İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

Masum 333. Bölüm bölüm fragmanı ve 18 Şubat 2021 Perşembe özeti Kanal 7

Ekranların en çok sevilen Hint dizilerinin başında gelen Masun tüm heyecanıyla devam ediyor. Masum 333. Bölümü yayınlandı. İzleyiciler Masum 333. Bölüm özetini merak ediyor.

17 Şubat 2021 Çarşamba 13:35
Masum 333. Bölüm bölüm fragmanı ve 18 Şubat 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Takip Et:

Son zamanların popüler dizisi olan masumun 333. bölüm özeti yayınlandı.Gopin’in hastaneye kaldırılmasıyla evdeki herkes endişe içine girer. Ekranların en çok sevilen Hint dizilerinin başında gelen Masun tüm heyecanıyla devam ediyor. Masum 333. Bölümü yayınlandı. İzleyiciler Masum 333. Bölüm özetini merak ediyor.

Gopi hastaneye kaldırıldı. Bu durum herkesi üzdü ve merak içinde bıraktı. Hal böyle olunca Mera ile Mansi de Modi’nin konağına geldi. Bunları Kinjal karşıladı. Kinjal’ın acelesi olduğu ve telaş içerisinde kaldığı gözlendi.  Hetal büyük bir şaşkınlık içerisindedir. Çünkü Pari öyle bir şeyler anlatır ki Hetal dayanamaz.

Mansi ve Mera beraber Modi konağına giderler. Pari Gopi’nin başına gelenleri Hetal’e anlatır. Hetal ise şok geçirir. Şaşkınlık ve üzüntüyle Gopin’in yanına gitmek için evden çıkarken karşısında Mansi ve Mera’yı görünce deliye döner. Mansiye tokat atan Hetal Mera’yı Gopi’ye düşman ettiğini söyler ve tüm olanların sebebi olarak Mansi’yi gösterir.

 Ahem İse endişe ve üzüntü ile hastanede Gopin’in iyileşmesini bekler. Bir yandan da kendisine taktığı bilekliğe bakarak eski güzel günleri hatırlar. Fakat doktorlar durumunun ciddi olduğunu ve acil bir ameliyat olması gerektiğini ameliyatın riskli olduğunu ama ameliyat olmazsa da felç kalabilecegini söylerler. Başta bu konuda karar verme hakkı olmadığını düşünen Ahem kızlarının ısrar üzerine ameliyat kağıdını imzalar.

Fakat aksilikler her zamanki gibi Gopi’nin peşini bırakmaz. Hastanede elektrikler kesilir ve Aham Gopi’yi başka bir hastaneye götürür. Gopin’in ameliyatı başarısız geçer. Hastaneye gelen koki olanlardan Ahem’i sorumlu tutar. Ahem’in elinde Gopin’in verdiği bilekliği görünce onu hak etmediğini söyleyip elinden alarak pencereden aşağı atar. Ahem öfkeyle aşağı inip ipi arar.



Son Güncelleme: 17.02.2021 13:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MasumHint Dizisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Your Honor dizisi konusu nedir? Hakim dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Your Honor dizisi konusu nedir? Hakim dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!
Güldür Güldür Show'da güldüren yağ fiyatı skeci!
Güldür Güldür Show'da güldüren yağ fiyatı skeci!
Uzak Şehrin Masalı dizisinin çekim yeri neresi? Çekimler hangi ilde ve ilçede yapılıyor?
Uzak Şehrin Masalı dizisinin çekim yeri neresi? Çekimler hangi ilde ve ilçede yapılıyor?

Popüler Haberler

HES kodu neden gelmiyor? HES kodu alma işlemleri
Engellilerin hangi hakları vardır? 2021 Engelli hakları
Vakıfbank 2021 EFT ve Havale işlem ücreti ne kadar? 2021
SGK özel hastanelerdeki fizik tedavi masraflarını karşılar mı? 2021 SGK ile anlaşmalı hastaneler
SGK emekli kaplıca tedavisi karşılayan kaplıcalar hangileri 2021
Sigortasız muayene ücreti ne kadar? Devlet hastanesi sigortasız muayene fiyatları 2021
Perseverance uzay aracının Mars'taki görevi ne? Perseverance Mars'tan hangi bilgileri toplayacak?
Kredi borcu erteleyen bankalar hangileridir? Taşıt, İhtiyaç ve Konut kredisi erteleyen bankalar
Yemin dizisi Kumru karakterini kim canlandırıyor? Elif Özkul biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Köfteci Ramiz bayilik başvuru şartları nelerdir?
Instagram’da profil fotoğrafı gülen palyaço olan hesaplar kapanıyor mu?
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Muhtarlıklar hangi yardımları yapar? Muhtarlık yardımları nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir?
Exatlon challenge hangi kanalda yayınlanacak? Exatlon challenge yarışmacıları kimler? Exatlon challenge yarışma formatı ve yarışmacıları
Turkcell bedava internet kampanyaları ve katılım şartları
Grip aşısı gripken yapılır mı? Grip aşısı gripten korur mu, ne kadar süre korur?
Perseverance nedir, ne için kullanılıyor? NASA keşif aracı Perseverance özellikleri ne?
Behice ölecek mi, diziden ayrılacak mı?
Regaib Kandilinde Yasin Suresi okunur mu?
Beni Bırakma dizisi Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik'ın hayatı!
Bugün gram altın ne kadar oldu? 19 Şubat 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.