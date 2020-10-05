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MasterChef'te yer alan Sedat Yaman kimdir? Pasta Şefi Sedat Yaman'ın meslek hayatı

MasterChef'in yeni bölümüne Sedat Yaman konuk oluyor. Ünlü Pasta Şefi Sedat Yaman, yeni bölümde yarışmacılara pastacılık konusunda eğitim verecek.

05 Ekim 2020 Pazartesi 12:15
MasterChef'te yer alan Sedat Yaman kimdir? Pasta Şefi Sedat Yaman'ın meslek hayatı
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TV 8’in en çok izlenen programlarından biri olan MasterChef Türkiye’de bu hafta yarışmacılara ünlü Pasta Şefi Sedat Yaman masterclass eğitimi verecek. Yarışma takipçilerinin merakla beklediği bölümde Sedat Yaman’ın verdiği eğitim yarışmacılar tarafından büyük ilgi ile karşılanacak.

MasterChef Pasta Şefi Sedat Yaman kimdir?


Geçtiğimiz sezon da yarışmaya katılarak yarışmacılara tatlı konusunda eğitim veren Sedat Yaman, bu yıl da yarışmaya katılarak pasta ve çikolata konularında yarışmacıları bilgilendirecek. İstanbul’da ünlü bir otelin pastacı şefi olarak görev yapan Sedat Yaman, verdiği bilgiler ile yarışmacıların iyi pasta yapmalarını öğrenmelerini isteyecek.

Ünlü Şef Sedat Yaman Bolu doğumludur. Aşçılık Meslek Lisesi’nde eğitim alan Yaman, çalıştığı butik oteller ve 5 yıldızlı oteller ile birlikte mesleğini hep bir üst noktaya taşımıştır. Gösterdiği performans ile birçok lüks otelde çalışan Sedat Yaman, pastacılık konusunda ülkede en çok bilinen isimlerden biridir.



Son Güncelleme: 05.10.2020 12:15
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MasterchefSedat Yaman
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