Masterchef'te Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya karşı karşıya! Şeflere nazar mı değdi?

TV 8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından MasterChef tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef jürisi eğlenceli sunumlarıyla izleyicilerin sevigisini kazanmayı başarıyor. Peki bugün şeflerin arasında ne yaşandı? Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya kavga mı etti?

MasterChef’te heyecan devam ediyor

TV 8’de uzun yıllar O Ses Türkiye ve Survivor yarışmaları ekranlara geldi. Son üç sezonda ise MasterChef adında bir yemek yarışması yayınlanmaya başladı. MasterChef’in sunucuları izleyicilerin kalbine girmeyi başardı ve beklenenden çok daha fazla ilgi gördü. Şu anda heyecanla devam eden yarışma henüz eleme aşamasında.

Danilo Zanna kavga görüntülerini paylaştı

Yaz dizilerini geçerek reytinglerde zirvede olan MasterChef’te bugün şaşırtıcı bir olay yaşandı. Danilo ve Somer şef arasında yaşanan gerginlik sosyal medyada gündem haline geldi. Bu sefer de Danilo ve Mehmet şef karşı karşıya geldi. Danilo, sosyal medya hesabından Mehmet Şef ile tartıştığı anlarını paylaştı.

