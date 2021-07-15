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Masterchef'in ünlü jüri üyesi Danilo Zanna bizden biri oldu!

Masterchef'in ünlü jüri üyesi Danilo Zanna, bizden biri oldu. Uzun zamandır Türkiye'de yaşayan ve Tuğçe Demirbilek ile evlenen Zanna'nın hareketleri giderek bize benziyor. İtalya'da yaşamanın yolları neler? Danilo Zanna'ya dair merak edilenler haberimizde..

15 Temmuz 2021 Perşembe 12:25
Masterchef'in ünlü jüri üyesi Danilo Zanna bizden biri oldu!
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Masterchef'in gülen yüzü ve en sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, bir Türkle evlilik yapmasının ardından Türkiye'de yaşamaya başladı. 

Türkiye'ye ve Türklere oldukça alışan ve hatta git gide Türklere benzemesiyle şimdilerde en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

Geçmiş yıllarda Atv'de yayınlanan ''Elin Oğlu'' talkshow programında kendini gösteren ve sonrasında ünlenen şef, üç seneden beri Masterchef'in jüri üyesi oldu.

Farklı kanallarda da yemek programı yapıyor, çeşitli projelere katılıyor, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Bugün de Instagram üzerinden İtalya'ya gitmenin yollarını paylaştı. Ailesiyle birlikte videolar çekmesiyle de çok beğenilen Zanna, gönüllerin sevilen çocuğu oldu. 

Reklam projelerinde de yer alarak bu camianın içine girdi ve aranan yüzü oldu. 

 


Son Güncelleme: 15.07.2021 12:25
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Anahtar Kelimeler:
ItalyaMasterchefDanilo Zanna
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