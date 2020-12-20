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MasterChef'te Evrim'in hatası Barbaros-Evrim ikilisine yarışma kaybettirdi

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasına Survivor 2020 ekibi dahil oldu. İkili şekilde eşleşerek yarışan yarışmacılardan Evrim ile Barbaros ikili oldu. Evrim'in yaptığı hata sonucu ikili yemeği yeniden yapmak durumunda kaldı.

20 Aralık 2020 Pazar 00:38
MasterChef'te Evrim'in hatası Barbaros-Evrim ikilisine yarışma kaybettirdi
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MasterChef’in bu akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılara geçtiğimiz sezon Survivor’da yarışan beş isim olan Cemal Can, Evrim, Ardahan, Mert ve Berkan dahil olarak iki iki yarıştılar. Yarışmada birbiri ile eş olan isimler ise Emir ve Cemal Can, Özgül ve Mert, Barbaros ve Evrim, Serhat ve Ardahan ve son olarak Eray ile Berkan oldu.

Survivor ekibi ile MasterChef ekibinin beraber yarıştığı yarışmada Evrim ve Barbaros ikilisinden Evrim’İn yaptığı hata sebebi ile zor anlar yaşadılar. Evrim, yemek yaparken ocağa düşen yiyeceği ocaktan alarak geri tencereye attı.

Barbaros bu duruma sorun yok derken, yeniden başlayacakları söylenince Evrim, bu durumun kendisine söylenmediğini söyleyerek itiraz etti. İkili yemeği baştan tekrar yaparak yarışmayı üçüncü olarak tamamladı.



Son Güncelleme: 20.12.2020 00:38
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefEvrimBarbaros
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