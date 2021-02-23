Masum 339. Bölüm Özeti ve Fragmanı

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 338.bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hafta içi her gün saat 15:30’da Kanal 7 ekranlarından yayınlanan dizinin son olarak 338.bölümü yayınlandı.
Son bölümde neler oldu?
Gopi’nin dayısından farklı olarak karısı Urmila ve kuzeni Rashi aç gözlü ve hırslıdır. Gopi, dayısının yanında bu iki kişiyle sık sık karşı karşıya gelir. Gopi, hayatı sevginin ve iyiliğin kurtaracağını düşünen biri olduğundan kuzeni ve Urmila ile sık sık tartışır.
Gopi, Kokila’nın oğlu Aham ile evlenmek için hazırlık yapara. Kokila, Gopi’yi gelin olarak seçmiş olsa da Gopi bu evlilikten habersizdir.
Masum yeni bölüm (339)fragmanı
Son Güncelleme: 23.02.2021 00:52