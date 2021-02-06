Masum 322. Bölüm bölüm fragmanı ve 7 Şubat Pazar özeti Kanal 7

Kanal 7’nin en çok izlenen Hint dizilerinden biri olan Masum, yarın akşam bizlerle oalcak. Beklenen fragmanı birçok yerde paylaşıldı. Heyecanla beklenen dizinin 322. Bölümü fazlası ile olaylı geçecek.

Oğlunun nişan törenini durdurmak isteyen Kokila, elinden geleni yapacaktır. Ancak oğlu Ahem, annesini dinlemeyecektir ve nişanı bir an önce bitirmak isteyecektir.

Elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen oğlunun kayıtsız kalışı Kokila’nın fenalaşmasına sebebiyet verecektir. Ahem annesinin fenalaştığını görünce onu derhal hastaneye götürür. Annesi yoğun bakıma alınırken Ahem de olanlar için tüm suçu Gopi’ye atmaya çalışır. Ahem’den duyduklarına inanamayan Gopi sinirlenir ve Ahem’e tek suçlunun kendisi olduğunu söyler. Ancak Gopi’yi suçlayan tek kişi Ahem değildir. Kinjal da başlarına gelen felaketler için Gopi’yi hedef gösterir ve Modi ailesinin o içlerine girdiğinden beri bu halde olduğunu söyleyerek Gopi’yi hedef gösterir. Tüm bunlar yaşanırken Gopi, Kokila’nın yanındaki tek kişidir. Onu yalnız bırakmaz ve hep yanında olacağının güvencesini verir. Bu durumdan çok etkilenen Kokila, oğlu Ahem’den de umudunu keser. Bir süre sonra iyileşecek olan Kokila, Ahem ile değil Gopi ve Jigar ile evine gitmek isteyecektir. Kokila’yı kararından vazgeçirmek isteyen Mira ve Vidya ise tüm çabalarına rağmen kararlı Kokila’yı vazgeçiremeyeceklerdir. Ahem, annesinin Gopi ve Jigar ile gidişini hazmedemeyecektir.