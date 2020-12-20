MasterChef'te Evrim'in hatası Barbaros-Evrim ikilisine yarışma kaybettirdi

MasterChef’in bu akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılara geçtiğimiz sezon Survivor’da yarışan beş isim olan Cemal Can, Evrim, Ardahan, Mert ve Berkan dahil olarak iki iki yarıştılar. Yarışmada birbiri ile eş olan isimler ise Emir ve Cemal Can, Özgül ve Mert, Barbaros ve Evrim, Serhat ve Ardahan ve son olarak Eray ile Berkan oldu.

Survivor ekibi ile MasterChef ekibinin beraber yarıştığı yarışmada Evrim ve Barbaros ikilisinden Evrim’İn yaptığı hata sebebi ile zor anlar yaşadılar. Evrim, yemek yaparken ocağa düşen yiyeceği ocaktan alarak geri tencereye attı.

Barbaros bu duruma sorun yok derken, yeniden başlayacakları söylenince Evrim, bu durumun kendisine söylenmediğini söyleyerek itiraz etti. İkili yemeği baştan tekrar yaparak yarışmayı üçüncü olarak tamamladı.