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Masum 343. Bölüm bölüm fragmanı ve 28 Şubat 2021 Pazar özeti Kanal 7

Kanal 7 ekranlarında yer alan Hindistan ülkesine ait olan Masun dizisinin yeni bölümünün fragmanı yayınlandı. 343. Bölümüyle ekranlarda olacak olan dizinin yeni bölümü merak edilmeye başlandı.

27 Şubat 2021 Cumartesi 22:43
Masum 343. Bölüm bölüm fragmanı ve 28 Şubat 2021 Pazar özeti Kanal 7
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Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşan ve günlük olarak yayınlanan Masum dizisi, 343. Bölümüyle sevenlerin karşısında olacak. Dizinin yeni bölümü hakkındaki bilgiler ise kanalın resmi sitesinde yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde gerçekler gün yüzüne çıkacak. Ahem yaralanacak ve eve doktor gelip Ahem’i tedavi etmeye çalışacak. Ahem’in uyanmamasıyla birlikte hastaneye götürmek zorunda kalacaklar. O esnada Ahem kendine gelecek. Mira ise Gopi’nin uğursuz bir insan olduğunu dile getirecek. Ancak bu söylemlerinden dolayı Koklia, Mira’ya tokat atacak.

Dizinin yeni bölümde, Koklia, Gopi için her şeyi yapacağını ve onun kimseyi üzmeyeceğini söyleyecek. Ahem’in çarpılmasından sonra Mira sorumlu olacak. Mira ise bu söylemleri kabul etmeyecek. Babasına hiç zarar vermek istemediği söyleyen Mira’yı, Koklia, tellerin tutarken gördüğünü söyleyecek.

Dizide Gopi’ye her zaman düşman olacak Mira olduğu ortaya çıkacak.  Evde kameraların olduğu fark edildikten sonra kameralara bakılsa da kameraların bozuk olduğunu Tolu ile Molu söyleyecek.

Yeni bölümde ise Mira, yaşanılanlardan dolayı Paridi’yi suçlu bulacak. Koklia ise kamerayı incelerken bir gölge görecek ve suçluyu bulmaya yaklaşacak.

Dizinin yayınlanan yeni fragmanında ise, Jigar, Raşi’nin çantasında cam parçaları,  zehir şişsesi ve kitap bulacak.  Dizide, Gopi’ye tuzak kurulacak. Garaj kapısı kapatılarak benzinle yakılacak. Mira’nın yanmasını Raşi yardım etmeden izleyecek. Garajdan gelecek sesleri Modi ailesi duyacak. Mira’nın elinde kibrit görünce Gopi’yi onun yaktığını düşünecekler. Mira ise Gopi’yi kurtarmaya çalışacak. Koklia, Mira’yı suçlamaya başlayınca Jigar gerçekleri anlatmaya başlayacak.

 

 



Son Güncelleme: 27.02.2021 22:43
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