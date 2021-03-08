İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Risk haritası alarm verdi! 8 il için yeni kısıtlamalar geliyor..
Son Dakika
Risk haritası alarm verdi! 8...
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...

Masum 352. Bölüm bölüm fragmanı ve 9 Mart 2021 Salı özeti Kanal 7

Masum 352. bölümde neler olacak? Masum dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? Masum dizisi 9 Mart 2021 Salı özeti? Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Masum adlı dizinin izleyicileri yeni bölümden fragman yayınlanmasının ardından neler olacağını merakla araştırıyorlar.

08 Mart 2021 Pazartesi 18:58
Masum 352. Bölüm bölüm fragmanı ve 9 Mart 2021 Salı özeti Kanal 7
Takip Et:

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Hint dizileri arasında yer alan Masum adlı dizinin 352. Bölümünün fragmanının yayınlanmasıyla herkes yeni bölümde neler olacağını merakla araştırıyor.  Masum adlı Hint dizisinin 352. Bölüm özeti 9 Mart 2021 fragmanı olan yeni bölümünün tanıtımı Kanal 7 ekranlarında izleyicilerle paylaşıldı.

Hint dizisinin 352. Bölümünde Mira, Vidya’nın Şarvan ile evliliğinin tamamlanmaması için elinden gelen her şeyi yapacak ve tüm Modi ailesine karşısına alacak. Mira, kardeşinin yaşını da düşünerek hayatını kurtarmak isteyecek ve nişan esnasında olay çıkaracak. Gora ise ilk teklifi Mira’ya yaptıklarını ancak kabul etmediğini, bunun üzerine akıllarına Vidya geldiğini söyleyip, Mira’nın şimdi Vidya’yı kıskanmaya başladığını dile getirecek. Kokila ise Mira’yı susturamayacağını anlayınca onu odasına kilitleyecek. Kokila, Mira’nın nişanda olmayacağını kaydedecek. Hint dizisi Masum yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Hint yapımının yeni bölümünde Gopi, nişan töreni sona erdikten sonra Mira’yı merak edecek. Modi ailesi bireyleri ise düğünün tamamlanması için Gora’nın evine gidecekler. Gora daha sonra birlikte dans etmek için Kokila’yı dans edilen piste çağıracak. Kokila’yı sürekli bir şeylere zorlamaya devam eden Gora’nın aklından nelerin geçtiği yeni bölümde izleyicilerle buluşacak.

Masum 352. Bölüm fragmanı 9 Mart 2021 Salı günü ne olacak?

Dizide Mira, Vidya ile Şarvan’ın nişanlarına engel olmaya çalışacak. Ardından düğün için Gora’nın evine gidecekler. Kokila da Gora’nın evine giden kişilerin arasında yer alacak.

Dizinin yeni bölümüne ait fragmanda, Kokila’nın yaşamış olduğu zorluklar ekranlarda yer alacak. Gora’nın planları 352. Bölümle gün yüzüne çıkacak.

 


https://youtu.be/zwcNpPuxb80


Son Güncelleme: 08.03.2021 18:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MasumDiziHint DizisiKanal 7Masum 352.BölümFragman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlk Öpücük filminin konusu ve oyuncuları kimlerdir? İlk Öpücük film fragmanı
İlk Öpücük filminin konusu ve oyuncuları kimlerdir? İlk Öpücük film fragmanı
TV8 MasterChef 2021 ne zaman başlayacak? MasterChef 2021 için tarih belli oldu mu?
TV8 MasterChef 2021 ne zaman başlayacak? MasterChef 2021 için tarih belli oldu mu?
Günlük burç yorumları 9 Mart 2021 Salı
Günlük burç yorumları 9 Mart 2021 Salı
Doya Doya Moda 8 Mart 2021 Pazartesi bugün hangi yarışmacı, kim kazandı?
Doya Doya Moda 8 Mart 2021 Pazartesi bugün hangi yarışmacı, kim kazandı?
Doya Doya Moda 8 Mart 2021 Pazartesi günün birincisi ve puan tablosu
Doya Doya Moda 8 Mart 2021 Pazartesi günün birincisi ve puan tablosu
Sen Çal Kapımı Kemal kimdir? Gerçek adı nedir? Sinan Albayrak hakkında bilgiler
Sen Çal Kapımı Kemal kimdir? Gerçek adı nedir? Sinan Albayrak hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Masum 352. Bölüm bölüm fragmanı ve 9 Mart 2021 Salı özeti Kanal 7
Dünya Erkekler Günü var mı? Erkekler Günü ne zamandır?
8 Mart 2021 Pazartesi evde bakım parası yatan iller güncel listesi
İlk Öpücük filminin konusu ve oyuncuları kimlerdir? İlk Öpücük film fragmanı
Konyaspor - Fenerbahçe maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar hangileri? Konya FB maçı şifresiz yayınlanıyor mu?
Rüyada böcek öldürme görmek ne demektir? Rüyada böcek öldürme görmenin tabiri ve anlamı
TV8 MasterChef 2021 ne zaman başlayacak? MasterChef 2021 için tarih belli oldu mu?
Günlük burç yorumları 9 Mart 2021 Salı
Doya Doya Moda 8 Mart 2021 Pazartesi bugün hangi yarışmacı, kim kazandı?
Kanal 7 Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
TOKİ Erzurum Palandöken Hüseyin Avni Ulaş kura çekiliş sonuçları hak sahibi isim listesi
Turabi Çamkıran’ın War of The Worlds yarışmasındaki kavgası
Google’dan kişisel bilgiler nasıl silinir?
Maaş yazısı nereden, nasıl alınır? Maaş yazısı örneği ve maaş yazısı çıkartma işlemleri
Benim Adım Melek bu hafta neden yok, neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Ferrari Purosangue temel ve teknik özellikleri 2021
10 MART Çarşamba günü ne kandili?
MEB LGS MART 2021 örnek soruları sözel ve sayısal cevap anahtarı
Süt yardım başvurusu nasıl yapılır? 2021 İBB Halk Süt yardımı süt yardımı için gereken şartlar
Ücretsiz izin parası, nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Mart 2021
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.