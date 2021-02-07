Masum 323. Bölüm bölüm fragmanı ve 8 Şubat Pazartesi özeti Kanal 7

Dizinin 323. Bölümünde, Kokila Ahem’in eve geri dönmesini ister ancak Ahem bu isteği kabul etmez. Bu yaşananlardan sonra Koki kalp krizi geçirerek hastanelik olur ancak Ahem inadından vazgeçmez. Kokila Ahem’e, kalan ömrünü oğlu ile geçirmeye istediğini söylese de hiçbiri Ahem’in kararını değiştirmez. Pes etmeyen Koki, en sonunda bugün onunla gitmese bile öldüğünde onu yakmak için muhakkak geleceğini Ahem’e söyler. Koki, hastaneden çıkarken Ahem’in geleceğine dair içinde halen bir umut taşır fakat Ahem Koki’nin yüzüne bile bakmamaktadır. Gopi göz yaşlarına hakim olamazker, Koki fenalaşmasın diye onu oradan uzaklaştırır. Koki oradan uzaklaşırken Ahem ardından elini uzatarak ona gitme demek istese de inadı yüzünden diyemez. Koki gittikten sonra Ahem yere çökerek ağlamaya başlar. Kızların da yanına gelerek Ahem’e sarıldığı bu anlar fazlasıyla duygusaldır.

Koki, Gopi ve Jigar havaalanına gittikleri sırada Jigar diğerlerini arayarak haber eder. Pari durumu Modiler’e anlattığı sırada duyan Hetal ise oldukça üzülür. Ahem’in gelmemesine sevinen tek kişi ise Kinjal olmuştur. Kinjal, düzenin önceki gibi süreceğini düşündüğü için halinden oldukça memnundur. Fakat durumlar hiç de onun düşündüğü gibi gitmeyecektir. Koki havaalanında beklediği sırada oraya Ahem gelir. Ahem’in gönlü annesini bırakmaya el vermiyordur. Bu yüzden Ahem, kızlar ile Mansi’yi alıp annesinin yanına gitmiştir. Ahem’i karşısında gören Kokila çok sevinmiştir ve içinden hep Ahem’in geleceğine inanmıştır. Fakat Koki, Mansi’nin de onlar ile gidecek olduğunu öğrendiğinde morali bozulur. Koki Gopi’ye bakarken, Gopi onun mutlu olması için her şeye razı olacaktır.

Ahem ile yanındakiler uçak yolculuğuna başladıklarında Kinjal konakta Gopi’yi kötülemeye çalışır. Fakat Pari, Kinjal’in ağzının payını vererek Urmi’nin evine dönmek istemediği için bu tarz ucuz numaralar yapmaması konusunda uyarır. Bu sırada yolculukları biten Kokila konağa gitmek ister ancak Ahem bu isteğine karşı koyar. Nedeni ise, Ahem’in geri dönmesinin nedeni Modiler değil annesidir. Bu sebepten dolayı Ahem annesini de alarak Urmi’nin evine gitmeyi ister. Ahem, aynı zamanda Gopi’yi istemediğini de belirterek Gopi’yi bırakırp Urmi’nin evine giderler. Daval, Ahem’i görünce çok sevinir. Fakat Ahem ona karşı fazlasıyla ketum ve hissiz davranır. Buz gibi duran yüzü ile hiçkimseye samimi davranmaz. Ahem’i babası bilen minik Rashi’de koşarak ona sarılmaya gelir. Babasına yakın olmak istese de Ahem ona karşı da soğuk durur.

Ahem’i görebilmek için haber aldıktan sonra evden çıkan Modiler de Urmi’nin evine giderler. Fakat Ahem onlara da saygısız hareketlerde bulunarak Hetal’in kendisine dokunmasına izin vermez. Sadece onlara değil ailede ki diğer kişilere de mesafeli davranarak, “Görüşme bittiğine göre artık gidebilirsiniz” diyerek oradakileri kovar.

Modiler gittikten sonra hepsi eve girerler. Urmi alışkanlık olduğu için Kokila’yı döver. Urmilay’ı annesini döverken gören Ahem şok olarak, Urmi’nin elinde bulunan süpürgeyi alır. Bu durum üzerine Kokila yıllardır bu durumu yaşadığını sonunda Ahem’e anlatır. Ahem ise annesini bu durumda bırakıp gittiği için vicdan azabı duyar. Ahem annesini yatırdığında Gopi Ahem’e yeşil çay getirir. Ahem tam çayı içeceği sırada Mera çaya vurup çayı döker ve çayı Gopi’nin yaptığını söyleyerek babasının çayı içmesini istemez.

Ahem ile Gopi tartışırken uyanan Kokila, Gopi’ye gitmesini söyler. Ahem konusu da çözeceğini söyler. Gopi Kokila’nın sözünü dinleyip giderken, Koki’nin de planları vardır. Koki planlarına küçük Rashi’ye katar. Rashi ile anlaşıp istediklerini yapmasını sağlayacaktır. Bu sırada deli Urmi ikisinin konuşmalarına kulak misafiri olur. Urmi, Koki’nin evden gitmesini istemez. Rashi ise Koki’nin söylediklerinden dolayı Mansi ile diğerlerine rahatsızlık vermeye başlar. Bunun için de sinek ilacı sıkarak hepsinin rahatsız olmasına neden olur. Mera, sinek ilacı yüzünden öksürmeye başlayarak sinirlenir. Su içmek isteyen Vidya ise bardağında böcek görür ve çok korkar. Rashi ise gece de sesler çıkartarak Mansi ile kızları korkutmaya devam eder. Ertesi sabah Mera duş almak için banyoya girdiğinde su yerine çamur akınca daha fazla dayanamayarak oradan gitmek ister. Ahem gitmesine izin vermeyerek, Tolu ile Molu Mera’nın konakta kalmasını ister. Kokila’nın planlarının sayesinde ikisi de konağa gitmiş olurlar.