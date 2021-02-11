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Masum 327. Bölüm fragmanı ve 12 Şubat Cuma özeti

Kanal 7'de yayınlanan Masum dizisinin 327. bölümünü merak edenler için özetini haberimizde paylaştık.

11 Şubat 2021 Perşembe 15:14
Masum 327. Bölüm fragmanı ve 12 Şubat Cuma özeti
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327. bölümde Koki, Ahme ile birlikte gitmeye karar vermiştir. Bu haberi duyan herkes şok olmuştur. Gopi Kokila ile her ne kadar konuşsa da Koki oğluna söz verdiği için sözünden dönmemektedir. Koki, Gopi hemen pes ettiği için sinirlenir ve yanından kovar. Gopi ise bu öfkeyi analamamaktadır. Bu sırada Urmi ise Koki’nin gitmesinden dolayı üzgündür. Urmi, Koki ile birlikte gitmek ister. Ahem ise bu durumu umursamaz. Rashi de üzgündür. Rahi de Kokila’nın gitmesini istememektedir. Rahi, Ahem ile konuşmak ister fakat Ahem istemez. Küçük Rashi ise bu durum karşısında gözyaşı döker.

Pari, Gopi’yi evden kovulduktan sonra aydınlatır. Gopi olan biteni Pari’ye anlatınca Pari onu aydınlatır. Kokila’nın bu davranışları Ahem’in gitmesini engellemek amacı ile yaptığını söyler. Bu sözlerin üzerine Gopi’de bu olanların önüne geçmek için her şeyi yapacağını söyler.

Kokila’nın ailesi ile vedalaşması sırasında Hetal ve büyükanne de durumun içine girer. Büyükanne Koki’yi götürmemesi için Ahem’e izin vermez. Yalnız Ahem kimseyi dinlemez. Bu konu üzerine Hetal de Ahem’i uyarmıştır. Bunun üzerine Ahem Hetal’e saygısızlık yapar ve herkesi şoka sokar. Büyükanne Ahem’i konağa çağırır vedalaşmak için. Ama Ahme kabul etmez. Yalnızca Vidya’yı göndereceğini söyler. Vidya bunun üstüne konağa gider. Gopi, Vidya’nın yanına gelir ve geçmişten söz eder. Mutlu oldukları zamanları yad eder. Bu konuşulanlardan etkilenen Gopi babasını vazgeçirmeye çalışır.

Mera konağa gelince sinir krizi geçirir. Mera karşılaştığı görüntüler üzerine çok sinirlenir. Kapıya köpekler ve Mera giremez yazısı asılmış ve eşyaları yollanmış bunun üzerine odasını bilardo dalonuna çevirmişler. Modiler Vida’yı duygulandırırken Mera’yı sinirlendirmişlerdir.

Gopi, Ahme’e annesi olmadan yaşayamayacağını söyleyerek serzenişte bulunur. Ama Ahem hala gitme kararının arkasındadır. Koki’nin gitme vakti geldiğinde Modiler ile vedalaşır. Herkes duygusal anlar yaşar. Ahem bunların üstüne dayanamaz ve gitmekten vazgeçer. Bu habere herkes çok sevinir.

Herkes bu duruma sevinirken Mansi’nin yüzü asıktır. Mera, konağa gelince her şeyi birbirine katar. Sinir krizine giren Mera, Tolu ve Molu’nun gitarına zarar verir. Öbür yandan Kinjal ortalığı karıştırmak için olan biteni dinler. Pari’yi de Gopi’ye karşı doldurur.

Kinjal’ın beklediği fırsatlar ayağına gelir. Akşam yemeğinde Pari ve Gopi yemek yapmasına rağmen herkes Gopi’nin yemeklerini yer. Bunun üzerine Kinjal Pari’yi doldurmaya başlar. Pari de bu doldurmaların üzerine Gopi’ye dalaşır. Gopi ise olan bitene anlam veremez. Pari hareketlerinin önüne geçemez ve Gopi’yi kolundan tutup dışarı atar.



Son Güncelleme: 11.02.2021 15:14
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MasumMasumDiziKanal7
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