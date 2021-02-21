Masum 337. Bölüm bölüm fragmanı ve 22 Şubat 2021 Pazartesi özeti Kanal 7

Masum 337.bölüm özeti

ekranlarında yayınlanan Hint dizisi, haftanın her günü saat 15.30’da izleyici ile buluşuyor. Sevilen dizinin 337. Yeni bölümü 22 Şubat Pazartesi günü yayınlandı.

Tamamen karşıt görüşte olan iki kuzen Gopi ve Rashi’nin hikâyesinin anlatıldığı Masum dizisinde gerçek aşkın saflığı ekranlara geliyor. Gopi’nin ailesi vefat edince dayısı onu yanına alır ve onun ailesiyle yaşamaya başlar. Sevecen bir karaktere sahip olan Gopi, bu özelliği ile kısa sürede kendini sevdirir. Daha önce eğitim almamış olan Gopi, hayattaki her sorunun iyilik ve sevgiyle aşılacağına inanır. Öte yandan Rashi ise annesi Urmila gibi kunaz ve açgözlüdür. Masum’un hikâyesi, Kokila Modi’nin oğlu Aham için gelin arayışıyla başlar. Kokila, Gopi’yi gelini olarak beğenir. Ancak Aham, Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden bir haber bu evliliği kabul eder.

Masum 337.bölüm fragmanı: