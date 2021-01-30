Masum 31 Ocak pazar yeni bölüm fragmanı izle

Masum’un yeni bölümüyle ilgili olan tanıtım fragmanı yayınlandı. Kanal 7’ de yayınlanmakta olan ve Hint dizilerinden birisi Masum 30 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak olan bölümü ile ilgili yaşanacakları yeni fragmanında gösterdi. Yayınlanan fragmanda dizinin yeni bölümüyle ilgili detaylar bulunuyor.

Dizide adeta kötülüğün kraliçesi haline gelen Radha, kontrolü o kadar kaybeder ki olayları Gopi’yi öldürme teşebbüsüne götürecek kadar uzatır. Aslında bakıldığında Gopi ile kız kardeşi olsa bile içinde barındırdığı kötülükle kardeşini öldürmeye çalışmaktadır. Yeni fragmanda da bunu görmekteyiz.

Masum’un son bölümde ne olmuştu?

Kötülüklerin ardı arkası kesilmeyen yapımda; dizide adeta yaptığı her davranışla kendinden nefret ettiren kötü karakter Radha, ekranlara gelen yeni fragmanda da boy gösteriyor.

Ekranlara gelen yeni fragmanda Rahda, Raşi’nin yavrusunu tekrar kaçırdı. Bundan öncesinde de çoğu yerde bek kaçırma olayı ile gün yüzüne gelen Radha, hem bebeği kaçırıyor hem de sonrasında kayıp ediyor. Fragmanda Radha, yalnızca Raşi’nin yavrusunu kaçırmıyor, bunu yaparken Kokila’yı da yaralıyor.

Dizide Gopi’nin de hayatı tehlikeye giriyor. Rada Bebeği ile gitmekteyken bir yılan karşılarına çıkıyor. Rada, Gopi’yi arıyor ve istediği koşulları yerine getirirlerse bebeği görebileceklerini söylüyor. Koki Gopi’ye kabul et diye baskı kurarken Rada; gazetelere ilan verilip hakkında herhangi bir şikayette bulunulmayacağını, akılının yerinde olduğuna dair beyanda bulunmaları ister. Şartları budur. Gopi’de bu şartları kabul eder. Koki fenalaşır, Ahem onun bir otele götürülmesini talep eder. Pari yemek için evden ayrılır ve bedavadan yemek yiyebileceği bir yere gelir. Jigar’a Rada’nın parası yok olduğundan dolayı buraya gelmesinin mecburi olduğunu söyler.