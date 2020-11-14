Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!

TV 8 ekranlarının en çok sevilen programlarından olan Masterchef başarılı yayın hayatına devam ediyor. İzleyiciler tarafından ilgiyle izlenmeye devam eden Masterchef programının bazı bölümleri özel mekanlarda çekiliyor. İzleyiciler ise bu mekanların neresi olduğunu merakla araştırıyorlar. Son olarak Masterchef programının çekildiği çikolata fabrikasının neresi olduğu merak edilenler arasında yer aldı.

Masterchef Çikolata Fabrikası Nerede?

Altınmarka Çikolataları

Masterchef’in son bölümünde çekimlerin gerçekleştirildiği çikolata fabrikası İstanbul Esenyurt’ta yer alan Hadımköy’de gerçekleştirilmektedir. Çekimlerin yapıldığı fabrikanın ismi iseçikolata fabrikasıdır. Fabrikanın sahibi ise Gıda Mühendisi Aykut Yıldırım’dır.

Altınmarka çikolata fabrikasında her sene 140.000 ton çikolata üretimi yapılmaktadır. Dünya üzerinde pek çok firma arasında çikolata üretiminde 2. En büyük üretici olarak karşımıza çıkmaktadır. Kakao sektöründe ise en büyük 5. Üretici olarak görülmektedir.