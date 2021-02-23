Masum 339. Bölüm Özeti ve Fragmanı

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 338.bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hafta içi her gün saat 15:30’da Kanal 7 ekranlarından yayınlanan dizinin son olarak 338.bölümü yayınlandı.

Son bölümde neler oldu?

Gopi ailesinin vefatının ardından dayısının yanına yerleşir. Evlatlık olarak dayısının yanına yerleşen Gopi, dayısı ve onun ailesi tarafından çok iyi şekilde karşılanır. Sevecen ve iyi kalpli biri olan Gopi, okuma yazma öğrenmek istemektedir.

Gopi’nin dayısından farklı olarak karısı Urmila ve kuzeni Rashi aç gözlü ve hırslıdır. Gopi, dayısının yanında bu iki kişiyle sık sık karşı karşıya gelir. Gopi, hayatı sevginin ve iyiliğin kurtaracağını düşünen biri olduğundan kuzeni ve Urmila ile sık sık tartışır.

Gopi, Kokila’nın oğlu Aham ile evlenmek için hazırlık yapara. Kokila, Gopi’yi gelin olarak seçmiş olsa da Gopi bu evlilikten habersizdir.

Masum yeni bölüm (339)fragmanı