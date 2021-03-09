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Masum 353. Bölüm bölüm fragmanı ve 10 Mart 2021 Çarşamba özeti Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masum, heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlanacak 353.Bölüm'ün özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

09 Mart 2021 Salı 16:31
Masum 353. Bölüm bölüm fragmanı ve 10 Mart 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
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Kanal 7 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Masum dizisi tüm hızıyla devam ediyor. 353.bölümüyle ekranlara gelecek olan dizi birçok izleyici tarafından heyecanla bekleniyor.

Masum 353.Bölüm özeti

Gopi, Gaura’nın kardeşine ait resmi görmüş fakat Gaura çabuk davranarak resmi değiştirmiş ve Gopi’yi zor duruma düşürmüştü. Gaura ve Dharam tarafından zor duruma düşmüş olan Gopi’nin yardımına Shravan yetişir. Bu durumun büyümemesi ve Gopinin özür dileyecek bir şey yapmadığını anlatır. Böylece düğün için hazırlıklar kaldığı yerden devam eder.

Modiler eve dönerken tüm olanlara en çok kızan Koki’dir. Koki eski dostuna karşı oldukça zor bir duruma düşmüş aynı zamanda gelinide aşağılanmıştır. Koki, Gopi’ye bu konuda kızsa da içten içe ona ve ailesine de üzülür. Ahem ve Gopi odalarına çıkarken Gopi endişelerini Ahem’e de anlatır. Gaura ve ailesinin bazı şeyleri gizlediğini ve bunun hiç de iyi olmadığını ifade eder. Shravan Vidya için çok iyi bir eştir fakat Gaura ve Dharam öyle durmamaktadır.

Gopi’nin de dediği gibi  Dharam  ve Gaura yeni planlar yaparak planlarını devreye sokmak için hazırlık yaparlar. Gaura ve Dharam gibi sinsi ve pusuda bekleyen biri daha vardır o da Meradır. Tam tersi Vidya ise her şeyden habersiz gelinliği almış ve düğün heyecanını yaşıyordur.

Ertesi gün Gaura konağında Shravan için düğün öncesi âdetler yapılırken Modiler hediyelerini sunmak için gelirler. Koki damat için çok güzel hediyeler sunar. Fakat Gaura Modiler’i karşılamaya gelmez. Koki Gaura’yı merak ederken Dharam onun yukarıda olduğunu söyler. Koki, Gauranın ona oynayacağı oyundan habersiz bir şekilde yukarı çıkar. Koki, yukarıda Gaurayı bir odanın önünde görür. Ona doğru giden Koki, Gaura’nın kardeşi olarak tanıtacağı oyuncuyla karşılaşır. Gaura Koki’yi kandırıp kardeşi olarak oyuncuyu tanıtır. Gauranın kardeşi rolünü oynayan kişi ise Koki’ye ağır sözler söyleyip hakaret eder. Koki, çok mahcup bir şekilde Modi konağına geri gider.

Modi konağında da Vidya için törenler yapılır. Bütün bunları gören Mera her zamanki gibi kıskançlık krizine girer.  Dharam, Merayı yalnız yakaladığında yanına gider. Ona söyledikleri teklifi kabul edip etmediğini sorar ve Meraya bir paket verir. Mera, bu sırada Ahemin kendilerine doğru yaklaştığını görür ve Dharamı merdivenlerden aşağıya iter. Gaura oğluna yapılandan dolayı Meraya öfkelenir ve tokat atar.

Gaura, Meranın bu yaptığının son nokta geldiğini ifade eder ve onun düğüne gelmesini istemez. Koki de önce Gopinin sonra kendisinin şimdi de Meranın yaptıklarından dolayı çok zor durumda kalır. Bu nedenle Kokide Gauranın sözlerini onaylayarak Meranın düğüne katılmaması gerektiğine karar verir. Tabi tüm bu olayların sebebi Gaura ve Dharamın  planıdır. Gopi, Meranın düğüne gelmemesiyle alakalı Kokiye karşı çıksada Koki, Gopiye bağırarak kararının değişmeyeceğini ifade eder. Koki kızına böyle bağırdığı için çok üzülür. O da torunu Meranın düğüne gelmesini içten içe ister fakat düştüğü bu zor durumdan dolayı içindekileri söyleyemez ve bu kararı onaylar.

Gopi, Koki’nin yanından ayrılıp Meranın odasına gider. Fakat Mera odanın kapısını kilitlemiş ve Gopiye kapıyı açmamaktadır. Mera içeride kimsenin haberi olmadan Dharamın ona verdiği paketin içindeki gelinliği giyer ve düğüne hazırlanır. Böylece en başından beri Gaura’nın planı gün yüzüne çıkmıştır. Gelinleri değiştirip Shravan ile Mera’yı evlendirmek. Bütün bu olanlardan haberi olmayan Vidya ise düğüne hazırlanmış ve gelinliğini giymiştir. Ahem ve Gopi, Vidya’nın hazırlanıp çıkmasını beklerler. Kızlarını alarak Gauranın evine götüreceklerdir.

İşler tam bu noktada oldukça karışır. Modi konağında bir anda kesilen elektrik kısa süreli bir paniğe sebep olur ve Mera bu fırsattan yararlanarak kardeşi Vidya ile yerlerini değiştirir. Vidya ise kimsenin haberi olmadan etkisiz hale getirilmiş ve çaresiz durumda kalmıştır. Gopi ve Ahem, Vidya sandıkları Mera’yı alıp düğün için Gaura’nın konağına doğru yola çıkarlar.

Masum 353.Bölüm fragmanı


Son Güncelleme: 09.03.2021 16:31
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