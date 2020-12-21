MasterChef'te yarışmaya Eray veda etti! Eray Aksungur kimdir?

MasterChef yarışmasında sona yaklaşılıyor. Yarışmanın bu akşam yayınlanan bölümünde sona kalan beş kişiden Eray, Serhat ve Özgül yarışmaya veda etmemek için mücadele verdi. Yarışmanın sonucunda yarışmaya Eray veda etti.
Eray Aksungur Kimdir?
1997 yılında dünyaya gelen Eray Aksungur, Boluludur. Mengen’de Aşçılık okuyan Eray Aksungur, pek çok otelde aşçılık yapmıştır. İstanbul’da ve Bodrum’da çalışan Aksungur, MasterChef yarışmasından önce Lezzet Akademisi yarışmasında da izleyici karşısına çıkmıştı.
Son Güncelleme: 21.12.2020 04:54