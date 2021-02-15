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Masum 331. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 16 Şubat Salı

Kanal 7'nin en çok izlenen dizilerinden olan Masum, seyircileri ekran başına kilitliyor. 16 Şubat Salı günü 331.bölümüyle ekranlara gelecek olan Masum dizisinin yeni bölüm özeti ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

15 Şubat 2021 Pazartesi 16:31
Masum 331. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 16 Şubat Salı
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Kanal 7 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Masum dizisi tüm hızıyla devam ediyor. 331.bölümüyle ekranlara gelecek olan dizi birçok izleyici tarafından heyecanla bekleniyor.

Masum dizisi 331.bölüm özeti

Kızlar depoda buldukları dosyaları incelemiş ve Rashi’nin Gopi’nin kızı olmadığını öğrendiler. Ayrıca hiç yurt dışına çıkmadığını da öğrendiler. Diğer yandan bunlardan haberi olmayan Gopi ise Koki’den eski eşyaların içerisinde olduğu bir kutuyu alır. Gopi kutuya baktığında içerisinde geçmişin hatıraları ile karşılaşır. Bu hatıralar Gopi’ye geçmişi hatırlatır. Gopi Radha’yı ve yaşadığı zorlukları hatırlar. Geçmişi Gopi için acıdan başka bir anlam ifade etmemektedir. Gopi gözyaşları içerisinde kalır. Koki, Gopi’nin ağladığını görünce yanına giderek sakinleştirir ve bu olanları yalnızca kötü bir rüya olduğunu anlatır.

Mansi, uzaktan bu ikiliyi fark eder. Bu durumu kendi lehlerine kullanacak. Bu amaç ile Mansi Urmi’nin evini temizlemeye gider. Sonrasında Vidya’yı telefonla arar. Vidya’ya temizlik yaptığını ve ona yardım etmek için yanına gelmesini söyler. Mansi’nin Vidya’yı çağırmasındaki amaç Gopi’nin anılarının bulunduğu sandığı ele geçirmektir. Mansi bu amaçla Vidya geldiğinde ona Gopi’nin odasını temizletir. Vidya odada kutuyu bulur. Kutuda Radha’ya ait fotoğraflar vardır. Vidya kutunun içerisinde mektuplarda bulur. Bu mektuplarda Radha’nın Gopi’yi suçladığı ve onun katil olduğunu yazdığı itiraflar vardır. Vidya mektupları Tolu, Molu ve Mera’ya da okutur. Mera mektubu okurken şok geçirirler. Bunların yanında mektuplar da Gopi’nin 10 senedir hapiste olduğunu da öğrenirler.

Bütün bunlar herkesi şok içerisinde bırakırken gençler bunlara inanmakta zorluk yaşarlar. Bu amaçla kızlar Gopi’nin gerçekten hapiste yatıp yatmamasını öğrenmek isterler. Böylece Gopi’nin 10 senedir hapiste yattığı gerçek olduğunu öğrenirler. Uzaktan bütün bu olanları takip eden Kinjal ise oldukça mutludur. Mansi ile planları yolunda gitmektedir.

Gopi’nin gizlediği olayların gün yüzüne çıkmasının sonrasında Vidya hemen oradan uzaklaşmak ister. Vidya, Urmi’nin evinde herkesi toplayıp Gopi’den hesap sorar. Herkese Gopi’nin10 senedir hapiste kaldığını söyler. Vidya, Radha’nın katilinin Gopi olduğunu söyler . Kinjal ve Mansi’nin planı ile Gopi çok zor durumda kalır.

Koki bütün anlatılanlara daha fazla dinleyemez ve Gopi’nin böyle biri olmadığını anlatır. Koki, Ahem’den bütün gerçekleri anlatmasını söyler fakat Ahem’in hiç bir şey anlatmaz. Ahem çocukların Gopi’den nefret etmesini istediği için gerçekleri anlatmaz. Koki Ahem’in susmasına ve Gopi’nin ağlamasına dayanamaz ve gider.

Planı yolunda giden Kinjal,  Mansi’yi arar. Vidya’nın artık Gopi’den nefret ettiğini artık sıranın Mera’da olduğunu söyler. Mansi’de bunları yapabileceğini anlatır. Mansi bu amaç ile Mera’ya kendini acındırır. Gopi’nin bir gün onuda öldürmesinden korktuğunu ifade eder. Merada  babasının onları alıp buralardan götüreceğini söyler.

Aynı zamanda Koki ise Ahem’e küsmüştür ve aratık yanına gelmesini istemez. Koki, Ahem’e fazlaca sinirlidir. Onu dövmek için kalkıp güvenini boşa çıkarttığı için kızar. Diğer yandan Tolu ve Moluda Pariden Gopi ile alakalı bütün gerçeği öğrendi. Kinjal, Pariyi engel olmak istesede Pari gerçeği anlatır. Gopi’nin Radhayı Modileri korumak için öldürdüğünü söyler. İkizler Gopiye karşı düşüncelerinin yanlış olduğunu söyleyip Pariden affetmesini isterler.

Aynı sırada Koki ise kızların önünde Aheme ağzına geleni söyler. Bugün Gopiye Ahemin sırtını döndüğünü ama eskiden Gopinin Radhayı öldürüp onları nasıl kurtardığını anlatır. Radhanın Kokiyi bile öldüreceğini ve ondan nasıl kurtuldukları anlatır. Koki bunları derken kızlar ve herkes hayrete düşmüş bir şekilde onu dinler. Ahem ise hiçbir tepki vermeden susar.

Masum 331.bölüm fragmanı




Son Güncelleme: 15.02.2021 16:31
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