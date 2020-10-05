İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu haberini duyunca sevinç gözyaşı döktü
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu...
Son dakika transfer iddiası! Trabzonspor, Zlatko Junuzovic transferini bitirmeye hazırlanıyor
Son dakika transfer iddiası! Trabzonspor,...
İzmir'de iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
İzmir'de iki grup arasında çıkan...
Taksi durağının önünde bulunan 2000 senelik lahit müzeye götürüldü
Taksi durağının önünde bulunan 2000...

Masterchef’te Duygu yarışmaya kendi isteğiyle veda etti!

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef’te bu akşam eleme gecesi yaşandı. Potaya çıkan isimlerden biri olan Duygu tabağı sabote ederek yarışmaya kendi isteğiyle veda etti…

05 Ekim 2020 Pazartesi 22:47
Masterchef’te Duygu yarışmaya kendi isteğiyle veda etti!
Takip Et:

TV 8 ekranlarının en sevilen yarışma programlarından biri olan Masterchef’te bir eleme gecesi atlatıldı. 16 yarışmacının birbiri ile mücadele ettiği yarışmada bu hafta potaya çıkan isimlerden bir tanesi de Duygu’ydu.


Somer Şef potadaki yarışmacıların tabaklarından iki tanesinin kötü olduğunu birinin ise yemeği sabote ettiğini söyledi. Şefin bu açıklamaları ardından Duygu tabağını bilerek sabote ettiğini açıkladı. Duygu konuyla ilgili açıklamasında bir tercih yapmak zorunda kaldığını ve tabağını bilerek sabote ettiğini ifade etti.  İşte Duygu’nun açıklamaları;

“Ben bir akademisyenim. Eğitmen olarak çalışıyorum, bir tercih yapmak zorunda kaldım. Bile isteye yemeğimi ben kötü çıkardım. Bugünkü tabak ben tamlık bir tabaktı. Çok şey öğrendim. Bir karar vermek zorundaydım. Burada yolum buraya kadarmış içim acıyarak gidiyorum. Her birinize binlerce kez teşekkür ediyorum. Bugünkü tabak için de çok çok özür diliyorum”

 



Son Güncelleme: 05.10.2020 22:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TV 8MasterchefDuygu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
57. Altın Portakal Film Festivali’nin ilk filmi seyirciyle buluştu!
57. Altın Portakal Film Festivali’nin ilk filmi seyirciyle buluştu!
Fox TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma’da şok ayrılık!
Fox TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma’da şok ayrılık!
Selin Şekerci Çatı Katı Aşk dizisine dahil oluyor!
Selin Şekerci Çatı Katı Aşk dizisine dahil oluyor!
MasterChef'te yer alan Sedat Yaman kimdir? Pasta Şefi Sedat Yaman'ın meslek hayatı
MasterChef'te yer alan Sedat Yaman kimdir? Pasta Şefi Sedat Yaman'ın meslek hayatı
Selin Şekerci Çatı Katı Aşk dizisine katıldı
Selin Şekerci Çatı Katı Aşk dizisine katıldı
Çatı Katı Aşk dizisinde sürpriz ayrılık
Çatı Katı Aşk dizisinde sürpriz ayrılık

Popüler Haberler

2020 SGK hasta rapor parası alma şartları nelerdir? Kimler rapor parası alma hakkına sahiptir?
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 6 Ekim 2020 Salı
Öğrencilere ücretsiz internet paketi veriliyor
Egemen Babil'den neden ayrıldı, dizide neden yok? Ozan Güven Babil'den ayrıldı!
Emanet Begüm kimdir? Gözde Gürkan kimdir, nereli yaşı kaç?
Günlük burç yorumu 6 Ekim 2020 Salı ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? PTT'den acil düşük faiz ve uzun vadeli kredi
Fox TV'nin yeni dizisi Kefaret'in oyuncuları belli oluyor!
Ziraat Bankası prim borcu kredisinin emeklilere sağladığı avantajlar ve şartları
Kanal D Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışması başvuru şartları ve katılım koşulları
Uzaktan veya evden çalışanlar fazla mesai ücreti alabilecek mi? Resmi tatil ve uzaktan çalışanlar için mesai ücreti açıklaması
2020 Survivor ne zaman başlayacak? Kesinleşen yarışmacılar kimler?
2018 2. dönem Buzağı desteği ödemeleri ne zaman, tarih belli mi? Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak, hesaba yattı mı?
İnstagram beğeniler nasıl görünür hale getirilir? İnstagram'da beğeni sayısı gösterme
Tavuk çiftliği kurmak için destek ve kurulum kredisi nasıl kullanılır?
Halkbank çalışmayan ev hanımlarına kredi kampanyası şartları nelerdir? 2020
Çukur dizisinin Seren'i İrem Sak'ın hayat hikayesi!
Kim Milyoner Olmak İster yarışması ne zaman başlayacak? 2020 2021 Kim Milyoner olmak ister başlangıç tarihi
2020 sıfır araç ÖTV indirimi olacak mı, ne zaman olacak?
Yeni Nissan Micra Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? 2020 Yeni Nissan Micra fiyatları ve özellikleri
SGK şahıs ödemeleri nedir? 2020 SGK şahıs ödemeleri nasıl sorgulanır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.