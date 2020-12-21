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MasterChef'te yarışmaya Eray veda etti! Eray Aksungur kimdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında finale gidecek dörtlü belli oldu. Eray, Serhat ve Özgül arasında verilen mücadelede kaybeden Eray oldu ve yarışmaya veda etti. Böylece finale giden dört isim Özgül, Serhat, Emir ve Barbaros oldu.

21 Aralık 2020 Pazartesi 04:54
MasterChef'te yarışmaya Eray veda etti! Eray Aksungur kimdir?
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MasterChef yarışmasında sona yaklaşılıyor. Yarışmanın bu akşam yayınlanan bölümünde sona kalan beş kişiden Eray, Serhat ve Özgül yarışmaya veda etmemek için mücadele verdi. Yarışmanın sonucunda yarışmaya Eray veda etti.

Böylece son dört isim de belli oldu. Yarışmada finale gidecek dört kişi Özgül, Serhat, Emir ve Barbaros olacak. Haftaya dört isim final mücadelesine başlayacak.

Eray Aksungur Kimdir?

1997 yılında dünyaya gelen Eray Aksungur, Boluludur. Mengen’de Aşçılık okuyan Eray Aksungur, pek çok otelde aşçılık yapmıştır. İstanbul’da ve Bodrum’da çalışan Aksungur, MasterChef yarışmasından önce Lezzet Akademisi yarışmasında da izleyici karşısına çıkmıştı.



Son Güncelleme: 21.12.2020 04:54
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefFinalEray
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