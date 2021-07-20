Masterchef’in esprili jürisi Somer Sivrioğlu İtalyan şef Danilo Zanna ile kavga edince efkara gömüldü: Bütün gece içip…

TV8’in sevilen yemek yarışması yeni sezona da büyük bir hızla başladı. Yarışma başlamadan önce jürilerin yer almayacağı haberi izleyenleri büyük bir meraka sokmuştu. Öncelikle şef Mehmet Yalçınkaya’nın yeni sezonda yer almak istemediği haberleri gündeme gelmişti. İddialara göre nedeni ise geçen sene meydana gelen ifşa skandalıydı.

Bunun yanı sıra Danilo Zonna için ise oynadığı reklamlardan dolayı yarışmada yer almak istemediği iddia edilmişti. İddialara karşı jürilerden yanıt gelmezken yeni sezonun başlaması ile kafalardaki soru işaretleri giderildi. Somer Şef için de aynı iddialar savunulurken onun yarışmada bulunmak istememesinin nedeni ise pandemi nedeni ile Türkiye’ye dönme korkusu olarak belirtilmişti. Lakin iddiaların gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Eğlenceli yarışma başlar başlamaz Somer şef ve Danilo Zonna’nın “ananaslı pizza” tartışması gündem oldu.

Somer şef ananaslı pizzayı çok sevdiğini belirtirken Zonna ise bir İtalyan olarak “ananaslı pizza olmaz” dedi. Şeflerin arasındaki bu tartışma stüdyodan sosyal medyaya kadar taştı. Şefler birbirine sosyal medya üzerinden gönderme yaptı.

Birbirleri ile şakalaşarak takılan iki arkadaştan Somer şef paylaştığı arabesk şarkıya eşlik ederken dikkat çekti. Şefin sesi oldukça beğenildi. Takipçiler bu durumu ananaslı pizza tartışmasına efkarlanması olarak yorumladı.