırımızı Oda Tarık kimdir? Tansel Öngel kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sadakatsiz dizisi Fırat kimdir? Mehmet Çelik kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman Demirci Ahmet kimdir? Gerçek adı ne? Ahmet Yenilmez oynadığı diziler
Kuruluş Osman dizisine katılan Fatih Ayhan kimdir? Aydoğdu karakteri kimdir?
Sadakatsiz dizisi Volkan kimdir? Caner Cindoruk kimdir, nereli yaşı kaç?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Savaş karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Kaan Altay Köprülü kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.