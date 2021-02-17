Masum 333. Bölüm bölüm fragmanı ve 18 Şubat 2021 Perşembe özeti Kanal 7

Son zamanların popüler dizisi olan masumun 333. bölüm özeti yayınlandı.Gopin’in hastaneye kaldırılmasıyla evdeki herkes endişe içine girer. Ekranların en çok sevilen Hint dizilerinin başında gelen Masun tüm heyecanıyla devam ediyor. Masum 333. Bölümü yayınlandı. İzleyiciler Masum 333. Bölüm özetini merak ediyor.

Gopi hastaneye kaldırıldı. Bu durum herkesi üzdü ve merak içinde bıraktı. Hal böyle olunca Mera ile Mansi de Modi’nin konağına geldi. Bunları Kinjal karşıladı. Kinjal’ın acelesi olduğu ve telaş içerisinde kaldığı gözlendi. Hetal büyük bir şaşkınlık içerisindedir. Çünkü Pari öyle bir şeyler anlatır ki Hetal dayanamaz.

Mansi ve Mera beraber Modi konağına giderler. Pari Gopi’nin başına gelenleri Hetal’e anlatır. Hetal ise şok geçirir. Şaşkınlık ve üzüntüyle Gopin’in yanına gitmek için evden çıkarken karşısında Mansi ve Mera’yı görünce deliye döner. Mansiye tokat atan Hetal Mera’yı Gopi’ye düşman ettiğini söyler ve tüm olanların sebebi olarak Mansi’yi gösterir.

Ahem İse endişe ve üzüntü ile hastanede Gopin’in iyileşmesini bekler. Bir yandan da kendisine taktığı bilekliğe bakarak eski güzel günleri hatırlar. Fakat doktorlar durumunun ciddi olduğunu ve acil bir ameliyat olması gerektiğini ameliyatın riskli olduğunu ama ameliyat olmazsa da felç kalabilecegini söylerler. Başta bu konuda karar verme hakkı olmadığını düşünen Ahem kızlarının ısrar üzerine ameliyat kağıdını imzalar.

Fakat aksilikler her zamanki gibi Gopi’nin peşini bırakmaz. Hastanede elektrikler kesilir ve Aham Gopi’yi başka bir hastaneye götürür. Gopin’in ameliyatı başarısız geçer. Hastaneye gelen koki olanlardan Ahem’i sorumlu tutar. Ahem’in elinde Gopin’in verdiği bilekliği görünce onu hak etmediğini söyleyip elinden alarak pencereden aşağı atar. Ahem öfkeyle aşağı inip ipi arar.