Masum 352. Bölüm bölüm fragmanı ve 9 Mart 2021 Salı özeti Kanal 7

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Hint dizileri arasında yer alan Masum adlı dizinin 352. Bölümünün fragmanının yayınlanmasıyla herkes yeni bölümde neler olacağını merakla araştırıyor. Masum adlı Hint dizisinin 352. Bölüm özeti 9 Mart 2021 fragmanı olan yeni bölümünün tanıtımı Kanal 7 ekranlarında izleyicilerle paylaşıldı.

Masum 352. Bölüm fragmanı 9 Mart 2021 Salı günü ne olacak?

Hint dizisinin 352. Bölümünde Mira, Vidya’nın Şarvan ile evliliğinin tamamlanmaması için elinden gelen her şeyi yapacak ve tüm Modi ailesine karşısına alacak. Mira, kardeşinin yaşını da düşünerek hayatını kurtarmak isteyecek ve nişan esnasında olay çıkaracak. Gora ise ilk teklifi Mira’ya yaptıklarını ancak kabul etmediğini, bunun üzerine akıllarına Vidya geldiğini söyleyip, Mira’nın şimdi Vidya’yı kıskanmaya başladığını dile getirecek. Kokila ise Mira’yı susturamayacağını anlayınca onu odasına kilitleyecek. Kokila, Mira’nın nişanda olmayacağını kaydedecek. Hint dizisi Masum yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Hint yapımının yeni bölümünde Gopi, nişan töreni sona erdikten sonra Mira’yı merak edecek. Modi ailesi bireyleri ise düğünün tamamlanması için Gora’nın evine gidecekler. Gora daha sonra birlikte dans etmek için Kokila’yı dans edilen piste çağıracak. Kokila’yı sürekli bir şeylere zorlamaya devam eden Gora’nın aklından nelerin geçtiği yeni bölümde izleyicilerle buluşacak.

Dizide Mira, Vidya ile Şarvan’ın nişanlarına engel olmaya çalışacak. Ardından düğün için Gora’nın evine gidecekler. Kokila da Gora’nın evine giden kişilerin arasında yer alacak.

Dizinin yeni bölümüne ait fragmanda, Kokila’nın yaşamış olduğu zorluklar ekranlarda yer alacak. Gora’nın planları 352. Bölümle gün yüzüne çıkacak.

https://youtu.be/zwcNpPuxb80