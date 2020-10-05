Masterchef’te Duygu yarışmaya kendi isteğiyle veda etti!

TV 8 ekranlarının en sevilen yarışma programlarından biri olan Masterchef’te bir eleme gecesi atlatıldı. 16 yarışmacının birbiri ile mücadele ettiği yarışmada bu hafta potaya çıkan isimlerden bir tanesi de Duygu’ydu.

Somer Şef potadaki yarışmacıların tabaklarından iki tanesinin kötü olduğunu birinin ise yemeği sabote ettiğini söyledi. Şefin bu açıklamaları ardından Duygu tabağını bilerek sabote ettiğini açıkladı. Duygu konuyla ilgili açıklamasında bir tercih yapmak zorunda kaldığını ve tabağını bilerek sabote ettiğini ifade etti. İşte Duygu’nun açıklamaları;

“Ben bir akademisyenim. Eğitmen olarak çalışıyorum, bir tercih yapmak zorunda kaldım. Bile isteye yemeğimi ben kötü çıkardım. Bugünkü tabak ben tamlık bir tabaktı. Çok şey öğrendim. Bir karar vermek zorundaydım. Burada yolum buraya kadarmış içim acıyarak gidiyorum. Her birinize binlerce kez teşekkür ediyorum. Bugünkü tabak için de çok çok özür diliyorum”