İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi aydınlatan gizemli ışık ne?
Son Dakika
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi...
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...

Masum 344. Bölüm bölüm fragmanı ve 1 Mart 2021 Pazartesi özeti Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 344. Bölümüyle ekranlara geldi. 1 Mart 2021 Pazartesi tarihinde ekranlara gelen Masum 344. Bölümün özeti belli oldu. İzleyiciler Masum 344. Bölümünün özetini merak ediyor.

28 Şubat 2021 Pazar 16:00
Masum 344. Bölüm bölüm fragmanı ve 1 Mart 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Takip Et:

Hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında saat 15:30’da yayınlanan Hint dizisi Masum, sevilerek izlenmeye devam ediyor. Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 344. Bölümüyle ekranlara geldi. 1 Mart 2021 Pazartesi tarihinde ekranlara gelen Masum 344. Bölümün özeti belli oldu. İzleyiciler Masum 344. Bölümünün özetini merak ediyor.

Kuzen olan Rashi ve Gopi’nin başından geçen ilginç olayları konu edinmektedir. Bu dizide masumiyetin, hırsın, sevginin ve gerçek aşkın her türlüsünü göreceksiniz. Gopi’nin ailesi ölmüştür. Dayısı onu evlat edinmiştir. Dayısı ona çok iyi bakar. Gopi’nin okuması da yazması da yoktur. Aham’ın bu durumdan haberi yoktur ve Gopi ile evlenmeyi kabul eder.

Yönetmen: Bhagwan Yadav, Pawan Kumar

Senaryo: Gautam Hegde, Jyoti Tandon, Ved Raj, Bhavna Vyas, Akash Derin

Oyuncular: Giaa Manek, Rucha Hasabnis , Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım, Vishal Singh, Rupal Patel



Son Güncelleme: 28.02.2021 16:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal 7Masum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hercai dizisinde Gönül karakteri diziden ayrıldı mı?
Hercai dizisinde Gönül karakteri diziden ayrıldı mı?
FOX TV Savaşçı yeni sezon oyuncuları kimler? Savaşçı yeni bölümler ne zaman başlıyor?
FOX TV Savaşçı yeni sezon oyuncuları kimler? Savaşçı yeni bölümler ne zaman başlıyor?
Masumiyet dizisi tutar mı?
Masumiyet dizisi tutar mı?
50 M2 Netflix oyuncuları kimdir, dizide hangi oyuncular hangi karakterlere hayat vermektedir?
50 M2 Netflix oyuncuları kimdir, dizide hangi oyuncular hangi karakterlere hayat vermektedir?
BluTV Yeşilçam dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
BluTV Yeşilçam dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
Bugün televizyonda hangi diziler var? 28 Şubat Pazar TV yayın akışı
Bugün televizyonda hangi diziler var? 28 Şubat Pazar TV yayın akışı

Popüler Haberler

Masum 344. Bölüm bölüm fragmanı ve 1 Mart 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
OBP puanı nedir, kalktı mı? Ortaöğretim başarı puanı uygulaması kalktı mı?
iPhone telefonun garanti süresini ve durumu sorgulama
Hercai dizisinde Gönül karakteri diziden ayrıldı mı?
FOX TV Savaşçı yeni sezon oyuncuları kimler? Savaşçı yeni bölümler ne zaman başlıyor?
Masumiyet dizisi tutar mı?
İhtiyaç kredisi kullanırken aranan şartlar neler? İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç kredisi hesaplama
Bitcoin almak caiz mi? Bitcoin ticareti haram mı? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bitocin fetvası
Hakan Taşıyan son sağlık durumu nasıl? Hakan Taşıyan hastalığı ne, neden hastanede?
Savaşçı neden yok? Fox TV Savaşçı dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Şirketler otomatik işyeri tecillerini nasıl yapacak?
Stajyer maaşları ne kadar? Meslek Lisesi Staj eğitimleri ertelendi mi? MEB Meslek Lisesi stajları ne zaman?
Kadınlarda vücut tipine göre çanta seçimi için öneriler
Kyk yurt ücretleri ne kadar oldu? KYK yurt ücretlerine gelen zam ve yeni KYK yurt ücretleri
Carrefour 5 - 18 Aralık 2019 indirimli ürünler kampanya kataloğu
Sadakatsiz Melih kimdir? Gerçek adı nedir? Ali İl hakkında bilgiler
EGM Bekçi alımı yapacak mı? Bekçi alımlarında yaş şartı kaçtır? 2021 Bekçi alımı şartları ve detaylar
Bugün 28 Şubat Pazar kimin maçı var, hangi maçlar var?
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir, nereli yaşı kaç?
e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı
50 M2 Netflix oyuncuları kimdir, dizide hangi oyuncular hangi karakterlere hayat vermektedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.