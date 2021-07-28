Masterchef'te Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya karşı karşıya! Şeflere nazar mı değdi?

TV 8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından MasterChef tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef jürisi eğlenceli sunumlarıyla izleyicilerin sevigisini kazanmayı başarıyor. Peki bugün şeflerin arasında ne yaşandı? Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya kavga mı etti?
MasterChef’te heyecan devam ediyor
Danilo Zanna kavga görüntülerini paylaştı
Yaz dizilerini geçerek reytinglerde zirvede olan MasterChef’te bugün şaşırtıcı bir olay yaşandı. Danilo ve Somer şef arasında yaşanan gerginlik sosyal medyada gündem haline geldi. Bu sefer de Danilo ve Mehmet şef karşı karşıya geldi. Danilo, sosyal medya hesabından Mehmet Şef ile tartıştığı anlarını paylaştı.
Son Güncelleme: 28.07.2021 13:50