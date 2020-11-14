İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet Kurumu devreye girdi
Son Dakika
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet...

Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!

TV 8 ekranlarının sevilen yemek programı Masterchef'in 7 Kasım günü için çekilen bölümü bir çikolata fabrikasında gerçekleştirildi. Programın bugünkü bölümünü izleyenler bu fabrikanın nerede olduğunu merak ettiler...

14 Kasım 2020 Cumartesi 02:14
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Takip Et:

TV 8 ekranlarının en çok sevilen programlarından olan Masterchef başarılı yayın hayatına devam ediyor. İzleyiciler tarafından ilgiyle izlenmeye devam eden Masterchef programının bazı bölümleri özel mekanlarda çekiliyor. İzleyiciler ise bu mekanların neresi olduğunu merakla araştırıyorlar. Son olarak Masterchef programının çekildiği çikolata fabrikasının neresi olduğu merak edilenler arasında yer aldı.

Masterchef Çikolata Fabrikası Nerede?


Masterchef’in son bölümünde çekimlerin gerçekleştirildiği çikolata fabrikası İstanbul Esenyurt’ta yer alan Hadımköy’de gerçekleştirilmektedir. Çekimlerin yapıldığı fabrikanın ismi ise Altınmarka çikolata fabrikasıdır. Fabrikanın sahibi ise Gıda Mühendisi Aykut Yıldırım’dır.

Altınmarka Çikolataları

Altınmarka çikolata fabrikasında her sene 140.000 ton çikolata üretimi yapılmaktadır. Dünya üzerinde pek çok firma arasında çikolata üretiminde 2. En büyük üretici olarak karşımıza çıkmaktadır. Kakao sektöründe ise en büyük 5. Üretici olarak görülmektedir.



Son Güncelleme: 14.11.2020 02:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MasterchefTv8Altınmarkaçikolata
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Tozkoparan İskender dizisinden ayrılan oyuncular kimlerdir? Mete ve Kerem karakteri diziye tekrar katılacak mı?
Tozkoparan İskender dizisinden ayrılan oyuncular kimlerdir? Mete ve Kerem karakteri diziye tekrar katılacak mı?
Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka'ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu!
Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka'ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu!
Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde Dicle karakteri dahil olacak!
Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde Dicle karakteri dahil olacak!
Çukur dizisinin sevilen ismi Erkan Kolçak Köstengil'den üzücü haber! Vartolu diziden ayrılıyor
Çukur dizisinin sevilen ismi Erkan Kolçak Köstengil'den üzücü haber! Vartolu diziden ayrılıyor

Popüler Haberler

Çoçuk parası ayın kaçında yatar? 2020 E-devlet çoçuk parası başvurusu nasıl yapılır?
Formula 1 yarışları hangi tarihlerde olacak? Formula 1 Türkiye yarış tarihleri ve zamanları
Kalıcı makyaj yaptırmak zararlı mı? 2020 Kalıcı makyaj hakkında bilmeniz gerekenler
Nöbetçi noterler çalışıyor mu? 14 15 Kasım Cumartesi Pazar nöbetçi noter listesi
KYK borçlarında son durum ne? 2020 KYK borçları siliniyor mu? KYK kredi borç affı çıkar mı?
Arka Sokaklar Aylin öldü mü? Özlem Çınar Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı?
Bisiklet almak isteyene bankalardan kredi desteği
Beni Bırakma Firuze kimdir? Gerçek adı nedir? Hazal Eylül Çelik nereli, yaşı kaç?
Ayak bileği burkulması nedir? Ayak bileği burkulması nasıl geçer?
İlk emekli maaşımı ne zaman alabilirim, ne zaman ödenir?
Benim Tatlı Yalanım Tolga Kimdir? Gerçek adı nedir? Aksel Bonfil Hakkında bilgiler
Rüyada asansör görmenin anlamı nedir? Rüyada asansör görmenin tabiri ve anlamı
TOKİ Şanlıurfa 2019 kura çekiliş sonuçları 2+1 ve 3+1 kazanan hak sahipleri listesi
Çekirge istilası nedir? Çin ve Hindistanda görülen çekirge istilası Türkiye'ye mi geliyor?
UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi final maçı Türkiye’den alınacak mı?
Memurlar ve emekli memurlar ne zaman maaş alır? 2020 Memur maaşları ne zaman yatar?
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 13 Kasım 2020 Cuma bankaların güncel faiz oranları
Steam indirimli oyunlar için tarihler belli oldu! 2020 Steam indirim günleri ve tarihleri
Kırmızı Oda Hayat kimdir ? Nilsu Yılmaz'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Google haritalara konum ekleme ücretsiz midir? 2020 Google maps ücretsiz konum ekleme
Altın ne kadar oldu? 14 Kasım 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 14 Kasım 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.