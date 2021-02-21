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Masum 337. Bölüm bölüm fragmanı ve 22 Şubat 2021 Pazartesi özeti Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum'un 337.bölüm fragmanı yayınlandı. Masum'un 22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlanan bölüm özetini içeriğimizden okuyabilirsiniz.

21 Şubat 2021 Pazar 15:19
Masum 337. Bölüm bölüm fragmanı ve 22 Şubat 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
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Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Hint dizisi Masum, haftanın her günü saat 15.30’da izleyici ile buluşuyor. Sevilen dizinin 337. Yeni bölümü 22 Şubat Pazartesi günü yayınlandı.

Masum 337.bölüm özeti

Tamamen karşıt görüşte olan iki kuzen Gopi ve Rashi’nin hikâyesinin anlatıldığı Masum dizisinde gerçek aşkın saflığı ekranlara geliyor. Gopi’nin ailesi vefat edince dayısı onu yanına alır ve onun ailesiyle yaşamaya başlar. Sevecen bir karaktere sahip olan Gopi, bu özelliği ile kısa sürede kendini sevdirir. Daha önce eğitim almamış olan Gopi, hayattaki her sorunun iyilik ve sevgiyle aşılacağına inanır. Öte yandan Rashi ise annesi Urmila gibi kunaz ve açgözlüdür. Masum’un hikâyesi, Kokila Modi’nin oğlu Aham için gelin arayışıyla başlar. Kokila, Gopi’yi gelini olarak beğenir. Ancak Aham, Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden bir haber bu evliliği kabul eder.

Masum 337.bölüm fragmanı:




Son Güncelleme: 21.02.2021 15:19
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Anahtar Kelimeler:
MasumKanal 7
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