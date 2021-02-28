Masum 344. Bölüm bölüm fragmanı ve 1 Mart 2021 Pazartesi özeti Kanal 7

Hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında saat 15:30’da yayınlanan Hint dizisi Masum, sevilerek izlenmeye devam ediyor. Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 344. Bölümüyle ekranlara geldi. 1 Mart 2021 Pazartesi tarihinde ekranlara gelen Masum 344. Bölümün özeti belli oldu. İzleyiciler Masum 344. Bölümünün özetini merak ediyor.

Kuzen olan Rashi ve Gopi’nin başından geçen ilginç olayları konu edinmektedir. Bu dizide masumiyetin, hırsın, sevginin ve gerçek aşkın her türlüsünü göreceksiniz. Gopi’nin ailesi ölmüştür. Dayısı onu evlat edinmiştir. Dayısı ona çok iyi bakar. Gopi’nin okuması da yazması da yoktur. Aham’ın bu durumdan haberi yoktur ve Gopi ile evlenmeyi kabul eder.

Yönetmen: Bhagwan Yadav, Pawan Kumar

Senaryo: Gautam Hegde, Jyoti Tandon, Ved Raj, Bhavna Vyas, Akash Derin

Oyuncular: Giaa Manek, Rucha Hasabnis , Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım, Vishal Singh, Rupal Patel